Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года

23:46 15.11.2025

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



№1083 - Освободить Завкизода Завки Амина от должности министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№1084 - Освободить Хамрализода Фарруха Махмуда от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки в связи с переходом на другую работу.



№1085 - Освободить Каландара Идибека от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Австрийской Республике и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Румынии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Словацкой Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Венгрии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Королевстве Норвегия и Постоянного представителя Республики Таджикистан при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе



№1086 - Освободить Убайдулло Джамолиддина Махмадсаида от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Французской Республике и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Итальянской Республике в связи с переходом на другую работу.



№1087 - Назначить Абдурахмонзода Абдурахмона Сафарали министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан.



№1088 - Назначить Завкизода Завки Амина Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки.



№1089 - Назначить Джобира Манучехра Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Австрийской Республике.



№1090 - Назначить Хомидзода Джамшеда Тагая Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Французской Республике.



№1091 - Назначить Убайдулло Джамолиддина Махмадсаида Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Итальянской Республике.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

14 ноября 2025 года