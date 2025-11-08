|Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
03:05 14.11.2025
Как майнинг-фермы отключили от электроснабжения, показало Минэнерго КР
БИШКЕК, 13 ноя - Sputnik. Министерство энергетики КР показало, как отключали от электроснабжения майнинг-фермы.
На видео, снятом в Центре обработки данных 10 ноября, от подачи электроэнергии отключили компанию "МБТ Строй".
Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев пояснил, что в Кыргызстане официально работают только две майнинговые фермы, которые заключили контракты с АО "Электрические станции". По его словам, обе компании на сегодня полностью отключены от энергоснабжения.
"Эти майнинг-фермы использовали российскую электроэнергию, не нашу. С 2023 года они заплатили Кыргызстану за транзит 22 миллиона сомов", - сказал Ибраев.
Кабинет Министров вводит меры по повышению энергоэффективности и рациональному использованию электроэнергии
06 Ноября 2025
Кабинет Министров Кыргызской Республики вводит меры по повышению энергоэффективности и рациональному использованию электроэнергии. В рамках этих мер принято решение о целесообразном регулировании внутреннего и наружного освещения и электроприборов административных государственных учреждений в период с 18:00 до 06:00 часов.
Данные меры не затрагивают процессы, критически важные для технологической жизнедеятельности зданий, а также не распространяются на стратегические объекты и организации, работающие круглосуточно и обеспечивающие оборону, безопасность, здравоохранение, социальную защиту и жизнеобеспечение населения.
Предполагается, что реализация этих мер позволит значительно повысить энергоэффективность, обеспечив экономию потребления электроэнергии ориентировочно на 40 миллионов киловатт-часов ежемесячно.
Стоит отметить что за девять месяцев текущего года потребление электроэнергии в Кыргызской Республике продемонстрировало рекордный рост, увеличившись почти на 1 миллиард киловатт-часов. Это в том числе связано с вводом в эксплуатацию новых промышленных предприятий, социальных и образовательных учреждений, а также расширения объемов жилищного строительства.
Одновременно с этим, особенности текущего вегетационного периода характеризуются сниженным уровнем притока в реке Нарын. В настоящее время объем воды в Токтогульском водохранилище на 2 миллиарда кубометров ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Такая ситуация требует проактивного подхода к рациональному управлению водными и энергетическими ресурсами.
Первостепенной задачей Кабинета Министров является рациональное использование воды в Токтогульском водохранилище и оптимизация нагрузки на энергетическое оборудование, что критически важно для надежного функционирования всей энергосистемы.