|ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
00:05 16.11.2025
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
15.11.2025 | Обзор событий
Подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт ЯБЛОКОВО, пишет Телеграм-канал Воин DV.
Штурмовые подразделения 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток", не сбавляя темпов наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, освободили от ВСУ Яблоково в Запорожской области.
Успех был достигнут высокой слаженностью подразделений ГВ "Восток", которые смогли сходу продолжить наступление и на "плечах" отступающего противника взять очередной населенный пункт, уже девятый в этом месяце.
Тем самым, Приморцы пробиваются вглубь оборонительных порядков противника на Гуляйпольском направлении, одновременно с этим зачищая междуречье.
В боях за населенный пункт противник из состава подразделений 102 обр ТерО ВСУ потерял до двух взводов живой силы и свыше 10 единиц автомобильной техники.
Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника площадью более шести квадратных километров, позволяющий продолжить наступление в направление Ровнополья.
* * *
На ЗАПОРОЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ после успехов в ПРИМОРСКОМ есть чем похвастаться в районе СТЕПНОГОРСКА, – пишет Телеграм-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА.
Благодаря продвижению в Приморском у российских войск получилось пробиться к западным окраинам Степногорска и обойти его с запада.
Штурмовики зашли в населенный пункт и в настоящее время наступают на позиции противника. Аналогично удалось зайти с востока на окраины.
Однако, несмотря на такое существенное продвижение в черте города, есть нюанс: контроль неустойчивый, так как ВСУ прячутся по домам, по подвалам и предстоят еще недели зачистки.
При этом украинские формирования просто так отступать не намерены. Они проводят контратаки и пытаются удержать 3-й квартал – тактически важный район, расположенный на возвышенности.
Потеря этого квартала скажется на всей обороне противника на участке Степногорска, поэтому они активно забрасывают туда передовые группы и атакуют наши позиции беспилотниками.
Тем не менее после длительного застоя фронт на участке пришел в активное движение. Успехи в очень тяжелых боях наблюдаются и в Приморском, и в Степногорске.
* * *
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Подразделения ГрВ "Центр" продолжают наступление на направлении, обеспечивая левый фланг группировки, решающей задачу по ликвидации Покровско-Мирноградского (Красноармейско-Димитровского) котла, – пишет Телеграм-канал Военкор Котенок.
Нашим подразделениям удалось ликвидировать "карман" севернее Дачного и выровнять ЛБС на рубеже п. ПЕТРОВСКИЙ (Орехово) – ФИЛИЯ и, используя погодные условия, провести несколько атак на технике и закрепиться в восточной части НОВОПАВЛОВКИ.
Фактически почти вся юго-восточная часть Новопавловки на левом берегу р. Соленая, включая ул. Карпинского, перешла под контроль наших подразделений. По оперативной информации и кадрам объективного контроля, наши танки смогли прорваться до северо-восточной окраины Новопавловки.
Бои в районе НОВОНИКОЛАЕВКА – МУРАВКА.
На правом фланге направления ВС РФ атакуют НОВОПОДГОРНОЕ со стороны ЛЕНИНО (Молодецкое) и в направлении СЕРГЕЕВКИ со стороны УДАЧНОГО.
На левом фланге наши подразделения продвинулись в лесной зоне со стороны ИВАНОВКИ в направлении ПОДГАВРИЛОВКИ, а также севернее Ивановки, отражая контратаки противника со стороны ТАРАСОВКИ.
* * *
Своя "дорога смерти" есть теперь и в КРАСНОАРМЕЙСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. Это участок одной из магистралей снабжения группировки ВСУ в треугольнике городов КРАСНОАРМЕЙСК – ДИМИТРОВ – РОДИНСКОЕ.
Ударами операторов FPV-дронов только в данном районе было уничтожено порядка пятидесяти единиц бронетехники противника, большая часть из которой – иностранного производства, пишет Телеграм-канал Поддубный.
По кадрам объективного контроля можно идентифицировать выгоревшие остовы американских броневиков MaxxPro, Stryker, бронеавтомобилей HMMWV, бронетранспортеров М113, канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, английского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla, а также – множество ББМ условно украинского производства.
Повторимся, это только один из участков боевых действий на Красноармейском направлении, и здесь расчеты дронов Центра "Рубикон" и подразделений БпС группировки войск "Центр" справедливо внушают ужас нашему противнику.
* * *
Минимум 36 мирных жителей убиты вэсэушниками в Купянске, пишет Телеграм-канал Донбасс решает.
Среди погибших есть жертвы, пригнанные из соседних деревень, уверяет SHOT.
У большинства погибших прострелена грудная клетка, у других – минно-взрывные ранения, предположительно от гранат, отмечает источник.
* * *
Кадры уничтожения пункта управления ВСУ севернее ЧАСОВ ЯРА публикует Телеграм-канал Бригада "Север-V" ДК ВС РФ.
Воздушной разведкой Бригады Север-V был обнаружен блиндаж, в котором находился полевой пункт управления ВСУ. Неподалеку противник разместил замаскированный генератор в разрушенном здании, от которого запитывалось укрытие. Подлет с воздуха контролировался системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что затрудняло поражение обычными FPV-дронами.
Первые удары операторы Бригады нанесли с помощью сбросов и дронов на оптоволокне, которые уничтожили генератор, тем самым остановив работу РЭБ. Завершили уничтожение позиции FPV-дроны.
* * *
На берегах Северского Донца обнаружены многоуровневые минные поля – местами боеприпасы лежат в 4-5 слоев, пишет Телеграм-канал KRM РФ.
И.о. министра МЧС ЛНР сообщил, что река и прилегающие зоны остаются одними из самых сложных участков для разминирования. По его словам, часть опасных объектов – результат плотных боевых действий, часть – следствие беспорядочного минирования противника.
Разминирование займет много времени: объемы огромные, специалистов не хватает, а каждый метр требует ювелирной работы.
В первую очередь очищают территории рядом с населенными пунктами.
На дне реки также фиксируются взрывоопасные предметы, что тормозит экологическое восстановление Северского Донца.
При этом власти утверждают, что регион постепенно восстанавливают: от расчистки рек и лесов до модернизации водных объектов и противопожарной системы.
Фактически сейчас решается вопрос: сколько лет уйдет на полную очистку территории – и насколько сильно минная насыщенность повлияет на будущее региона.
* * *
ВСУ убили священника с женой и семью прихожан с ребенком в ДНР, – пишет Телеграм-канал Zvezdanews | "Звезда".
Настоятель храма Царственных мучеников в селе Александро-Калиново с супругой и другими мирными жителями укрывались в церкви. Однако украинские боевики окончательно ее разрушили, а запасы продуктов заканчивались.
Семь человек попытались покинуть зону боевых действий, но ВСУ атаковали их дронами и минами. Об этом сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ. Односельчане, которые пытались забрать тела погибших для захоронения, также становились мишенями для украинских военных.