Пятница, 14.11.2025
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
01:17 14.11.2025

В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
Санкции поставили под удар стабильность финансовой сферы

Андрей Захватов
Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.
13.11.2025

23 октября 2025 года Евросоюз принял 19-й пакет санкций в отношении преимущественно России, однако под санкции попали три банка Таджикистана – Dushanbe City Bank, Спитамен Банк и Коммерцбанк Таджикистана. Все три таджикских банка, которые, по мнению Евросоюза, "участвовали в обходе санкций", подпадают под ограничения в их работе со странами Европы, в первую очередь – в денежных переводах и в расчетах в евро. Со своей стороны, в ответ на европейские санкции российский МИД пообещал принять ряд мер. Осложнения возникли еще до 12 ноября и потребовали разъяснений Национального банка Таджикистана (НБТ). Естественно, что, не дожидаясь введенных ограничений, НБТ начал срочные переговоры с партнерами проблемных банков и наметил меры на смягчение последствий. Министерство иностранных дел Таджикистана также выразило сожаление по поводу введения санкций – в заявлении МИД республики отмечено, что правительство контролирует текущую ситуацию и принимает необходимые меры по минимизации негативных последствий. Ближе к 12 ноября к разъяснениям клиентам банков подключились таджикские СМИ: "Слухи о банкротствах банков – неправда. Не доверяйте голосовым сообщениям и публикациям в мессенджерах от неизвестных источников. Всю достоверную информацию можно получить только в официальных каналах банков".

Некоторые основания для беспокойства населения, конечно, были, поскольку в 2021 году в Таджикистане были отозваны лицензии у Агроинвестбанка и Точиксодиротбанка, так как ряд их финансовых сделок закончились неблагоприятно и расчеты показали, что было проще ликвидировать их, чем оздоровить путем вливания средств извне. Но на сайтах всех трех банков сегодня не замечено никакой тревоги, что, вероятно, правильно и абсолютно оправданно. Все три попавших под санкции банка считаются устойчивыми, занимают значительную часть финансового рынка Таджикистана, встроены в банковскую систему Таджикистана и выросли из небольших микрокредитных организаций, созданных примерно 20 лет назад.

По отзывам клиентов банков, ранее бравших займы в микрофинансовых организациях Таджикистана, процентные ставки в них были довольно высокими. По данным РосАгроФонда, во второй половине нулевых годов в проекте "Зеравшанская региональная инициатива" условия кредитования сельского хозяйства до 12 месяцев составляли 1,5% в месяц, в сфере услуг до 10 месяцев – 2% в месяц и в торговле до 6 месяцев – 3% в месяц. Несмотря на высокий процент, население брало микрокредиты, которые стимулировали хозяйственную деятельность, повышался потребительский спрос, и большинство заемщиков выражали намерение продолжить получать кредиты даже под высокий процент.

Примерно с 2010 года начался бурный рост трудовой миграции из Таджикистана в Россию, в страну потекли денежные переводы из России и других стран, и в 2024 году их объем достиг примерно 45% от ВВП республики. Оценка руководством Таджикистана вклада более чем 1 млн работающих за рубежом трудовых мигрантов в экономику республики пока невысока. Тем не менее трудовая миграция смягчает ситуацию на внутреннем рынке труда. А миллиарды заработанных за рубежом рублей и долларов и присланных в страну денег продолжают работать не только на семьи получателей денег, но и на республику, пополняя казну налогами и создавая условия для создания новых банков.

Довольно устойчиво себя чувствуют таджикские банки и сегодня – к примеру, потребительский кредит в Спитамен Банке выдается в 2025 году по ставке 25% на срок до 36 месяцев, причем срок кредита может составлять около 100 тыс. сомони (таджикская валюта), что сегодня эквивалентно примерно 114 сомони за 1000 российских рублей. Тот же Спитамен Банк имеет сегодня в республике 24 филиала с персоналом более 1 тыс. человек. К руководству в правлении каждого из трех банков пришли молодые люди. Многие их них получили образование в зарубежных университетах, и осложнения, вызванные санкциями, нельзя назвать следствием их профнепригодности – просчитывать кредитные и операционные риски они хорошо обучены. Все банковские операции внутри республики и расчеты в большинстве валют сегодня проводятся без ограничений. Кроме того, юристы попавших под санкции банков понимают важность доверия населения к финансовой системе Таджикистана, называют введение санкций безосновательным и намерены обжаловать решение о санкциях.

Судя по росту интереса Европейского союза к региону Центральной Азии, страны Европы включились в конкурентную борьбу с Россией, Китаем и США за природные ресурсы региона (см. "НГ" от 12.05.25), в первую очередь – за природные ресурсы и редкие металлы Таджикистана. Республика же, в свою очередь, рассматривает контакты с Евросоюзом как способ изменить ситуацию в экономике в положительную сторону.

Затрагивая политический аспект сложившейся ситуации, следует вспомнить встречу президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Трампом 6 ноября (см. "НГ" от 09.11.25), после которой смягчение или отмена санкций пока не произошли. Тем не менее, если оформление россиянам банковских карт Visa и Mastercard в таджикских банках еще недавно считалось, к примеру, диковинкой, сегодня это стало привычным делом. Успешные случаи смягчения и снятия санкций в мировой практике также уже были. По имеющейся информации, санкции Великобритании были сняты с одного из российских банков, который ранее был исключен из санкционного списка США, причем эти примеры не единичны. Поэтому, если на саммите "Центральная Азия – США" 6 ноября в Вашингтоне были достигнуты позитивные договоренности, ограничения банковских услуг будут временными и отмена введенных санкций должна произойти.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763072220


