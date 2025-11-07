|ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
00:05 14.11.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 13 ноября в разрезе СВО. 51-я армия ВС РФ успешно подрывает боевой потенциал сводной группировки ВСУ и НГУ, пытающейся деблокировать гарнизон Мирнограда. Зеленский прибыл на совещание с военными на Запорожское направление, это может предварять попытку ВСУ стабилизировать фронт на соседнем – Южно-Донбасском.
Любой ценой
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии со свежими силами добивают малые очаги сопротивления ВСУ в Покровске и "раздают билеты в лагерь военнопленных" сдающимся и сломленным бомбардировками солдатам гарнизона Мирнограда. В то же время 51-я гвардейская ОА продолжает отражать "наскоки" сводной ударной группировки ВСУ, НГУ и ведомственных спецподразделений по фронту протяженностью порядка 10 км. Маневренная оборона развернулась от села Новое Шахово на северной оконечности зоны встречных боев и до города Родинское на юге. Неприятель также пытается атаковать из района Шахово в направлении Владимировки, что образует восточную горловину "Добропольского выступа". Украинские войска снова и снова продолжают биться головой о стену, попутно неся серьезные потери. Как и прежде, направление главного удара – Родинское. Штурмовые подразделения противника сумели зайти в город, но развить атаку и взять его под контроль даже наполовину не могут, недостаточно сил. Командование незалежной ставит перед собой слишком амбициозные задачи. ВСУ не хватает ресурсов для того, чтобы предпринимать нечто большее даже в условиях туманной погоды. Каждая новая попытка неприятеля деблокировать гарнизон Мирнограда имеет меньше шансов на успех из-за того, что его замысел после провала первой фазы операции стал окончательно понятен, а формального эффекта тактической неожиданности уже нет. Более того, туманная погода позволила ВС РФ подтянуть силы и насытить подкреплениями как район Покровска, так и Родинского с прилегающими населенными пунктами, локальное численное преимущество украинской армии также частично утрачено. Но противник даже не думает останавливать накаты. Все дело в амбициозных планах высшего военного руководства незалежной. Оно искренне надеется развить локальный успех и полностью овладеть Родинским, считая, что сил на это у него хватит. Киеву нужно перебить медийно-политический провал власти в связи с "делом Миндича". Поэтому Банковой необходим даже малый успех, пусть и очень дорогой ценой.
Аврал в части
Зеленский прибыл с визитом в расположение управления 65-й ОМБр ВСУ, развернутой на границе Южно-Донбасского и Запорожского направлений. Там он провел совещание с командирами данной части. Гуляйпольский участок направления находится в глубоком кризисе для противника, неприятель ожидает удар непосредственно по Гуляйполю, передовым силам ВС РФ осталось до города менее 10 км. Под угрозой находится также райцентр Днепропетровской области – пгт Покровское. Сводя воедино все оперативные факторы в южном секторе Южно-Донбасского направления, украинское командование очень опасается за восточный фланг своей группировки, развернутой на соседнем, Запорожском направлении. А это прямая угроза Ореховскому укрепрайону, утрата которого откроет русской армии дорогу на областной центр – город Запорожье. Помимо всего прочего, источники противника как полностью зависящие от местного министерства обороны, такие как Deep State, так и условно "полузависимые" в виде местных военных ЛОМов признают, что ситуация на этом направлении для ВСУ стремительно деградирует. Соответственно, Киев вынужден реагировать, визит Зеленского и "совещания с умным видом" – это медийная сторона вопроса, дескать, "направление не забыто и не списано". Но остается тайной, а будет и может ли противник предпринять что-то весомее "медийки"? Часть, в штаб которой наведался Зеленский, и является ключом к ответу. Это подразделение во время "контрнаступа" летом 2023 года входило в состав ударного "кулака" ОТГ "Таврия" ВСУ и пыталось пробить фронт в районе села Работино. Соответственно, данная бригада является одной из самых боеспособных среди тех, которыми располагает неприятель на южном фасе фронта. Нельзя исключать того, что визит Зеленского предваряет попытку перехода в атаку этого формирования. Когда она состоится, где и с какими целями, знает, вероятно, только разведка частей ВС РФ на местах.
В качестве послесловия стоит отметить, что хотя все внимание и приковано к Покровскому направлению, неприятель продемонстрировал возможность перебросить отдельные штурмовые соединения для быстрой попытки восстановить положение на ряде участков. Ярким примером является "гастролирующий" 425-й ОШП, личный состав которого во время острейшего кризиса ВСУ у Степногорска летом этого года использовался в качестве "пожарных". Далее 425-й ОШП немедленно отправился под Покровск сначала пытаться отбивать село Удачное, потом Новоэкономическое, а теперь его цель – атака северо-западной части Покровска. Таким образом, ввиду полной бесперспективности и бессмысленности каких-либо контратакующих действий непосредственно против Покровска Киев может отдать приказ перебросить как минимум частично этот полк на Гуляйпольский участок, чтобы поддержать 65-ю ОМБр.
