"Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом

05:42 14.11.2025

В Ташкенте состоялось первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии



13 ноября 2025 года в городе Ташкент было организовано первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, проведенное Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.



Мероприятие было направлено на укрепление практического взаимодействия между странами региона в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, а также на реализацию совместных инициатив по увеличению взаимного товарооборота и созданию кооперационных производств. Заседание стало важным шагом в институционализации регионального экономического диалога и формировании действенных механизмов взаимодействия.



В заседании приняли участие Лазиз Кудратов, Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан; Арман Шаккалиев, Министр торговли и интеграции Республики Казахстан; Завки Завкизода, Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан; Назар Агаханов, Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана; Эльнур Алиев, первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики; Дуйшонкул Чотонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан;



В ходе заседания министры торговли и инвестиций стран Центральной Азии обсудили комплекс мер, направленных на развитие взаимной торговли и промышленной интеграции. Особое внимание было уделено созданию рабочих инструментов для увеличения товарооборота между странами региона до 20 миллиардов долларов, формированию совместных производственных площадок под брендом "Made in Central Asia", а также привлечению международных финансовых институтов и крупных инвесторов к реализации совместных инфраструктурных и промышленных проектов.



Отмечалось, что взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в 2017 году товарооборот составлял 3,2 млрд долларов, то к 2024 году он увеличился более чем в два раза и достиг 6,9 млрд долларов. В частности, товарооборот с Казахстаном приближается к 4 млрд долларов, с Кыргызстаном - к 700 млн, с Таджикистаном превысил 570 млн, а с Туркменистаном за последние пять лет вырос более чем вдвое - до 1,15 млрд долларов. Значительный рост показывает торговля с Азербайджаном – 13% с начала года.



В ходе заседания также была подчеркнута необходимость дальнейшей оптимизации таможенных и пограничных процедур, синхронизации транспортно-логистической инфраструктуры и создания индустриальных хабов, способных объединить производственные цепочки стран региона. Особое внимание уделялось вопросам промышленной кооперации, совместного освоения сырьевых и технологических потенциалов, а также развитию экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.



По итогам заседания было подписано совместное коммюнике, в котором зафиксированы ключевые договоренности по углублению экономического сотрудничества, развитию кооперации и совместных производств, а также по созданию новых механизмов инвестиционного взаимодействия.



Мероприятие прошло в конструктивной и деловой атмосфере, подтвердив стремление стран Центральной Азии к дальнейшему укреплению партнерства и совместному продвижению региона как одного из наиболее динамичных центров промышленного и инвестиционного роста.



