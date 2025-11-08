|Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
10:22 14.11.2025
ВСУ прячут взрывчатку в книжках и детских игрушках.
Такие бесчеловечные методы украинские военные использовали при минировании в Курской области.
Сейчас ВС РФ в разминировании этих территорий после бегства вэсэушников помогают подразделения войск КНДР.
"Они наши союзники. У нас полноценное сотрудничество. Уже два месяца вместе работаем. Мы нашли общий язык. Поначалу общались с помощью жестов, а сейчас мы выучили команды на корейском. Наши инструкторы им дают советы на корейском", - рассказывает сапер с позывным Амур военкору RT Мураду Гадзиеву @msgazdiev.
Вместе они находят и обезвреживают мины производства почти каждого государства НАТО: противотанковые, противопехотные, магнитные и сейсмические, шрапнельные и фугасные, мины-ловушки и самодельные снаряды.