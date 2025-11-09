Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!

07:46 16.11.2025

Заявление руководителя Службы информационной политики Администрации Президента Кыргызстана Дайырбека Орунбекова:



Недавно произошла драка между гражданами Китая и гражданами Кыргызстана, работающими в строительной отрасли. Они управляли грузовиками, перевозившими песок и щебень на строительной площадке, и попали в дорожно-транспортное происшествие.



Провокаторы используют этот инцидент в личных целях, распространяя мнения, разжигающие межнациональную вражду, утверждая: "Китайцы вторглись, а теперь нас избивают".



Теперь, где есть люди, там будут драки и споры, такова человеческая природа. Ей безразличны национальность и раса. Например, более 1,5 миллиона наших граждан Кыргызстана, как и китайцы здесь, работают в других странах. У них тоже иногда случаются драки и конфликты. Так что не поддавайтесь на провокации.



