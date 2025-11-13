Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС

11:37 16.11.2025 Бесславный конец

почему американцы заинтересованы в завершении проекта ЕС



Редакция Завтра

13 ноября 2025



Абсурдность Европейского союза многими экономистами обсуждается уже не первое десятилетие. Долговой кризис в Греции, слабость экономик стран Восточной Европы, выход Великобритании из ЕС, фактический закат таких доноров, как Германия и Франция, - все это шаг за шагом приближает деконсолидацию и распад некогда могущественного политического альянса. При этом в историю объединенной Европы вмешивается и новый, достаточно агрессивный гробовщик, который уже приготовил и гроб, и саван, и ритуальное место для торжественного захоронения. Этим гробовщиком являются США. Так считает финансист и трейдер Алекс Крайнер, являющийся основателем компании "Крайнер Аналитикс". Об этом он рассказал в интервью политологу, профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, обсуждая торговые войны и американскую внешнюю политику.



- Давайте начнем наш разговор с главной экономической темы 2025 года - тарифов. Мне было бы интересно узнать ваше мнение. Я понимаю, что США как крупнейшая мировая экономика уже не могут продолжать сохранять нынешний статус-кво. Их долг накапливается, деиндустриализация продолжается, а их технологическая конкурентоспособность снижается. Поэтому я не очень-то виню Дональда Трампа за то, что он ищет другие возможности для поддержки экономики США. Кроме того, я являюсь поклонником американской экономической системы XIX века. Введение торговых пошлин, действительно, в отдельных случаях может дать конкурентное преимущество промышленности. Это хорошая идея для реиндустриализации. И даже с точки зрения переговоров ЕС, похоже, уже сдался. Так что, возможно, в каком-то смысле Трамп поступает правильно. С другой стороны, я не вижу в Соединенных Штатах промышленного потенциала, способного в обозримом будущем заменить экспорт. Поэтому огромные пошлины, выбранные случайным образом, хаотично, усиливают неопределенность, нарушают цепочки поставок, препятствуют дальнейшим инвестициям. Могу я узнать ваше мнение о тарифной политике в целом? Как вы видите развитие мировой экономики?



- Гленн, мне трудно интерпретировать происходящее. Многое из этого кажется абсолютно бессмысленным с экономической точки зрения. И тогда вы возвращаетесь к вопросу о том, насколько люди в администрации США компетентны. Продумали ли они все до мелочей? Или же они просто предпринимают эти импульсивные действия и говорят: "Да ладно, посмотрим, что произойдет, и, возможно, все сработает". На самом деле это очень важный вопрос, потому что если исходить из того, что они компетентны и все продумали, то можно найти смысл и интерпретацию, которая, вероятно, приведет к положительному для США результату. Если же это не так, если они придумывают все на ходу, то процессы могут абсолютно выйти из-под контроля.



Я думаю, что ситуация изначально была крайне неустойчивой и до сих пор остается таковой. Трамп пытается действовать, его нельзя винить в существующем экономическом кризисе. Я считаю, что пороховые бочки этого кризиса накапливались очень, очень долго. И все знали, что ситуация неустойчива. А все, что неустойчиво, в какой-то момент должно рухнуть. И поэтому, возможно, в администрации решили, так сказать, "сорвать пластырь" и начать переустраивать мир по иному пути. Мы видели, что реакция из Европы была не иначе как истеричной. И мы понимаем почему. Вся европейская система была основана на экспорте продукции в США и Великобританию, они поглощали основную часть европейского экспорта. Также часть этого экспорта поступала прямо из Китая, куда многие европейские компании перевели большую часть своих производственных мощностей в поисках более дешевой энергии, более дешевой рабочей силы и менее жесткой бюрократической среды. И вот тарифы Трампа, по сути, разрушили все эти отношения, на которые опиралась Европа. Мне вообще кажется, под каким бы углом я ни смотрел на ситуацию, на мой взгляд, Европа - главный получатель ударов от администрации Трампа.



Помните события в Йемене, операцию "Мужественный всадник", которую администрация Трампа начала в этом году? До этого в 2023 году была операция "Страж процветания". Почему-то мало кто упоминает о том, что эти военные действия происходили в Красном море. А ведь это один из стратегических торговых путей в мире, который Центральное командование США назвало глобальным центром конкурентоспособности. По их оценкам, 55–60% всей мировой торговли проходит через Красное море. И большая часть этой торговли - европейская, это торговля Европы с Восточной Азией. И только около 3% этой торговли приходится на американцев. И до того, как администрация Трампа начала операцию "Мужественный всадник", эта торговля беспрепятственно проходила через Красное море. Единственный транспорт, который, по словам представителей хуситского движения "Ансар Аллах", они будут блокировать, - это израильские корабли. И как только американские войска начали операцию "Мужественный всадник", вся торговля прекратилась, а это значит, что удар был нанесен в основном по Европе, намеренно или ненамеренно.



Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман сказал, что "Ансар Аллах" эффективно использовал "Лондонский Ллойд" (британский финансовый конгломерат, включающий страховой бизнес. - Ред.) против европейцев. Я подумал, что да, именно так, только вот кто это был - "Ансар Аллах" или администрация Трампа? Потому что Трамп и его администрация прекрасно знали о важности этого торгового пути. Они, очевидно, знали, к каким последствиям приведет его блокирование, именно к последствиям для Европы. И я задаюсь вопросом, не является ли это преднамеренным, потому что это соответствует многим политическим решениям администрации США. Вопрос, кстати, не только к администрации Трампа, но и к тем, кто причастен к уничтожению газопровода "Северный поток - 2". Очевидно, что это было сделано не администрацией Трампа, но, как мы также знаем, есть более высокие силы, определяющие внешнюю политику США, чем тот, кто сидит в Белом доме. И если бы я был следователем, мой список подозреваемых возглавляли бы банки с Уолл-стрит. И как только вы начинаете анализировать ситуацию с точки зрения американских банковских и корпоративных интересов, она приобретает иной смысл. И уже не выглядит глупо. Это может быть коварно, это может быть скрытно и разрушительно, но уже не глупо.



Происходящие процессы абсолютно разрушительны для Европы, но в то же время вы видите, что лучшие и наиболее конкурентоспособные европейские отрасли будут еще больше стимулированы к переезду в Соединенные Штаты. Европа, которой все еще правят выродившиеся колониальные олигархии, Европа, которая в прошлом столетии была источником двух мировых войн, которая была источником колониализма, начинает становиться объектом очень, очень серьезных экономических атак. И вот Дональд Трамп подтвердил все эти подозрения. Помните, он сказал, что вся суть создания ЕС заключалась в том, чтобы обокрасть Соединенные Штаты. Так не имеет ли смысл Соединенным Штатам нанести удар по ЕС и, скажем так, исправить то, что они воспринимают как несправедливость, допущенную Европой по отношению к ним? Вот как я это вижу.



Итак, была крупнейшая атака на энергетическую инфраструктуру Европы, тарифы, война против Йемена - все это начинает приобретать смысл общей войны против Старого континента. И руководство Европы, которое так безраздельно одержимо проектом "Украина", даже не замечает всего этого. Они совершенно не готовы. Они даже не осознают, что попали в беду, не говоря уже о том, что у них нет ответов, планов на случай непредвиденных обстоятельств и политики, которую можно было бы применить для защиты интересов Европы.



- Вы говорите, что за этим может стоять какая-то просчитанная умная идея? Есть ли порядок в хаосе, или это просто хаос? Временами бывает трудно понять, кто стоит у руля, но Трамп не во всем ошибается. Очевидно, что коллективная переговорная сила Европейского союза в значительной степени стимулировалась идеей о том, что европейцы должны иметь паритет с Соединенными Штатами, таким образом коллективно договариваясь о лучшей сделке с США.



В этом контексте важно отметить, что европейцы сами себя поставили в позицию врагов Трампа. И я не думаю, что это преувеличение, потому что перед выборами в США вы видели: они говорили о том, чтобы сделать НАТО "устойчивым к Трампу", говорили о продолжении войны на Украине. Это была главная идея. И даже сейчас вы видите, как ЕС пытается поддерживать войну и в значительной степени саботировать усилия Трампа по переговорам о прекращении войны. Сейчас в Европе это определяют так: мы хотим содействовать прекращению огня, направив туда миротворческие войска для контроля, но русские никогда на это не согласятся. Это способ саботировать, потому что, если русские заподозрят, что наши войска собираются войти, это будет гарантией того, что прекращения огня не будет. Но это, конечно, нарратив, который используется. Я хочу сказать: очевидно, европейцы очень явно дают понять, что они работают против Трампа. Нельзя отбрасывать мысль: когда Трамп говорит, что они нас "обворовывают", он имеет не самые лучшие намерения в отношении Европейского союза. Как вы думаете, какой путь выберут европейцы в этой ситуации? Потому что американцы, возможно, смогут вернуть себе экономический рост и закрепить за собой мощную позицию в международной экономике на ближайшие десятилетия. Но куда дальше двигаться европейцам?



- Это опасный момент для Европы. В экономическом смысле, очевидно, европейское руководство стало самодовольным, когда они могли полагаться на Соединенные Штаты как на большой рынок сбыта. Мы (европейцы. - Ред.) могли экспортировать туда передовые европейские товары на выгодных условиях, даже передавая большую часть производства этих товаров в Китай. И использовали Соединенные Штаты в качестве основного рынка, из которого Европа, по сути, черпала свое процветание. И вот теперь, одним махом, все это начинает рушиться. И европейское руководство оказалось совершенно не готово к этому. Они только сейчас осознают, что их сразило. Между тем они также разрушили свои отношения с Россией. И, знаете, если вы послушаете верховного комиссара Европы по иностранным делам Каю Каллас, которая говорит: как же мы собираемся победить Китай, если не можем победить Россию. То есть они говорят о том, чтобы занять враждебную позицию и по отношению к Китаю. Таким образом, они занимают враждебную позицию по отношению ко всем крупным державам мира. По сути, в этом и заключается внешняя политика европейского руководства. Поэтому они не знают, что делать. Они поняли, что Европа потеряла экономическую конкурентоспособность.



Возможно, что результатом всех негативных экономических процессов станет обострение социального напряжения в Европе. Учитывая, что европейскими державами по-прежнему управляют те же самые колониальные элиты, которые стояли у власти с середины XIX века, они будут делать все возможное, чтобы не потерять власть. Но мы все чаще слышим разговоры об угрозе гражданских войн в таких странах, как Великобритания, Франция и Германия. Поскольку в ЕС не знают, как справиться с Соединенными Штатами, как справиться с Россией, как справиться с Китаем, они перенесут войну на свое же население. И мы увидим ускорение всех этих усилий по внедрению цифровых удостоверений личности, цифровых валют центральных банков, повсеместной слежки, цензуры, по медицинскому содействию эвтаназии и ускорение всех других мер, направленных на подавление населения и сокращение его численности.



Другой вариант: европейские элиты сделают все возможное, чтобы еще через пять, шесть, семь лет весь Европейский континент коллективно вел войну против России. Потому что на протяжении двух-трех тысяч лет истории, когда у правящих олигархий возникали проблемы из-за процесса поляризации богатства и они не знали, как с этим справиться, решением всегда был боевой клич: "Варвары у ворот!" Это достигается тем, что вы вынуждаете мужское население в боевом возрасте идти и противостоять внешним врагам. Таким образом, массовое кровопролитие уничтожает большой процент мужчин боевого возраста, которые как раз и являются самым большим источником риска для правящей олигархии - риском с точки зрения социальных протестов и революций. Уверен, что именно в этом кроется причина внезапного скоординированного выделения триллионов евро капитала, которого у ЕС нет, на оборонную промышленность, на военные учреждения и подготовку к войне.



Честно говоря, я не вижу света в конце этого тоннеля для Европы. Возможно, в конечном итоге ЕС распадется и отдельные страны, такие как Германия, Польша, Венгрия, Франция, Румыния, наметят свой собственный курс, создадут свои собственные союзы, свои собственные двусторонние отношения с США, с Китаем, с Россией и другими державами в регионе. Тогда они найдут путь к миру, а не слепое бесконечное шествие к войне. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763282220





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле

- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО

- Кадровые перестановки

- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"

- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США

- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане

- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау

- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США

- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве

