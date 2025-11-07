Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным

00:28 14.11.2025

ВСУ начали массированно атаковать российские НПЗ весной, а продолжили в конце лета и осенью. Несмотря на оценки, реальные потери в производстве нефтепродуктов в стране оказались минимальными, пишет Reuters.



"Переработка нефти в России в этом году упала всего на 3%, несмотря на крупнейшие на атаки беспилотников. Нефтеперерабатывающие заводы предотвратили резкое падение производства топлива, используя резервные мощности для компенсации ущерба от ударов", - сообщает агентство со ссылкой на источники.



В Reuters подсчитали, что ВСУ атаковало беспилотниками не менее 17 крупных российских НПЗ и это могло временно вывести из строя 20% мощностей. Однако атаки не привели к масштабному топливному кризису в России.



"Российские НПЗ работали значительно ниже своей полной мощности до атак и смогли смягчить последствия, перезапустив резервные установки как на поврежденных, так и на неповрежденных заводах, а также вернув в эксплуатацию поврежденные установки после ремонта. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов России составляет около 6,6 млн баррелей в сутки, но они редко используются полностью", - рассказали собеседники Reuters.



Более того, они пояснили, что российские компании нашли способы производить оборудование для НПЗ внутри страны или импортировать его из Китая.



"Ремонтные работы позволили восстановить работу дистилляционных установок в большинстве случаев в течение нескольких недель", - добавили источники.



Ранее о неправильных подсчетах заявлял и старший научный сотрудник берлинского Центра Карнеги Сергей Вакуленко.



"Суммарные мощности российских НПЗ действительно около 327 млн тонн в год, но перерабатывает Россия 260−270 млн тонн, а потребляет - 110−120 млн тонн нефтепродуктов. Если начать разбираться, из чего же состоят простаивающие 38%, то для начала выяснится, что 22% паспортных мощностей российских НПЗ простаивают просто всегда, но оставшиеся 78% производят куда больше продуктов, чем Россия потребляет. Дизеля в России производится практически вдвое больше, чем нужно для внутреннего потребления, бензина - на 16% больше, а, кроме того, производится нафта в объеме 60% от потребления бензина - и почти вся она идет на экспорт. Если понадобится, из нее можно довольно просто делать бензин. Не самого высшего качества, не самый экологичный, не самый полезный для двигателей в долгой перспективе, но в качестве аварийного решения вполне допустимый", - писал эксперт.



Как сообщало EADaily, внеплановые ремонты НПЗ привели к нехватке бензина в некоторых регионах страны и скачку оптовых цен, что поставило под вопрос рентабельность независимых АЗС. Правительство в этой ситуации запретило экспорт бензина до конца года и готовится временно стимулировать импорт бензина и разрешить использование октаноповышающей присадки.