Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона

21:05 15.11.2025

США начали военную операцию рядом с границами Венесуэлы



15 ноября 2025



Содержание

"Буря в пустыне" в Персидском заливе

"Несокрушимая свобода" в Афганистане

"Шок и трепет", или "Свобода Ирака"

"Начало Одиссеи" в Ливии

Операция в Сирии



США объявили о начале широкомасштабной военной операции под названием "Южное копье" рядом с границами Венесуэлы, чтобы, по официальному заявлению, выбить наркокартели из регионов Западного полушария. Это далеко не первый случай, когда американцы нарушают региональную стабильность. Какие еще военные операции инициировали США на протяжении десятилетий - в материале "Известий".



"Буря в пустыне" в Персидском заливе



• В начале 1991 года США во главе международной коалиции, действовавшей под мандатом Совбеза ООН и при согласии тогда еще существовавшего СССР, приступили к крупномасштабной операции против иракских войск, занявших Кувейт. Предпосылкой стала агрессия Багдада летом 1990 года, когда руководство Ирака, обвиняя соседа в нарушении нефтяных квот и экономическом давлении, решило силой добиться уступок и фактически подмять под себя кувейтскую территорию.



• К январю 1991 года коалиционные силы начали операцию "Буря в пустыне". Массовые удары с воздуха, выполнявшиеся тысячами вылетов, быстро разрушили важнейшие объекты управления, складские комплексы и позиции ПВО Ирака. После подавления сопротивления в небе коалиция перешла к наступлению на суше, которое продолжалось считаные дни. Иракские подразделения были отрезаны, лишены возможности отступить и стремительно потеряли боеспособность, что вынудило Багдад принять требования ООН и прекратить боевые действия.



• Поражение Ирака оказалось сокрушительным: значительная часть армии была уничтожена, десятки тысяч солдат попали в плен, а коалиционные потери остались минимальными. "Буря в пустыне" стала примером того, как современные технологии меняют характер операций и делают многочисленную армию почти беззащитной перед высокотехнологичным противником. Последствия этой войны заложили основу для событий 2003 года и дальнейшего распада Ирака, фактически разделенного на несколько регионов с разными политическими центрами и противоположными интересами.



"Несокрушимая свобода" в Афганистане



• 7 октября 2001 года США вместе с Великобританией начали в Афганистане операцию, получившую название "Несокрушимая свобода". Основанием для вторжения стали теракты 11 сентября в Вашингтоне и Нью-Йорке, однако операция была развернута без согласования с ООН. За несколько месяцев коалиция расширилась до десятков государств. Главной целью кампании было разрушение инфраструктуры террористических организаций, действовавших на территории Афганистана, которые помогали скрываться главе "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) - именно она взяла на себя ответственность за теракты 9/11. Конфликт растянулся более чем на 10 лет, став наиболее длительным вооруженным вмешательством в истории США.



• После терактов Вашингтон пересмотрел основы собственной стратегии безопасности, определив для себя право наносить превентивные удары в случае потенциальной угрозы. В США считали, что в борьбе с терроризмом национальные границы не могут служить преградой, а государства, неспособные контролировать собственную территорию или укрывающие экстремистов, рискуют утратить часть суверенитета.



• Военная кампания начиналась с массированных ударов авиации по позициям "Талибана", что уже в первый месяц серьезно ослабило сопротивление движения. Международные силы вскоре вошли в Кабул, оставленный противником без боя. Позже США перебросили в страну морскую пехоту и создали там оперативную базу. После свержения талибов американские войска продолжили охоту на боевиков в приграничных районах. Кампания завершилась лишь в 2014 году. За это время через нее прошли сотни тысяч военнослужащих, а число погибших среди мирного населения Афганистана исчислялось десятками тысяч.



• В 2021 году американский президент Джо Байден стремительно вывел войска из Афганистана, где США за 20 лет потеряли убитыми около 2,5 тыс. военнослужащих. Это вызвало волну критики внутри страны, особенно среди республиканцев, считающих как это решение, так и сам процесс выхода провальными.



"Шок и трепет", или "Свобода Ирака"



• После свержения талибов в Афганистане внимание Вашингтона переключилось на Ирак, которому приписывали связи с экстремистами и создание запрещенных вооружений. В 2003 году на специально созванном заседании Совбеза ООН американский госсекретарь Колин Пауэлл обвинил иракские власти в использовании мобильных биолабораторий. Для наглядности он даже показал присутствующим пробирку с белым порошком - якобы выращенными в Ираке спорами сибирской язвы. Эти утверждения позже оказались недостоверными, а инцидент дал имя феномену - "пробирка Пауэлла".



• Именно эти обвинения послужили основой для решения о вторжении в 2003 году - оно получило название "Операция "Свобода Ирака", а первоначально ее назвали "Шок и трепет" - по названию военной доктрины о быстром достижении успеха. Международного одобрения Совбеза ООН США не получили, но сформировали внушительную коалицию союзников, рассчитывая на быстрый успех.



• Стремительное продвижение США действительно привело к падению режима иракского лидера Саддама Хусейна всего за несколько недель, сам Хусейн три года спустя, в 2006 году, был повешен по приговору трибунала. После свержения режима ситуация в Ираке стала выходить из-под контроля. После разрушения прежней структуры власти возникли десятки вооруженных группировок, которые начали борьбу друг против друга и против иностранного контингента. Распад государственных институтов создал благоприятную почву для появления новых радикальных движений, в том числе тех, которые позже примкнули к ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в РФ).



• Для США кампания обернулась тяжелейшими политическими и финансовыми последствиями. При этом общественная поддержка стремительно снижалась на фоне затянувшейся войны и разоблачений об использовании пыток. Разногласия внутри страны усилились, а международный престиж Вашингтона серьезно пострадал, что вынудило завершить конфликт в 2011 году. Ираку впоследствии пришлось бороться с ИГ* и пытаться восстановить экономику. Лишь спустя многие годы страна начала постепенно возвращаться к мирной жизни.



"Начало Одиссеи" в Ливии



• Весной 2011 года международная коалиция начала масштабное вмешательство в ливийский гражданский конфликт, что вскоре обернулось крахом режима Муаммара Каддафи. После принятия резолюции Совбеза ООН США и их союзники решили поддержать вооруженные формирования, выступавшие против правительственных сил. Интервенция проходила под лозунгом защиты мирных жителей страны. Первые удары наносили американцы при содействии Франции, Великобритании и Канады, а затем руководство операцией перешло к структурам НАТО, расширившим коалицию до 18 государств.



• К моменту начала боевых действий у ливийских берегов была сосредоточена крупная морская и авиационная группировка США и Франции. Первая фаза кампании, известная как "Начало Одиссеи", заключалась в нанесении ударов по инфраструктуре и военным объектам, лишая противника способности организовать эффективное сопротивление без ввода сухопутных войск.



• После разрушения ключевых центров обороны наступила следующая стадия, которую НАТО вело преимущественно силами европейских государств - "Союзный защитник". Авиация продолжала атаку вплоть до конца октября. Это привело к значительным потерям среди мирного населения и разрушению многочисленных гражданских объектов. Гибель Каддафи 20 октября фактически сломила остатки правительственных войск, и спустя несколько дней операция была официально завершена, а союзники объявили о своем успехе.



Операция в Сирии



• Сирийский конфликт начался в 2011 году как противостояние между правительством и разрозненными группами повстанцев. На фоне распада государственного контроля начало распространяться влияние ИГ*. В 2014 году США возглавили международную коалицию, начав воздушные операции против террористов ИГ* в Сирии и Ираке. В 2015 году направили на сирийскую территорию инструкторов для подготовки курдских отрядов, которые стали основной наземной силой коалиции.



• Изначальной задачей США была борьба с ИГ*, однако развитие конфликта привело к противостоянию коалиции с правительственными войсками Сирии. В частности, США нанесли удар по сирийской авиабазе в 2017 году. Вашингтон объяснил это необходимостью реагировать на якобы применение химического оружия, для чего подконтрольные Западу организации устраивали провокации. Официальный Дамаск не раз отмечал, что действия коалиции не имеют законного основания - ни разрешения международно признанного правительства Сирии, ни мандата ООН.



• Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа в 2018 году о желании покинуть Сирию, фактическое присутствие США в регионе сохранилось. Американские силы продолжали взаимодействовать с курдскими формированиями, проводили операции против террористических ячеек и периодически уничтожали цели, связанные с экстремистскими группами. Даже после официального сокращения контингента удары по инфраструктуре боевиков и поддержка местных союзников не прекращались.