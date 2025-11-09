Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин

15:54 15.11.2025 Судороги "корпоративной Америки"



США погружаются в кризис на фоне сказочных прибылей корпораций. Это привело власть к провалам на выборах, самым чувствительным из которых стала победа социалиста Зохрана Мамдани в Нью-Йорке. Власти отвечают открытыми угрозами и скатыванием к диктатуре.



Шабаш толстосумов



Возвращение Дональда Трампа в Белый дом многие аналитики истолковали как начало длительной "консервативной полосы". Главным аргументом стал очевидный крах демократов, что выразилось в выдвижении откровенно слабых фигур и провальной политике, лившей воду на мельницу оппонентов.



Истинные причины, конечно, глубже. В условиях системного кризиса и обострения международного соперничества американский капитал (в том числе группы, традиционно делавшие ставку на демократов) сбросил маску поборников свободы и прав человека. Победу в конкурентной борьбе, убежден он теперь, могут дать рост агрессивности на внешней арене и расчистка внутриполитического поля. Последнее подразумевает демонтаж всех крупных социальных программ XX века - от рузвельтовского "нового курса" до "великого общества" Линдона Джонсона, введенных под влиянием успехов СССР. А чтобы обыватель молча проглотил бьющие по его коренным интересам инициативы, ему подбрасывают ложный образ врага. Такового трудящийся должен видеть не в капиталисте, а в иммигрантах, левых, в Китае, России и т.п.



Старую, но эффективную схему воплощает команда Трампа. С первых дней в офисе он принялся за коренное перераспределение ресурсов и прав в пользу владельцев капитала. Снижение корпоративных налогов дополнительно принесет каждому из богатейших 0,1 процента домохозяйств 311 тыс. долл. ежегодно. Уровень жизни большинства остальных граждан упадет из-за сокращения финансирования здравоохранения и образования, ликвидации десятков социальных программ.



Какой подарок Трамп преподнес "корпоративной Америке", показывает доклад международной организации "Оксфам". Из него можно узнать, например, что совокупное состояние десяти богатейших дельцов за последний год увеличилось с 1,9 до 2,5 трлн долл. Бодрее всего чувствуют себя финансовые гиганты Уолл-стрит. Прибыль конгломерата "Джей Пи Морган" составила в третьем квартале 14,4 млрд долл., увеличившись на 12 процентов в годовом исчислении. Еще больше выручка у "Голдман Сакс" - 15,2 млрд с ростом на 20 процентов. Чистая прибыль "Морган Стэнли" и "Банка Америки" выросла, соответственно, на 45 и 23 процента. Очередного рекорда добилась крупнейшая в мире инвесткомпания "Блэк Рок". Суммарная стоимость активов под ее управлением достигла 13,5 трлн долл., увеличившись за год на 17 процентов. Могут ли капиталистов, переживающих настоящий "пир духа", смутить такие "безделицы", как проблемы трудящихся?



Не отстает и правительство. Трамп инициировал снос восточного крыла Белого дома - единственной его части, свободной для экскурсий, со строительством на его месте помпезного бального зала вместимостью до тысячи человек. Стоимость проекта оценивается в 200 млн долл. Среди других задумок - строительство громадной триумфальной арки в Вашингтоне высотой 60 метров.



Миллионы американцев тем временем столкнулись с новой реальностью. Ее составные части - ускорение инфляции, потеря рабочих мест, рекордная задолженность домохозяйств и вынужденная экономия, из-за которой запланированные расходы на рождественские праздники снизились по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Дополнительным ударом стал так называемый шатдаун, вызванный неспособностью конгресса утвердить бюджет на начавшийся 1 октября новый финансовый год. Около миллиона федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, еще два миллиона работали без оплаты.



Прежде власти, как правило, изыскивали резервы для финансирования жизненно важных государственных функций. Администрация Трампа применила строго выборочный подход. Она заморозила деятельность министерств труда и образования. Прекратилось финансирование большинства социальных программ, среди которых программа льготной покупки продуктов (SNAP), программа помощи малоимущим семьям в энергоснабжении и многие другие. Суды обязали президента использовать фонд чрезвычайных ситуаций для работы SNAP, но тот ответил отказом. Зато финансирование силовых структур не пострадало.



Хотя фракции работают над компромиссом, шатдаун стал моделью будущего. Он гармонирует со взглядами Трампа, его окружения и спонсоров, выраженными в "Проекте 2025". Следуя неолиберальным догмам, доктрина требует возвращения к "минимальному государству", когда правительство обеспечивает основы порядка (читай: защиту бизнеса от гнева трудящихся) и не вмешивается в дела капитала.



"Нет - королям!"



Плоть от плоти буржуазного истеблишмента, команда Трампа повторяет его типичные ошибки. Например, она проникнута презрением к народу. Уверенные в неодолимой силе денег, элиты сводят все мотивы к жажде прибыли. Поэтому нарастание массового надпартийного протестного движения стало для них неприятным сюрпризом. Прошедшие 18 октября выступления под лозунгом "Нет - королям!" охватили 2,7 тыс. населенных пунктов и собрали 7 млн участников - максимум в новейшей истории США. Помимо осуждения антирабочих и авторитарных шагов действующей администрации, многие протестовавшие критиковали Демократическую партию. Три четверти ее электората недовольны руководством из-за соглашательства и правого дрейфа.



Разочарование фиксируется опросами. В то время как демократический истеблишмент представлен твердолобыми буржуа, 66 процентов сторонников партии предпочитают социализм капитализму. Все это объективно толкает республиканские и демократические верхи к пакту перед лицом разгневанных масс.



Прошедшие 4 ноября выборы показали, что альянс, еще вчера казавшийся немыслимым, становится реальностью. В целом серия электоральных кампаний стала провальной для республиканцев. В Вирджинии они потеряли губернаторское кресло. Демократка Эбигейл Спанбергер, сделавшая упор на социально-экономические вопросы, победила в округах, где годом ранее лидировал Трамп. Еще одним ударом по республиканцам стал проигрыш сводного брата вице-президента Джей Ди Вэнса - Кори Боумана - на выборах мэра города Цинциннати. И это несмотря на публичную поддержку родственника.



Самой шумной кампанией, впрочем, стали выборы в Нью-Йорке. На предварительных выборах демократов там неожиданно победил Зохран Мамдани - член движения "Демократические социалисты Америки". С точки зрения капитала его программа поистине возмутительна. Мамдани выступил за бесплатные детсады и медобслуживание детей, за создание муниципальных продуктовых магазинов с субсидируемыми ценами, за заморозку арендной платы и строительство социального жилья, за свободный проезд в некоторых видах общественного транспорта. Наконец, кандидат потребовал увеличить налоги на прибыль корпораций и на крупные состояния. И это в Нью-Йорке - городе с наибольшим числом миллиардеров в мире! По последним данным, здесь проживают 123 магната с общим состоянием 760 млрд долл.



Толстосумы сделали ставку на Эндрю Куомо - бывшего губернатора штата Нью-Йорк, члена демократического истеблишмента и выходца из влиятельной политической династии. Несмотря на мощную поддержку, политик проиграл праймериз "аутсайдеру", но не вышел из гонки. Почему, выяснилось быстро. С поддержкой демократа Куомо выступил… Трамп. "Плохой демократ лучше, чем хороший коммунист", - объяснил он.



Неприятие фигуры социалиста объединило руководство Демократической партии с республиканцами. Глава отделения демократов в Нью-Йорке Джей Джейкоб объявил, что идеи Мамдани "не отражают принципы, ценности и политику партии". Такой же курс избрали близкие к демократам СМИ. Газета "Вашингтон пост" писала о "возмутительных сектантских и недемократических позициях" Мамдани. "Нью-Йорк таймс" назвала обещания кандидата фантастическими, утверждая, что только бесплатное дошкольное воспитание будет стоить городу 6 млрд долл.



Атаки имели обратный эффект. За Мамдани проголосовали свыше миллиона человек - более половины пришедших на выборы граждан. "Мы свергли политические династии. Мы переворачиваем страницу политики, которая была подчинена интересам избранных и противоречила интересам большинства жителей", - заявил политик после объявления результатов.



Трамп, во время избирательной кампании называвший Мамдани "коммунистическим безумцем", прибег к откровенному шантажу. "Прошлой ночью в Нью-Йорке мы потеряли немного суверенитета, но мы с этим разберемся", - пообещал он, в частности, пригрозив сократить федеральное финансирование города и ввести национальную гвардию "для борьбы с преступностью". Добавим, что многие российские издания повторяют самые злобные и пошлые нападки в адрес Мамдани. Прекрасный пример международной солидарности буржуазии против общего классового врага!



Обыкновенный неонацизм



Теряя поддержку и сталкиваясь с растущим разочарованием в господствующей системе (по опросам, 70 процентов американцев и 58 процентов сторонников республиканцев считают, что экономика США подчинена корпорациям и нуждается в радикальных переменах), правящие круги стремятся к перекройке общественного сознания. Настоящим подарком для них стало убийство ультраправого активиста Чарли Кирка. Последний возведен в ранг национального мученика, а левые, безо всяких оснований обвиняемые в его смерти, - в национальную угрозу. "Наша страна не должна иметь абсолютно никакой терпимости к насилию радикальных левых", - заявил Трамп.



Его указом антифашистское движение внесено в список террористических группировок, а поскольку это не единая структура, а множество не связанных друг с другом организаций, перед властью открывается простор для репрессий. "Мы используем все наши ресурсы, чтобы выявить и уничтожить эти сети и снова сделать Америку безопасной", - обещает замглавы президентской администрации Стивен Миллер. Интересная деталь: даже по официальным данным, правые экстремисты лидируют в статистике внутреннего терроризма. На них приходится 80 процентов убийств с установленной идеологической мотивировкой. Здесь и расправа с чернокожими прихожанами в церкви Чарльстона в 2015 году, и гибель 23 человек в городе Эль-Пасо в 2019-м. Во всех случаях нападавшими были приверженцы идей расового превосходства.



Но для формирования "образа врага" сгодятся любые фальшивки. Характерен "круглый стол", проведенный 8 октября в Белом доме. Одним из его участников стал ультраправый блогер Джек Пособец, автор книги "Нелюди: тайная история коммунистических революций (и как их сокрушить)". Оперируя теориями заговора, он попытался связать все революционные выступления последних 250 лет. Их, утверждает Пособец, совершили "монстры-недочеловеки", отрицающие частную собственность. "Левые действуют из зависти, - пишет он. - Невозможно договориться с теми, кто манипулирует неимущими массами, чтобы грабить и стрелять… Демократия никогда не работала для защиты невинных от этих нелюдей. Пора перестать играть по правилам, которые они не соблюдают". Предисловие к книге написал близкий к Трампу публицист Стив Бэннон, с дифирамбами в адрес автора выступил вице-президент Вэнс.



На мероприятии в Белом доме Пособец назвал основоположниками антифашизма немецких "коммунистов-террористов" и повторил призыв отказаться от демократии для борьбы с этим "злом". Дикие неонацистские идеи пришлись к месту. Трамп и его окружение открыто склоняются к диктатуре. Президент грозит задействовать "закон о восстании", "если нам будут мешать суды, губернаторы или мэры". Закон 1807 года санкционирует использование армии для подавления мятежей. Под последними подразумеваются выступления против произвола капитала. Закон применялся в 1831 году для подавления восстания рабов, в 1877 году - для борьбы с забастовкой железнодорожников, во время выступлений шахтеров и марша ветеранов на Вашингтон в 1932 году и т.д.



Впрочем, и без обращения к закону власти отправляют войска в "мятежные" города - Чикаго, Портленд, Вашингтон и другие. Трамп грозится арестовать неугодных мэров и губернаторов. На совещании военного руководства на базе Куантико глава Пентагона Пит Хегсет призвал подчиненных "сыграть ключевую роль в наведении порядка". "Это тоже война. Это внутренняя война, - добавил президент. - Я сказал Питу, что нам следует использовать некоторые из этих городов в качестве учебных полигонов для военных".



Трампом подписан меморандум по национальной безопасности. Его целью провозглашено "противодействие внутреннему терроризму", а в качестве главной опасности названы антифашизм и левые движения, "угрожающие основополагающим американским ценностям". "Движущие ими идеи включают антиамериканизм, антикапитализм и антихристианство", - указано в документе. Извращая правду и переворачивая реальность с ног на голову, правящий класс отчаянно цепляется за власть.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

