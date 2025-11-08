ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября

00:05 15.11.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 ноября в разрезе СВО. Части 20-й армии ВС РФ готовятся к прорыву к берегу Оскольского водохранилища в районе села Рубцы. На Украине анонсировали протесты на Майдане из-за "дела Миндича". В сети появились уникальные кадры боевой работы нашего подразделения "катерников" в низовье Днепра.



