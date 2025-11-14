|ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
11:02 14.11.2025
Тайные закупки золота Китаем способствуют рекордному росту цен
14.11.2025
Растущее число незарегистрированных сделок создает проблемы для трейдеров на рынке драгоценных металлов
По неофициальным данным, Китай закупает золота более чем в 10 раз больше, чем официально сообщается. Это стремление диверсифицировать активы и уменьшить зависимость от доллара США, утверждают аналитики. Они также отмечают все более непрозрачные источники спроса, которые способствуют рекордному росту цен на золото.
Закупки центрального банка Китая в этом году были настолько низкими - 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне - что многие на рынке сомневаются в достоверности официальных данных.
Аналитики Société Générale, основываясь на торговых данных, предполагают, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн, что составляет более трети мирового спроса со стороны центральных банков.
Центральные банки стали более скрытными. Предполагаемые закупки золота (тонны). Разглашено / не разглашено. Источники: МВФ, Metals Focus, соответствующие центральные банки, Всемирный совет по золоту. Примечания: 2025 год указан за первые девять месяцев года. Спрос центральных банков включает публично опубликованные изменения в запасах золота и оценку незарегистрированных покупок. "Незарегистрированные" покупки рассчитываются как оценка Metals Focus за вычетом зарегистрированных покупок.©FT
Масштабные незаявленные покупки в Китае создают трудности для трейдеров, пытающихся предсказать дальнейшее движение цен на рынке, где доминируют закупки центральных банков.
"Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации", - говорит Джефф Карри, директор по стратегическим направлениям в сфере энергетики в Carlyle. Он отмечает, что не пытается угадать объем закупок Народного банка Китая. "В отличие от нефти, которую можно отслеживать с помощью спутников, золото невозможно отследить. Невозможно узнать, куда оно уходит и кто его покупает", - добавляет он.
Трейдеры для оценки спроса используют альтернативные источники данных, такие как заказы на свежеотлитые 400-унциевые слитки с последовательными серийными номерами. Эти слитки обычно перерабатываются в Швейцарии или Южной Африке, отправляются через Лондон и доставляются в Китай как подтверждение закупок.
"В этом году никто не верит официальным данным, особенно в отношении Китая", - отмечает Брюс Икемицу, директор Японской ассоциации рынков драгоценных металлов.
Он считает, что текущие запасы золота в Китае составляют почти 5000 тонн, что вдвое больше официально объявленного уровня.
В последние годы центральные банки активно скупают золото, что способствует росту цен, превысивших 4300 долларов за тройскую унцию. По данным Всемирного совета по золоту, за последнее десятилетие доля золота в мировых резервах за пределами США выросла с 10% до 26%, став вторым по величине резервным активом после доллара.
Однако все меньше таких покупок регистрируется в МВФ, собирающем данные на добровольной основе. По оценкам WGC, основанным на данных Metals Focus, в последнем квартале было обнародовано лишь около трети официальных данных о закупках, в то время как четыре года назад этот показатель составлял около 90%.
Золотые запасы центральных банков растут. Резервные золотые запасы (без учета США) в процентах от общего объема резервных активов. Шестимесячное скользящее среднее. Источники: Всемирный золотой совет, МВФ. FT
Центральные банки могут скрывать информацию о своих операциях с золотом, чтобы не влиять на рынок или по политическим причинам. Некоторые боятся, что публичная покупка золота, часто используемая для защиты от доллара, может ухудшить отношения с администрацией Трампа.
"Логично сообщать только о самом необходимом, если есть опасения, что администрация США примет ответные меры. Золото рассматривается как чистый хедж для США. На большинстве развивающихся рынков центральные банки не раскрывают информацию о своих закупках полностью", - говорит Ники Шилс, аналитик швейцарской нефтеперерабатывающей компании MKS Pamp.
Продавцы также могут быть заинтересованы в том, чтобы не снижать цены, объявляя о своих намерениях. Широко известные заявления бывшего канцлера Великобритании Гордона Брауна в 1999 году о намерении Банка Англии продать половину своих золотых резервов привели к еще большему снижению цен, и в среднем продажа принесла около 275 долларов за унцию, что составляет примерно одну пятнадцатую от текущей цены.
Майкл Хей, аналитик Société Générale, отмечает, что непрозрачность делает рынок золота уникальным и сложным по сравнению с рынком нефти, где ОПЕК играет важную роль в регулировании добычи.
"Особенность золота заключается в том, что тоннаж, поступающий в центральные банки и выводимый из них, имеет большое значение. Без четкого понимания этого вопроса проблема становится серьезнее", - добавляет он.
Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире, но его рынок остается одним из наименее прозрачных. Аналитикам приходится рассчитывать показатели на основе данных об импорте, догадок и советов.
В рамках официальной программы покупки золота, управляемой Государственным валютным управлением Народного банка Китая, в этом году было официально закуплено всего 25 тонн. Резервное золото обычно хранится в Шанхае или Пекине.
По словам бывшего сотрудника Safe, у компании есть цели по покупке золота на один и пять лет, и текущие запасы значительно ниже целевых показателей. Покупки совершаются не только компанией Safe и ее посредниками, но и китайским суверенным фондом CIC, а также военными, которые не обязаны раскрывать информацию о своих активах.
Одним из косвенных показателей официальных закупок Пекина является экспорт золота из Великобритании в Китай, так как крупные слитки, предпочитаемые центральными банками, в основном продаются в Лондоне. Используя этот метод, Société Générale рассчитала, что в этом году компания Safe импортирует около 250 тонн золота.
Другой метод заключается в расчете разницы между чистым импортом Китая и внутренней добычей золота, а также изменением количества золота в коммерческих банках или купленного розничными потребителями. С помощью этого метода пекинская консалтинговая компания Plenum Research определила "дефицит", связанный с официальными закупками, который составил 1351 тонну в 2023 году и 1382 тонны в 2022 году - более чем в шесть раз превышая объем государственных закупок Китая за эти годы.
Ситуация усложняется тем, что Китай является крупнейшим производителем золота в мире, на долю которого в прошлом году пришлось 10% мировой добычи. Это дает ему возможность закупать слитки для резервов внутри страны.
По мере увеличения запасов золота Китай также привлекает развивающиеся страны к хранению золота на своей территории. По словам источника, близкого к сделке, Камбоджа недавно согласилась хранить недавно купленное золото, оплаченное юанями, в хранилище Шанхайской золотой биржи в Шэньчжэне. Народный банк Китая и Safe не предоставили комментариев Financial Times.
Многие аналитики в сфере золота даже не пытаются предсказать истинные масштабы закупок Народного банка Китая.
"В конечном счете это невозможно узнать, - говорит Адриан Эш, директор по исследованиям BullionVault, платформы для онлайн-торговли. - Любой очевидный способ разгадки... упускает из виду проблему, которая заключается в том, что это лишь часть головоломки, которой является китайский рынок драгоценных металлов".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times