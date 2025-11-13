 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 15.11.2025
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
Архив
"Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
01:12 15.11.2025

Заявление для прессы министра иностранных дел КНДР

Глава Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Чвэ Сон Хи [Цой Сон Хи] опубликовала заявление для прессы под заголовком "G7 не имеет права противиться суверенному выбору КНДР", полный текст которого ниже следует.

Недавно в Канаде министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором игнорировали конституцию КНДР и против нее писали о чьей-то "полной денуклеаризации".

Выражаю полное недовольство и сожаление в связи с откровенными враждебными происками министров иностранных дел G7, которые являются непосредственным посягательством на конституцию нашего государства, и категорически осуждаю самыми мощными риторическими выражениями.

Инертная мысль G7, которая до сих пор привычно в один голос трубит о "денуклеаризации", что принимают люди мира как понятие о неосуществимом, лишь вгоняет саму G7 на край международного сообщества и свидетельствует, что она является отдаленной группой интересов меньшинства, которая находится в уголке международных отношений.

Нынешний статус КНДР не изменяется по риторическому настоянию других, а в сегодняшней суровой геополитической обстановке обладание ядерным оружием является самым точным выбором для сдерживания самых опасных и противных государств.

Никто не имеет права принудить нас к нарушению конституции и никто не должен пытаться изменить ее.

Путь к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове и в АТР лежит в уважении к конституции КНДР, а не в настаивании на нереальной "денуклеаризации".

Как товарищ Ким Чен Ын уже заявил, обладание КНДР ЯО останется неизменным фактом независимо от желания США и их союзников, хотя они будут рьяно настаивать на "денуклеаризации" 10, 20 лет, даже 50 и 100 лет.

Людям мира стоит обратить внимание на очевидный факт: реальную угрозу миру и безопасности во всем мире вызывает G7, этот ядерный альянс, связанный и соединенный ядерным оружием во главе с самым крупным на планете обладателем ядерного оружия.

Никого не убеждает эскапистское и двойно-стандартное деяние G7, которая обходит молчанием безрассудную ядерную угрозу и попытки к распространению ЯО, что носит откровенный характер в своей группе, а упорствует в чьей-то "денуклеаризации", уже полностью лишенной значения и резона.

G7 не имеет права приказывать самостоятельным суверенным государствам, как защищать свою безопасность и не компетентна рассуждать суверенный выбор КНДР.

Незыблема решимость КНДР всегда оставаться верной конституции, увековечившей обладание ядерным оружием, и тем самым гарантировать сегодня и будущее государства и народа и осуществить международную справедливость, пока не будет положен конец ядерной угрозе со стороны внешних сил, пока существуют силы, которые считают ЯО средством тирании и преследуют абсолютную гегемонию.

13 ноября 2025 года
Пхеньян



***

Примечание.

Как называют Группу G7 в разных странах и движениях:

Группа семи (Group of Seven) - Официальное название
Узкий кружок - Китайские официальные лица и СМИ
Группа интересов меньшинства - КНДР
Клуб богатых стран - Развивающиеся страны
Правительство мира - Антиглобалистские движения и протестующие
Картель - Западные антиглобалисты, левые движения
Империалистический клуб - Левые и антиимпериалистические движения

Термин "Большая семерка" возник в российской публицистике в начале 1990-х годов. Журналисты в аббревиатуре G7 (Group of Seven), ошибочно перевели букву "G" как "Great" (Большая).

Источник - Голос Кореи
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763158320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
