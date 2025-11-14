ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается

11:02 14.11.2025

Тайные закупки золота Китаем способствуют рекордному росту цен

14.11.2025



Растущее число незарегистрированных сделок создает проблемы для трейдеров на рынке драгоценных металлов



По неофициальным данным, Китай закупает золота более чем в 10 раз больше, чем официально сообщается. Это стремление диверсифицировать активы и уменьшить зависимость от доллара США, утверждают аналитики. Они также отмечают все более непрозрачные источники спроса, которые способствуют рекордному росту цен на золото.



Закупки центрального банка Китая в этом году были настолько низкими - 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне - что многие на рынке сомневаются в достоверности официальных данных.



Аналитики Société Générale, основываясь на торговых данных, предполагают, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн, что составляет более трети мирового спроса со стороны центральных банков.



