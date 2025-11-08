Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине

19:43 14.11.2025

Как это было:



Инициатива Ташиева: 13 ноября он дал устное поручение отключать от электроснабжения заведения, работающие после 22:00, ссылаясь на закон "О тишине" и необходимость экономии энергии.



Действия властей на местах: Мэрии Бишкека и Оша в тот же день издали распоряжения об обесточивании энергоемких приборов в заведениях после указанного времени.



