Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список

Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15 ноября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президенты Узбекистана и Казахстана, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, подписали совместное заявление и ряд ключевых соглашений, которые укрепляют двустороннее сотрудничество в экономике, промышленности, энергетике, туризме и региональном управлении.
В числе принятых решений – создание двусторонних рабочих групп по геологии, добыче редких и редкоземельных металлов и прогнозированию водности трансграничных рек. Также учрежден Совет глав регионов Узбекистана и Казахстана.
Ключевые документы:
Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов;
Соглашение об открытии представительств таможенных служб;
Соглашение о координации радиочастот на приграничных зонах;
Соглашение о проведении совместных военных учений;
Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;
План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на 2026–2027 годы;
Программа сотрудничества министерств юстиции на 2025–2026 годы;
Меморандум о развитии горной промышленности;
Меморандум о сотрудничестве в сфере молодежной политики;
Меморандум о взаимопонимании в области специализированной медицинской помощи и медицинского страхования;
Соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Астаной, а также "Узбекнефтегаз" и "Казмунайгаз".
Ранее сообщалось, что в ходе второго заседания Высшего Межгосударственного совета президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально запустили семь совместных проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов и приняли решение о создании нового транспортного Учкудук–Кызылорда.