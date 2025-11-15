 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 15.11.2025
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
16:17 15.11.2025

Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список

15 ноября 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президенты Узбекистана и Казахстана, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, подписали совместное заявление и ряд ключевых соглашений, которые укрепляют двустороннее сотрудничество в экономике, промышленности, энергетике, туризме и региональном управлении.

В числе принятых решений – создание двусторонних рабочих групп по геологии, добыче редких и редкоземельных металлов и прогнозированию водности трансграничных рек. Также учрежден Совет глав регионов Узбекистана и Казахстана.



Ключевые документы:

Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов;

Соглашение об открытии представительств таможенных служб;

Соглашение о координации радиочастот на приграничных зонах;

Соглашение о проведении совместных военных учений;

Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;

План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на 2026–2027 годы;

Программа сотрудничества министерств юстиции на 2025–2026 годы;

Меморандум о развитии горной промышленности;

Меморандум о сотрудничестве в сфере молодежной политики;

Меморандум о взаимопонимании в области специализированной медицинской помощи и медицинского страхования;

Соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Астаной, а также "Узбекнефтегаз" и "Казмунайгаз".

Ранее сообщалось, что в ходе второго заседания Высшего Межгосударственного совета президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально запустили семь совместных проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов и приняли решение о создании нового транспортного Учкудук–Кызылорда.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763212620


