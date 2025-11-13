"Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД

01:12 15.11.2025

Заявление для прессы министра иностранных дел КНДР



Глава Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Чвэ Сон Хи [Цой Сон Хи] опубликовала заявление для прессы под заголовком "G7 не имеет права противиться суверенному выбору КНДР", полный текст которого ниже следует.



Недавно в Канаде министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором игнорировали конституцию КНДР и против нее писали о чьей-то "полной денуклеаризации".



Выражаю полное недовольство и сожаление в связи с откровенными враждебными происками министров иностранных дел G7, которые являются непосредственным посягательством на конституцию нашего государства, и категорически осуждаю самыми мощными риторическими выражениями.



Инертная мысль G7, которая до сих пор привычно в один голос трубит о "денуклеаризации", что принимают люди мира как понятие о неосуществимом, лишь вгоняет саму G7 на край международного сообщества и свидетельствует, что она является отдаленной группой интересов меньшинства, которая находится в уголке международных отношений.



Нынешний статус КНДР не изменяется по риторическому настоянию других, а в сегодняшней суровой геополитической обстановке обладание ядерным оружием является самым точным выбором для сдерживания самых опасных и противных государств.



Никто не имеет права принудить нас к нарушению конституции и никто не должен пытаться изменить ее.



Путь к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове и в АТР лежит в уважении к конституции КНДР, а не в настаивании на нереальной "денуклеаризации".



Как товарищ Ким Чен Ын уже заявил, обладание КНДР ЯО останется неизменным фактом независимо от желания США и их союзников, хотя они будут рьяно настаивать на "денуклеаризации" 10, 20 лет, даже 50 и 100 лет.



Людям мира стоит обратить внимание на очевидный факт: реальную угрозу миру и безопасности во всем мире вызывает G7, этот ядерный альянс, связанный и соединенный ядерным оружием во главе с самым крупным на планете обладателем ядерного оружия.



Никого не убеждает эскапистское и двойно-стандартное деяние G7, которая обходит молчанием безрассудную ядерную угрозу и попытки к распространению ЯО, что носит откровенный характер в своей группе, а упорствует в чьей-то "денуклеаризации", уже полностью лишенной значения и резона.



G7 не имеет права приказывать самостоятельным суверенным государствам, как защищать свою безопасность и не компетентна рассуждать суверенный выбор КНДР.



Незыблема решимость КНДР всегда оставаться верной конституции, увековечившей обладание ядерным оружием, и тем самым гарантировать сегодня и будущее государства и народа и осуществить международную справедливость, пока не будет положен конец ядерной угрозе со стороны внешних сил, пока существуют силы, которые считают ЯО средством тирании и преследуют абсолютную гегемонию.



13 ноября 2025 года

Пхеньян



