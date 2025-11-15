Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список

16:17 15.11.2025

Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список



15 ноября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президенты Узбекистана и Казахстана, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, подписали совместное заявление и ряд ключевых соглашений, которые укрепляют двустороннее сотрудничество в экономике, промышленности, энергетике, туризме и региональном управлении.



В числе принятых решений – создание двусторонних рабочих групп по геологии, добыче редких и редкоземельных металлов и прогнозированию водности трансграничных рек. Также учрежден Совет глав регионов Узбекистана и Казахстана.



