00:05 14.11.2025

ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 ноября в разрезе СВО. 51-я армия ВС РФ успешно подрывает боевой потенциал сводной группировки ВСУ и НГУ, пытающейся деблокировать гарнизон Мирнограда. Зеленский прибыл на совещание с военными на Запорожское направление, это может предварять попытку ВСУ стабилизировать фронт на соседнем – Южно-Донбасском.



