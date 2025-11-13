НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность

Санкции поставили под удар стабильность финансовой сферы



Андрей Захватов

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.

23 октября 2025 года Евросоюз принял 19-й пакет санкций в отношении преимущественно России, однако под санкции попали три банка Таджикистана – Dushanbe City Bank, Спитамен Банк и Коммерцбанк Таджикистана. Все три таджикских банка, которые, по мнению Евросоюза, "участвовали в обходе санкций", подпадают под ограничения в их работе со странами Европы, в первую очередь – в денежных переводах и в расчетах в евро. Со своей стороны, в ответ на европейские санкции российский МИД пообещал принять ряд мер. Осложнения возникли еще до 12 ноября и потребовали разъяснений Национального банка Таджикистана (НБТ). Естественно, что, не дожидаясь введенных ограничений, НБТ начал срочные переговоры с партнерами проблемных банков и наметил меры на смягчение последствий. Министерство иностранных дел Таджикистана также выразило сожаление по поводу введения санкций – в заявлении МИД республики отмечено, что правительство контролирует текущую ситуацию и принимает необходимые меры по минимизации негативных последствий. Ближе к 12 ноября к разъяснениям клиентам банков подключились таджикские СМИ: "Слухи о банкротствах банков – неправда. Не доверяйте голосовым сообщениям и публикациям в мессенджерах от неизвестных источников. Всю достоверную информацию можно получить только в официальных каналах банков".



Некоторые основания для беспокойства населения, конечно, были, поскольку в 2021 году в Таджикистане были отозваны лицензии у Агроинвестбанка и Точиксодиротбанка, так как ряд их финансовых сделок закончились неблагоприятно и расчеты показали, что было проще ликвидировать их, чем оздоровить путем вливания средств извне. Но на сайтах всех трех банков сегодня не замечено никакой тревоги, что, вероятно, правильно и абсолютно оправданно. Все три попавших под санкции банка считаются устойчивыми, занимают значительную часть финансового рынка Таджикистана, встроены в банковскую систему Таджикистана и выросли из небольших микрокредитных организаций, созданных примерно 20 лет назад.



По отзывам клиентов банков, ранее бравших займы в микрофинансовых организациях Таджикистана, процентные ставки в них были довольно высокими. По данным РосАгроФонда, во второй половине нулевых годов в проекте "Зеравшанская региональная инициатива" условия кредитования сельского хозяйства до 12 месяцев составляли 1,5% в месяц, в сфере услуг до 10 месяцев – 2% в месяц и в торговле до 6 месяцев – 3% в месяц. Несмотря на высокий процент, население брало микрокредиты, которые стимулировали хозяйственную деятельность, повышался потребительский спрос, и большинство заемщиков выражали намерение продолжить получать кредиты даже под высокий процент.



Примерно с 2010 года начался бурный рост трудовой миграции из Таджикистана в Россию, в страну потекли денежные переводы из России и других стран, и в 2024 году их объем достиг примерно 45% от ВВП республики. Оценка руководством Таджикистана вклада более чем 1 млн работающих за рубежом трудовых мигрантов в экономику республики пока невысока. Тем не менее трудовая миграция смягчает ситуацию на внутреннем рынке труда. А миллиарды заработанных за рубежом рублей и долларов и присланных в страну денег продолжают работать не только на семьи получателей денег, но и на республику, пополняя казну налогами и создавая условия для создания новых банков.



Довольно устойчиво себя чувствуют таджикские банки и сегодня – к примеру, потребительский кредит в Спитамен Банке выдается в 2025 году по ставке 25% на срок до 36 месяцев, причем срок кредита может составлять около 100 тыс. сомони (таджикская валюта), что сегодня эквивалентно примерно 114 сомони за 1000 российских рублей. Тот же Спитамен Банк имеет сегодня в республике 24 филиала с персоналом более 1 тыс. человек. К руководству в правлении каждого из трех банков пришли молодые люди. Многие их них получили образование в зарубежных университетах, и осложнения, вызванные санкциями, нельзя назвать следствием их профнепригодности – просчитывать кредитные и операционные риски они хорошо обучены. Все банковские операции внутри республики и расчеты в большинстве валют сегодня проводятся без ограничений. Кроме того, юристы попавших под санкции банков понимают важность доверия населения к финансовой системе Таджикистана, называют введение санкций безосновательным и намерены обжаловать решение о санкциях.



Судя по росту интереса Европейского союза к региону Центральной Азии, страны Европы включились в конкурентную борьбу с Россией, Китаем и США за природные ресурсы региона (см. "НГ" от 12.05.25), в первую очередь – за природные ресурсы и редкие металлы Таджикистана. Республика же, в свою очередь, рассматривает контакты с Евросоюзом как способ изменить ситуацию в экономике в положительную сторону.



Затрагивая политический аспект сложившейся ситуации, следует вспомнить встречу президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Трампом 6 ноября (см. "НГ" от 09.11.25), после которой смягчение или отмена санкций пока не произошли. Тем не менее, если оформление россиянам банковских карт Visa и Mastercard в таджикских банках еще недавно считалось, к примеру, диковинкой, сегодня это стало привычным делом. Успешные случаи смягчения и снятия санкций в мировой практике также уже были. По имеющейся информации, санкции Великобритании были сняты с одного из российских банков, который ранее был исключен из санкционного списка США, причем эти примеры не единичны. Поэтому, если на саммите "Центральная Азия – США" 6 ноября в Вашингтоне были достигнуты позитивные договоренности, ограничения банковских услуг будут временными и отмена введенных санкций должна произойти.