 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.11.2025
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
00:05 16.11.2025

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер

15.11.2025 | Обзор событий

Все новости, оперативные комментарии на актуальные темы, аналитические материалы – на нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе!

Подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт ЯБЛОКОВО, пишет Телеграм-канал Воин DV.



Штурмовые подразделения 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток", не сбавляя темпов наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, освободили от ВСУ Яблоково в Запорожской области.

Успех был достигнут высокой слаженностью подразделений ГВ "Восток", которые смогли сходу продолжить наступление и на "плечах" отступающего противника взять очередной населенный пункт, уже девятый в этом месяце.

Тем самым, Приморцы пробиваются вглубь оборонительных порядков противника на Гуляйпольском направлении, одновременно с этим зачищая междуречье.

В боях за населенный пункт противник из состава подразделений 102 обр ТерО ВСУ потерял до двух взводов живой силы и свыше 10 единиц автомобильной техники.

Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника площадью более шести квадратных километров, позволяющий продолжить наступление в направление Ровнополья.

* * *

На ЗАПОРОЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ после успехов в ПРИМОРСКОМ есть чем похвастаться в районе СТЕПНОГОРСКА, – пишет Телеграм-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА.

Благодаря продвижению в Приморском у российских войск получилось пробиться к западным окраинам Степногорска и обойти его с запада.

Штурмовики зашли в населенный пункт и в настоящее время наступают на позиции противника. Аналогично удалось зайти с востока на окраины.

Однако, несмотря на такое существенное продвижение в черте города, есть нюанс: контроль неустойчивый, так как ВСУ прячутся по домам, по подвалам и предстоят еще недели зачистки.

При этом украинские формирования просто так отступать не намерены. Они проводят контратаки и пытаются удержать 3-й квартал – тактически важный район, расположенный на возвышенности.

Потеря этого квартала скажется на всей обороне противника на участке Степногорска, поэтому они активно забрасывают туда передовые группы и атакуют наши позиции беспилотниками.

Тем не менее после длительного застоя фронт на участке пришел в активное движение. Успехи в очень тяжелых боях наблюдаются и в Приморском, и в Степногорске.

* * *

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Подразделения ГрВ "Центр" продолжают наступление на направлении, обеспечивая левый фланг группировки, решающей задачу по ликвидации Покровско-Мирноградского (Красноармейско-Димитровского) котла, – пишет Телеграм-канал Военкор Котенок.

Нашим подразделениям удалось ликвидировать "карман" севернее Дачного и выровнять ЛБС на рубеже п. ПЕТРОВСКИЙ (Орехово) – ФИЛИЯ и, используя погодные условия, провести несколько атак на технике и закрепиться в восточной части НОВОПАВЛОВКИ.

Фактически почти вся юго-восточная часть Новопавловки на левом берегу р. Соленая, включая ул. Карпинского, перешла под контроль наших подразделений. По оперативной информации и кадрам объективного контроля, наши танки смогли прорваться до северо-восточной окраины Новопавловки.

Бои в районе НОВОНИКОЛАЕВКА – МУРАВКА.

На правом фланге направления ВС РФ атакуют НОВОПОДГОРНОЕ со стороны ЛЕНИНО (Молодецкое) и в направлении СЕРГЕЕВКИ со стороны УДАЧНОГО.

На левом фланге наши подразделения продвинулись в лесной зоне со стороны ИВАНОВКИ в направлении ПОДГАВРИЛОВКИ, а также севернее Ивановки, отражая контратаки противника со стороны ТАРАСОВКИ.

* * *

Своя "дорога смерти" есть теперь и в КРАСНОАРМЕЙСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. Это участок одной из магистралей снабжения группировки ВСУ в треугольнике городов КРАСНОАРМЕЙСК – ДИМИТРОВ – РОДИНСКОЕ.

Ударами операторов FPV-дронов только в данном районе было уничтожено порядка пятидесяти единиц бронетехники противника, большая часть из которой – иностранного производства, пишет Телеграм-канал Поддубный.

По кадрам объективного контроля можно идентифицировать выгоревшие остовы американских броневиков MaxxPro, Stryker, бронеавтомобилей HMMWV, бронетранспортеров М113, канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, английского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla, а также – множество ББМ условно украинского производства.

Повторимся, это только один из участков боевых действий на Красноармейском направлении, и здесь расчеты дронов Центра "Рубикон" и подразделений БпС группировки войск "Центр" справедливо внушают ужас нашему противнику.

* * *

Минимум 36 мирных жителей убиты вэсэушниками в Купянске, пишет Телеграм-канал Донбасс решает.

Среди погибших есть жертвы, пригнанные из соседних деревень, уверяет SHOT.

У большинства погибших прострелена грудная клетка, у других – минно-взрывные ранения, предположительно от гранат, отмечает источник.

* * *

Кадры уничтожения пункта управления ВСУ севернее ЧАСОВ ЯРА публикует Телеграм-канал Бригада "Север-V" ДК ВС РФ.

Воздушной разведкой Бригады Север-V был обнаружен блиндаж, в котором находился полевой пункт управления ВСУ. Неподалеку противник разместил замаскированный генератор в разрушенном здании, от которого запитывалось укрытие. Подлет с воздуха контролировался системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что затрудняло поражение обычными FPV-дронами.

Первые удары операторы Бригады нанесли с помощью сбросов и дронов на оптоволокне, которые уничтожили генератор, тем самым остановив работу РЭБ. Завершили уничтожение позиции FPV-дроны.

* * *

На берегах Северского Донца обнаружены многоуровневые минные поля – местами боеприпасы лежат в 4-5 слоев, пишет Телеграм-канал KRM РФ.

И.о. министра МЧС ЛНР сообщил, что река и прилегающие зоны остаются одними из самых сложных участков для разминирования. По его словам, часть опасных объектов – результат плотных боевых действий, часть – следствие беспорядочного минирования противника.

Разминирование займет много времени: объемы огромные, специалистов не хватает, а каждый метр требует ювелирной работы.

В первую очередь очищают территории рядом с населенными пунктами.

На дне реки также фиксируются взрывоопасные предметы, что тормозит экологическое восстановление Северского Донца.

При этом власти утверждают, что регион постепенно восстанавливают: от расчистки рек и лесов до модернизации водных объектов и противопожарной системы.

Фактически сейчас решается вопрос: сколько лет уйдет на полную очистку территории – и насколько сильно минная насыщенность повлияет на будущее региона.

* * *

ВСУ убили священника с женой и семью прихожан с ребенком в ДНР, – пишет Телеграм-канал Zvezdanews | "Звезда".

Настоятель храма Царственных мучеников в селе Александро-Калиново с супругой и другими мирными жителями укрывались в церкви. Однако украинские боевики окончательно ее разрушили, а запасы продуктов заканчивались.

Семь человек попытались покинуть зону боевых действий, но ВСУ атаковали их дронами и минами. Об этом сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ. Односельчане, которые пытались забрать тела погибших для захоронения, также становились мишенями для украинских военных.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763240700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  