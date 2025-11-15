ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер

00:05 16.11.2025

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер



15.11.2025 | Обзор событий



Подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт ЯБЛОКОВО, пишет Телеграм-канал Воин DV.



