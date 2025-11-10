Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины

15:55 16.11.2025

Примечание:

Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной-премьером Японии в октябре 2025 года, сделала ряд заявлений, которые были расценены Китаем как вмешательство в его внутренние дела и оспаривание ключевых интересов.

В отличие от Санаэ Такаити, предыдущие премьер-министры Японии (мужчины) традиционно придерживались политики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня, избегая прямых и однозначных заявлений о возможном военном вмешательстве. Их подход заключался в том, чтобы не провоцировать Пекин, сохраняя при этом тесные, но неофициальные связи с Тайбэем.



***



Японские протестующие требуют отставки Санаэ Такаити с поста премьер-министра



Токио, 16 ноября /Синьхуа/ -- Жители Японии в субботу вечером провели акцию протеста перед официальной резиденцией премьер-министра в Токио, требуя отставки премьер-министра Санаэ Такаити.



Около 100 человек вышли на митинг с транспарантами и выкрикивали лозунги: "Такаити - в отставку", "Тот, кто не умеет вести дипломатию, не годится на пост премьер-министра", выражая сильное недовольство в связи с недавними провокационными и ошибочными высказываниями С. Такаити.



На заседании парламента 7 ноября С. Такаити заявила, что в случае применения континентальной частью Китая военных судов и вооруженных сил против Тайваня это может представлять собой "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. По ее утверждениям, согласно законодательству страны, Сил самообороны Японии могут воспользоваться правом на коллективную самооборону, если подобная ситуация будет признана "угрожающей выживанию".



