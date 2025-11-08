|Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
19:43 14.11.2025
Как это было:
Инициатива Ташиева: 13 ноября он дал устное поручение отключать от электроснабжения заведения, работающие после 22:00, ссылаясь на закон "О тишине" и необходимость экономии энергии.
Действия властей на местах: Мэрии Бишкека и Оша в тот же день издали распоряжения об обесточивании энергоемких приборов в заведениях после указанного времени.
Проведение рейдов: Правоохранительные органы и сотрудники муниципалитетов начали ночные проверки и рейды.
Реакция бизнеса: Ассоциация "Хорека Клуб" обратилась с открытым письмом к Ташиеву, выразив обеспокоенность экономическими последствиями таких мер и назвав их существенным ударом по отрасли.
Вмешательство Жапарова: Президент Садыр Жапаров отреагировал на ситуацию и общественный резонанс, призвав прекратить "крайности" и перегибы на местах, уточнив, что ограничения должны касаться шумных нарушителей закона, а не всего бизнеса поголовно.
***
"Прекратите!" - Жапаров мэрам Бишкека и Оша из-за отключения света в ресторанах
БИШКЕК, 14 ноя - Sputnik. Президент Садыр Жапаров обратился к чиновникам, в частности к мэрам Бишкека и Оша, в связи с отключением электроэнергии в кафе, ресторанах и других заведениях после 22:00.
Он заявил, что была поставлена четкая задача - навести порядок в местах, которые нарушают право граждан на отдых, - в ночных клубах, где собираются компании, распивающие алкоголь, и банкетных залах, где сотни человек веселятся до поздней ночи.
"Однако практика проведения рейдов показала чрезмерную жесткость со стороны проверяющих: были закрыты даже заведения общепита (в том числе сети быстрого питания), спокойно находившихся в кафе людей выгоняли, предпринимателям отключали свет и воду без достаточных оснований. Предупреждаю, прекратите такие крайности!" - заявил Жапаров.
По его словам, режим экономии электроэнергии необходимо внедрять прежде всего в госучреждениях, где свет часто горит круглосуточно (по принципу "государство платит").
"Не ходите в небольшие заведения, которые работают тихо и без нарушений, не мешайте их деятельности", - подчеркнул президент.