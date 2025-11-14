 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.11.2025
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
11:02 14.11.2025

Тайные закупки золота Китаем способствуют рекордному росту цен
14.11.2025

Растущее число незарегистрированных сделок создает проблемы для трейдеров на рынке драгоценных металлов

По неофициальным данным, Китай закупает золота более чем в 10 раз больше, чем официально сообщается. Это стремление диверсифицировать активы и уменьшить зависимость от доллара США, утверждают аналитики. Они также отмечают все более непрозрачные источники спроса, которые способствуют рекордному росту цен на золото.

Закупки центрального банка Китая в этом году были настолько низкими - 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне - что многие на рынке сомневаются в достоверности официальных данных.

Аналитики Société Générale, основываясь на торговых данных, предполагают, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн, что составляет более трети мирового спроса со стороны центральных банков.



Центральные банки стали более скрытными. Предполагаемые закупки золота (тонны). Разглашено / не разглашено. Источники: МВФ, Metals Focus, соответствующие центральные банки, Всемирный совет по золоту. Примечания: 2025 год указан за первые девять месяцев года. Спрос центральных банков включает публично опубликованные изменения в запасах золота и оценку незарегистрированных покупок. "Незарегистрированные" покупки рассчитываются как оценка Metals Focus за вычетом зарегистрированных покупок.©FT

Масштабные незаявленные покупки в Китае создают трудности для трейдеров, пытающихся предсказать дальнейшее движение цен на рынке, где доминируют закупки центральных банков.

"Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации", - говорит Джефф Карри, директор по стратегическим направлениям в сфере энергетики в Carlyle. Он отмечает, что не пытается угадать объем закупок Народного банка Китая. "В отличие от нефти, которую можно отслеживать с помощью спутников, золото невозможно отследить. Невозможно узнать, куда оно уходит и кто его покупает", - добавляет он.

Трейдеры для оценки спроса используют альтернативные источники данных, такие как заказы на свежеотлитые 400-унциевые слитки с последовательными серийными номерами. Эти слитки обычно перерабатываются в Швейцарии или Южной Африке, отправляются через Лондон и доставляются в Китай как подтверждение закупок.

"В этом году никто не верит официальным данным, особенно в отношении Китая", - отмечает Брюс Икемицу, директор Японской ассоциации рынков драгоценных металлов.

Он считает, что текущие запасы золота в Китае составляют почти 5000 тонн, что вдвое больше официально объявленного уровня.

В последние годы центральные банки активно скупают золото, что способствует росту цен, превысивших 4300 долларов за тройскую унцию. По данным Всемирного совета по золоту, за последнее десятилетие доля золота в мировых резервах за пределами США выросла с 10% до 26%, став вторым по величине резервным активом после доллара.

Однако все меньше таких покупок регистрируется в МВФ, собирающем данные на добровольной основе. По оценкам WGC, основанным на данных Metals Focus, в последнем квартале было обнародовано лишь около трети официальных данных о закупках, в то время как четыре года назад этот показатель составлял около 90%.

Золотые запасы центральных банков растут. Резервные золотые запасы (без учета США) в процентах от общего объема резервных активов. Шестимесячное скользящее среднее. Источники: Всемирный золотой совет, МВФ. FT

Центральные банки могут скрывать информацию о своих операциях с золотом, чтобы не влиять на рынок или по политическим причинам. Некоторые боятся, что публичная покупка золота, часто используемая для защиты от доллара, может ухудшить отношения с администрацией Трампа.

"Логично сообщать только о самом необходимом, если есть опасения, что администрация США примет ответные меры. Золото рассматривается как чистый хедж для США. На большинстве развивающихся рынков центральные банки не раскрывают информацию о своих закупках полностью", - говорит Ники Шилс, аналитик швейцарской нефтеперерабатывающей компании MKS Pamp.

Продавцы также могут быть заинтересованы в том, чтобы не снижать цены, объявляя о своих намерениях. Широко известные заявления бывшего канцлера Великобритании Гордона Брауна в 1999 году о намерении Банка Англии продать половину своих золотых резервов привели к еще большему снижению цен, и в среднем продажа принесла около 275 долларов за унцию, что составляет примерно одну пятнадцатую от текущей цены.

Майкл Хей, аналитик Société Générale, отмечает, что непрозрачность делает рынок золота уникальным и сложным по сравнению с рынком нефти, где ОПЕК играет важную роль в регулировании добычи.

"Особенность золота заключается в том, что тоннаж, поступающий в центральные банки и выводимый из них, имеет большое значение. Без четкого понимания этого вопроса проблема становится серьезнее", - добавляет он.

Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире, но его рынок остается одним из наименее прозрачных. Аналитикам приходится рассчитывать показатели на основе данных об импорте, догадок и советов.

В рамках официальной программы покупки золота, управляемой Государственным валютным управлением Народного банка Китая, в этом году было официально закуплено всего 25 тонн. Резервное золото обычно хранится в Шанхае или Пекине.

По словам бывшего сотрудника Safe, у компании есть цели по покупке золота на один и пять лет, и текущие запасы значительно ниже целевых показателей. Покупки совершаются не только компанией Safe и ее посредниками, но и китайским суверенным фондом CIC, а также военными, которые не обязаны раскрывать информацию о своих активах.

Одним из косвенных показателей официальных закупок Пекина является экспорт золота из Великобритании в Китай, так как крупные слитки, предпочитаемые центральными банками, в основном продаются в Лондоне. Используя этот метод, Société Générale рассчитала, что в этом году компания Safe импортирует около 250 тонн золота.

Другой метод заключается в расчете разницы между чистым импортом Китая и внутренней добычей золота, а также изменением количества золота в коммерческих банках или купленного розничными потребителями. С помощью этого метода пекинская консалтинговая компания Plenum Research определила "дефицит", связанный с официальными закупками, который составил 1351 тонну в 2023 году и 1382 тонны в 2022 году - более чем в шесть раз превышая объем государственных закупок Китая за эти годы.

Ситуация усложняется тем, что Китай является крупнейшим производителем золота в мире, на долю которого в прошлом году пришлось 10% мировой добычи. Это дает ему возможность закупать слитки для резервов внутри страны.

По мере увеличения запасов золота Китай также привлекает развивающиеся страны к хранению золота на своей территории. По словам источника, близкого к сделке, Камбоджа недавно согласилась хранить недавно купленное золото, оплаченное юанями, в хранилище Шанхайской золотой биржи в Шэньчжэне. Народный банк Китая и Safe не предоставили комментариев Financial Times.

Многие аналитики в сфере золота даже не пытаются предсказать истинные масштабы закупок Народного банка Китая.

"В конечном счете это невозможно узнать, - говорит Адриан Эш, директор по исследованиям BullionVault, платформы для онлайн-торговли. - Любой очевидный способ разгадки... упускает из виду проблему, которая заключается в том, что это лишь часть головоломки, которой является китайский рынок драгоценных металлов".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763107320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  