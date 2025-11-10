 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.11.2025
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
15:55 16.11.2025

Примечание:
Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной-премьером Японии в октябре 2025 года, сделала ряд заявлений, которые были расценены Китаем как вмешательство в его внутренние дела и оспаривание ключевых интересов.
В отличие от Санаэ Такаити, предыдущие премьер-министры Японии (мужчины) традиционно придерживались политики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня, избегая прямых и однозначных заявлений о возможном военном вмешательстве. Их подход заключался в том, чтобы не провоцировать Пекин, сохраняя при этом тесные, но неофициальные связи с Тайбэем.

***

Японские протестующие требуют отставки Санаэ Такаити с поста премьер-министра

Токио, 16 ноября /Синьхуа/ -- Жители Японии в субботу вечером провели акцию протеста перед официальной резиденцией премьер-министра в Токио, требуя отставки премьер-министра Санаэ Такаити.

Около 100 человек вышли на митинг с транспарантами и выкрикивали лозунги: "Такаити - в отставку", "Тот, кто не умеет вести дипломатию, не годится на пост премьер-министра", выражая сильное недовольство в связи с недавними провокационными и ошибочными высказываниями С. Такаити.

На заседании парламента 7 ноября С. Такаити заявила, что в случае применения континентальной частью Китая военных судов и вооруженных сил против Тайваня это может представлять собой "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. По ее утверждениям, согласно законодательству страны, Сил самообороны Японии могут воспользоваться правом на коллективную самооборону, если подобная ситуация будет признана "угрожающей выживанию".



Позже С. Такаити настояла на том, что ее слова соответствуют давней позиции японских властей, и она не намерена отказываться от них.

Посол Китая в Японии У Цзянхао встретился в пятницу с заместителем министра иностранных дел Японии Такэхиро Фунакоси, чтобы официально выразить протест в связи с ошибочными высказываниями премьер-министра Японии С. Такаити в отношении Китая.

***

Китай предупреждает студентов о рисках обучения в Японии

Пекин, 16 ноября /Синьхуа/ -- Министерство образования Китая в воскресенье опубликовало предупреждение об обучении за рубежом, в котором призвало китайских студентов, которые сейчас находятся в Японии, а также тех, кто планирует учиться там в ближайшее время, внимательно следить за ситуацией с безопасностью в этой стране, более тщательно оценивать риски, повышать свою осведомленность о потенциальных угрозах, а также проявлять осторожность при планировании обучения в Японии.

Министерство заявило, что риски безопасности для китайских граждан в Японии возросли, сославшись на то, что в последнее время в Японии наблюдается ухудшение общественного порядка, в частности, отмечается заметный рост числа уголовных преступлений, направленных против граждан Китая, и ухудшается общая среда обучения для граждан Китая в этой стране.

***

Конфликт нарастает: Китай рекомендует воздержаться от поездок в соседнюю с Россией страну
Высказывания премьера Японии вызвали гнев Пекина

16 ноября 2025

Китай рекомендует воздержаться от поездок в Японию на фоне эскалации скандала из-за комментариев премьер-министра Страны восходящего солнца по поводу Тайваня. Глава японского правительства Санаэ Такаити говорит, что применение силы Пекином против Тайваня может повлечь за собой военный ответ со стороны Токио.

Китайская Народная Республика посоветовала своим гражданам избегать поездок в Японию, обострив дипломатическую вражду, вызванную комментариями нового премьер-министра Токио о гипотетическом нападении на Тайвань.

Как напоминает Agence France-Presse, 7 ноября Санаэ Такаити заявила парламенту Японии, что применение силы против острова Тайвань, на который претендует Китай, может повлечь за собой военный ответ со стороны Токио. С тех пор Япония заявила, что ее позиция по Тайваню, расположенному всего в 100 км от ближайшего японского острова, остается неизменной.

В пятницу посольство Китая в Японии опубликовало сообщение, в котором предупредило своих граждан о нежелательности поездок в страну.

"Недавно японские лидеры сделали откровенно провокационные замечания в отношении Тайваня, что серьезно подорвало атмосферу для обмена мнениями между людьми", – говорится в сообщении на платформе WeChat.

Ситуация представляет "значительный риск для личной безопасности и жизни китайских граждан в Японии, – говорится в сообщении дипломатического учреждения. – Министерство иностранных дел, посольство и консульства Китая в Японии торжественно напоминают китайским гражданам о необходимости избегать поездок в Японию в ближайшем будущем".

Пекин заявил, что вызвал посла Японии, в то время как и в Токио сообщили о вызове посла Китая после "неуместного" и теперь удаленного онлайн-сообщения генерального консула Китая в Осаке Сюэ Цзяня.

В заявлении, которое впоследствии было удалено из социальных сетей, Сюэ написал об "(отрезании) этой грязной шеи", очевидно, имея в виду Такаити. Правящая партия Японии с тех пор приняла резолюцию, призывающую объявить китайского дипломата персоной нон грата, отмечает Agence France-Presse.



Пекин настаивает на том, что Тайвань, который Япония оккупировала на протяжении десятилетий до 1945 года, является частью его территории, и не исключает применения силы для возврата контроля. Китай и Япония являются ключевыми торговыми партнерами, но историческое недоверие и трения из-за территориального соперничества и военных расходов часто становятся испытанием для этих связей.

Санаэ Такаити, консерватор и антикитайский ястреб, после вступления в должность в прошлом месяце смягчила свою риторику, констатирует Agence France-Presse. Но ее комментарии на прошлой неделе о том, что вооруженное нападение на Тайвань может потребовать отправки войск на остров в рамках "коллективной самообороны", привели к разногласиям между двумя странами.

Если чрезвычайная ситуация на Тайване повлечет за собой "военные корабли и применение силы, то это может создать ситуацию, угрожающую выживанию [Японии], как бы вы ее ни оценивали", – сказала она.

Закон о безопасности, принятый в 2015 году, позволяет Японии осуществлять право на "коллективную самооборону" при определенных условиях, в том числе при наличии явной угрозы выживанию страны, напоминает Agence France-Presse.

Несмотря на эскалацию дипломатических разногласий, Такаити с тех пор дала понять, что не намерена отказываться от своего заявления и настаивает на том, что оно соответствует давней политике Токио. Но она сказала, что воздержится от упоминания конкретных сценариев в будущем.

Предыдущие премьер-министры Японии, подчеркивает Agence France-Presse, избегали прямых комментариев по поводу обороны Тайваня, предпочитая вместо этого сохранять так называемую стратегическую двусмысленность. США долгое время намеренно не давали однозначного ответа на вопрос о том, будут ли они развертывать свои вооруженные силы для защиты Тайваня.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763297700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  