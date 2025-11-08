|ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
00:05 15.11.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 ноября в разрезе СВО. Части 20-й армии ВС РФ готовятся к прорыву к берегу Оскольского водохранилища в районе села Рубцы. На Украине анонсировали протесты на Майдане из-за "дела Миндича". В сети появились уникальные кадры боевой работы нашего подразделения "катерников" в низовье Днепра.
"Учитесь плавать"
Части 20-й гвардейской общевойсковой армии после ликвидации сельского укрепрайона с центром в Шандриголове продолжают развивать наступление. Ныне идут бои за село Яровая – последнюю преграду для русских бойцов перед Святогорском. Неприятелю так или иначе придется бежать за реку Северский Донец на новый удобный рубеж, так как ВСУ не смогут эффективно оборонять город, не рискуя быть "сброшенными в воду". Кроме того, наши войска начали сближение с позициями противника у Коровьего Яра и Александровки, готовясь к штурму этих населенников. Данный участок имеет критическую значимость как для нас, так и для неприятеля. За вышеупомянутыми селами у ВСУ находится последняя дорога, по которой осуществляется логистический контакт украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища с "большой землей". Маршрут, проходящий через село Рубцы, обеспечивает части ВСУ, удерживающие площадь в десятки квадратных километров. Утрата логистического контакта для неприятеля будет означать лишь одно – невозможность эвакуировать технику и тяжелое вооружение. В аналогичной ситуации украинские войска уже находятся севернее, на восточном берегу Оскола у Купянской агломерации.
Стоит ожидать особое упорство неприятеля в обороне Коровьего Яра и Владимировки. Этот участок, по всей видимости, будут защищать подразделения 3-й ОШБр, которые ранее отмечались на Краснолиманском направлении во время попыток контратаковать район Редкодуба. Данное формирование обладает высокой боеспособностью и мотивированностью. Поэтому противник рассчитывает сохранить сухопутный коридор, соединяющий сектор к востоку от Оскольского водохранилища с тылами. В случае, если ставка ВСУ не сработает, неприятель окажется взаперти, прижатый к водной преграде. Да, он сможет какое-то время сопротивляться, но в дальнейшем его единственным спасением будет эвакуация на лодках без тяжелой техники. Учитывая то, что и водохранилище, и Оскол в тех местах весьма широки, какая-либо альтернативная переправа физически не может быть организована нигде, кроме одной единственной точки в районе разрушенного моста к юго-западу от Боровой. В таком случае наши операторы БПЛА и артиллеристы просто не дадут ВСУ что-либо эвакуировать на западный берег.
Стресс-тест
На Украине набирает новые обороты скандал из-за расследования "дела Миндича". К заявлениям западной прессы и еврочиновников, выражающих разочарование из-за коррупции в стране, добавилась и более угрожающая для Банковой составляющая – акции протеста. Антикоррупционная активистка Мария Барабаш собирает митинг, назначенный на 15 ноября на Майдане.
"Поэтому теперь все силы, вся жизнь бросаются в одну точку, чтобы прикрыть политические провалы. Покровск превращается в нескончаемую братскую могилу. Банковая снова играется жизнями военных, переставляя людей как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр", – заявила Барабаш.
Активистка считает, что упорство ВСУ в попытках деблокировать Мирноград (в украинской медиа-среде фактическая полная утрата Покровска табуирована как тема) несет сугубо политические цели. То есть мотивация Киева продолжать убивать штурмовые силы позициями 51-й армии ВС РФ состоит не в том, чтобы выручить свои части, окруженные в городе. Она нужна лишь для картинки в СМИ.
Трудно на данный момент спрогнозировать масштабность акции протеста и предположить, какие будут выдвинуты лозунги и требования. Однако, учитывая, что "дело Миндича" является самой серьезной угрозой власти Зеленского, митинг имеет большой потенциал. Этот скандал создал "общую точку" солидарности среди как гражданских, так и военных.
Безумный рейс
В сеть попало удивительное видео, демонстрирующее нечто, что можно охарактеризовать лишь одним словом – "безбашенность". Наши военные на катере, выполняя боевую задачу в низовье Днепра, попали под атаку роя FPV противника. Скорость, маневр, меткая стрельба из полуавтоматических дробовых ружей не дали неприятелю добиться желаемого. Отвага бойцов подарила им успех, а всей стране – уникальные кадры, доказывающие, что нет ничего невозможного для русского солдата.
Вчера, 13 ноября, главным событием дня стал очередной накал ожесточенности боев на восточном фланге Добропольского выступа и у города Родинское.