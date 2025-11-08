 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.11.2025
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
00:05 15.11.2025

ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 ноября в разрезе СВО. Части 20-й армии ВС РФ готовятся к прорыву к берегу Оскольского водохранилища в районе села Рубцы. На Украине анонсировали протесты на Майдане из-за "дела Миндича". В сети появились уникальные кадры боевой работы нашего подразделения "катерников" в низовье Днепра.



"Учитесь плавать"

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии после ликвидации сельского укрепрайона с центром в Шандриголове продолжают развивать наступление. Ныне идут бои за село Яровая – последнюю преграду для русских бойцов перед Святогорском. Неприятелю так или иначе придется бежать за реку Северский Донец на новый удобный рубеж, так как ВСУ не смогут эффективно оборонять город, не рискуя быть "сброшенными в воду". Кроме того, наши войска начали сближение с позициями противника у Коровьего Яра и Александровки, готовясь к штурму этих населенников. Данный участок имеет критическую значимость как для нас, так и для неприятеля. За вышеупомянутыми селами у ВСУ находится последняя дорога, по которой осуществляется логистический контакт украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища с "большой землей". Маршрут, проходящий через село Рубцы, обеспечивает части ВСУ, удерживающие площадь в десятки квадратных километров. Утрата логистического контакта для неприятеля будет означать лишь одно – невозможность эвакуировать технику и тяжелое вооружение. В аналогичной ситуации украинские войска уже находятся севернее, на восточном берегу Оскола у Купянской агломерации.

Стоит ожидать особое упорство неприятеля в обороне Коровьего Яра и Владимировки. Этот участок, по всей видимости, будут защищать подразделения 3-й ОШБр, которые ранее отмечались на Краснолиманском направлении во время попыток контратаковать район Редкодуба. Данное формирование обладает высокой боеспособностью и мотивированностью. Поэтому противник рассчитывает сохранить сухопутный коридор, соединяющий сектор к востоку от Оскольского водохранилища с тылами. В случае, если ставка ВСУ не сработает, неприятель окажется взаперти, прижатый к водной преграде. Да, он сможет какое-то время сопротивляться, но в дальнейшем его единственным спасением будет эвакуация на лодках без тяжелой техники. Учитывая то, что и водохранилище, и Оскол в тех местах весьма широки, какая-либо альтернативная переправа физически не может быть организована нигде, кроме одной единственной точки в районе разрушенного моста к юго-западу от Боровой. В таком случае наши операторы БПЛА и артиллеристы просто не дадут ВСУ что-либо эвакуировать на западный берег.

Стресс-тест

На Украине набирает новые обороты скандал из-за расследования "дела Миндича". К заявлениям западной прессы и еврочиновников, выражающих разочарование из-за коррупции в стране, добавилась и более угрожающая для Банковой составляющая – акции протеста. Антикоррупционная активистка Мария Барабаш собирает митинг, назначенный на 15 ноября на Майдане.

"Поэтому теперь все силы, вся жизнь бросаются в одну точку, чтобы прикрыть политические провалы. Покровск превращается в нескончаемую братскую могилу. Банковая снова играется жизнями военных, переставляя людей как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр", – заявила Барабаш.

Активистка считает, что упорство ВСУ в попытках деблокировать Мирноград (в украинской медиа-среде фактическая полная утрата Покровска табуирована как тема) несет сугубо политические цели. То есть мотивация Киева продолжать убивать штурмовые силы позициями 51-й армии ВС РФ состоит не в том, чтобы выручить свои части, окруженные в городе. Она нужна лишь для картинки в СМИ.

Трудно на данный момент спрогнозировать масштабность акции протеста и предположить, какие будут выдвинуты лозунги и требования. Однако, учитывая, что "дело Миндича" является самой серьезной угрозой власти Зеленского, митинг имеет большой потенциал. Этот скандал создал "общую точку" солидарности среди как гражданских, так и военных.

Безумный рейс

В сеть попало удивительное видео, демонстрирующее нечто, что можно охарактеризовать лишь одним словом – "безбашенность". Наши военные на катере, выполняя боевую задачу в низовье Днепра, попали под атаку роя FPV противника. Скорость, маневр, меткая стрельба из полуавтоматических дробовых ружей не дали неприятелю добиться желаемого. Отвага бойцов подарила им успех, а всей стране – уникальные кадры, доказывающие, что нет ничего невозможного для русского солдата.

Вчера, 13 ноября, главным событием дня стал очередной накал ожесточенности боев на восточном фланге Добропольского выступа и у города Родинское.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763154300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  