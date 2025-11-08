Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев

22:14 14.11.2025

Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников - эксперт



Представители нынешней власти Казахстана винят в своих неудачах предшественников. Об этом в своем телеграм-канале пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.



"Говоря о недавней истории, у нас часто забывают, что „Старый Казахстан" обеспечил обретение независимости, развитие государственности, переход к рыночной экономике и социальную защиту населения. Да еще и разрабатывал стратегии развития при таких ценах на нефть и металлы, которые сегодня считаются критически убийственными для бюджета", - пишет эксперт.



Это, по его словам, предопределило качество сформированных политических элит, которым приходилось демонстрировать чудеса эффективности и политической маневренности.



"Сегодняшний аппарат вырос в условиях полностью сформированных государственных институтов, политико-правовой базы, международного авторитета, высоких доходов бюджета и наличия созданного четверть века назад Национального фонда. И что мы видим? Не получается что-то у „новеньких", а виноватыми в этом до сих пор называют „стареньких"", - заключает Ашимбаев.



