Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)

03:05 14.11.2025

Как майнинг-фермы отключили от электроснабжения, показало Минэнерго КР



БИШКЕК, 13 ноя - Sputnik. Министерство энергетики КР показало, как отключали от электроснабжения майнинг-фермы.



На видео, снятом в Центре обработки данных 10 ноября, от подачи электроэнергии отключили компанию "МБТ Строй".



Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев пояснил, что в Кыргызстане официально работают только две майнинговые фермы, которые заключили контракты с АО "Электрические станции". По его словам, обе компании на сегодня полностью отключены от энергоснабжения.



"Эти майнинг-фермы использовали российскую электроэнергию, не нашу. С 2023 года они заплатили Кыргызстану за транзит 22 миллиона сомов", - сказал Ибраев.



