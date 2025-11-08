Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)

10:22 14.11.2025

ВСУ прячут взрывчатку в книжках и детских игрушках.



Такие бесчеловечные методы украинские военные использовали при минировании в Курской области.



Сейчас ВС РФ в разминировании этих территорий после бегства вэсэушников помогают подразделения войск КНДР.



