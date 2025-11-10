|Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
15:55 16.11.2025
Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной-премьером Японии в октябре 2025 года, сделала ряд заявлений, которые были расценены Китаем как вмешательство в его внутренние дела и оспаривание ключевых интересов.
В отличие от Санаэ Такаити, предыдущие премьер-министры Японии (мужчины) традиционно придерживались политики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня, избегая прямых и однозначных заявлений о возможном военном вмешательстве. Их подход заключался в том, чтобы не провоцировать Пекин, сохраняя при этом тесные, но неофициальные связи с Тайбэем.
Японские протестующие требуют отставки Санаэ Такаити с поста премьер-министра
Токио, 16 ноября /Синьхуа/ -- Жители Японии в субботу вечером провели акцию протеста перед официальной резиденцией премьер-министра в Токио, требуя отставки премьер-министра Санаэ Такаити.
Около 100 человек вышли на митинг с транспарантами и выкрикивали лозунги: "Такаити - в отставку", "Тот, кто не умеет вести дипломатию, не годится на пост премьер-министра", выражая сильное недовольство в связи с недавними провокационными и ошибочными высказываниями С. Такаити.
На заседании парламента 7 ноября С. Такаити заявила, что в случае применения континентальной частью Китая военных судов и вооруженных сил против Тайваня это может представлять собой "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. По ее утверждениям, согласно законодательству страны, Сил самообороны Японии могут воспользоваться правом на коллективную самооборону, если подобная ситуация будет признана "угрожающей выживанию".
Позже С. Такаити настояла на том, что ее слова соответствуют давней позиции японских властей, и она не намерена отказываться от них.
Посол Китая в Японии У Цзянхао встретился в пятницу с заместителем министра иностранных дел Японии Такэхиро Фунакоси, чтобы официально выразить протест в связи с ошибочными высказываниями премьер-министра Японии С. Такаити в отношении Китая.
Китай предупреждает студентов о рисках обучения в Японии
Пекин, 16 ноября /Синьхуа/ -- Министерство образования Китая в воскресенье опубликовало предупреждение об обучении за рубежом, в котором призвало китайских студентов, которые сейчас находятся в Японии, а также тех, кто планирует учиться там в ближайшее время, внимательно следить за ситуацией с безопасностью в этой стране, более тщательно оценивать риски, повышать свою осведомленность о потенциальных угрозах, а также проявлять осторожность при планировании обучения в Японии.
Министерство заявило, что риски безопасности для китайских граждан в Японии возросли, сославшись на то, что в последнее время в Японии наблюдается ухудшение общественного порядка, в частности, отмечается заметный рост числа уголовных преступлений, направленных против граждан Китая, и ухудшается общая среда обучения для граждан Китая в этой стране.
Конфликт нарастает: Китай рекомендует воздержаться от поездок в соседнюю с Россией страну
Высказывания премьера Японии вызвали гнев Пекина
16 ноября 2025
Китай рекомендует воздержаться от поездок в Японию на фоне эскалации скандала из-за комментариев премьер-министра Страны восходящего солнца по поводу Тайваня. Глава японского правительства Санаэ Такаити говорит, что применение силы Пекином против Тайваня может повлечь за собой военный ответ со стороны Токио.
Китайская Народная Республика посоветовала своим гражданам избегать поездок в Японию, обострив дипломатическую вражду, вызванную комментариями нового премьер-министра Токио о гипотетическом нападении на Тайвань.
Как напоминает Agence France-Presse, 7 ноября Санаэ Такаити заявила парламенту Японии, что применение силы против острова Тайвань, на который претендует Китай, может повлечь за собой военный ответ со стороны Токио. С тех пор Япония заявила, что ее позиция по Тайваню, расположенному всего в 100 км от ближайшего японского острова, остается неизменной.
В пятницу посольство Китая в Японии опубликовало сообщение, в котором предупредило своих граждан о нежелательности поездок в страну.
"Недавно японские лидеры сделали откровенно провокационные замечания в отношении Тайваня, что серьезно подорвало атмосферу для обмена мнениями между людьми", – говорится в сообщении на платформе WeChat.
Ситуация представляет "значительный риск для личной безопасности и жизни китайских граждан в Японии, – говорится в сообщении дипломатического учреждения. – Министерство иностранных дел, посольство и консульства Китая в Японии торжественно напоминают китайским гражданам о необходимости избегать поездок в Японию в ближайшем будущем".
Пекин заявил, что вызвал посла Японии, в то время как и в Токио сообщили о вызове посла Китая после "неуместного" и теперь удаленного онлайн-сообщения генерального консула Китая в Осаке Сюэ Цзяня.
В заявлении, которое впоследствии было удалено из социальных сетей, Сюэ написал об "(отрезании) этой грязной шеи", очевидно, имея в виду Такаити. Правящая партия Японии с тех пор приняла резолюцию, призывающую объявить китайского дипломата персоной нон грата, отмечает Agence France-Presse.
Пекин настаивает на том, что Тайвань, который Япония оккупировала на протяжении десятилетий до 1945 года, является частью его территории, и не исключает применения силы для возврата контроля. Китай и Япония являются ключевыми торговыми партнерами, но историческое недоверие и трения из-за территориального соперничества и военных расходов часто становятся испытанием для этих связей.
Санаэ Такаити, консерватор и антикитайский ястреб, после вступления в должность в прошлом месяце смягчила свою риторику, констатирует Agence France-Presse. Но ее комментарии на прошлой неделе о том, что вооруженное нападение на Тайвань может потребовать отправки войск на остров в рамках "коллективной самообороны", привели к разногласиям между двумя странами.
Если чрезвычайная ситуация на Тайване повлечет за собой "военные корабли и применение силы, то это может создать ситуацию, угрожающую выживанию [Японии], как бы вы ее ни оценивали", – сказала она.
Закон о безопасности, принятый в 2015 году, позволяет Японии осуществлять право на "коллективную самооборону" при определенных условиях, в том числе при наличии явной угрозы выживанию страны, напоминает Agence France-Presse.
Несмотря на эскалацию дипломатических разногласий, Такаити с тех пор дала понять, что не намерена отказываться от своего заявления и настаивает на том, что оно соответствует давней политике Токио. Но она сказала, что воздержится от упоминания конкретных сценариев в будущем.
Предыдущие премьер-министры Японии, подчеркивает Agence France-Presse, избегали прямых комментариев по поводу обороны Тайваня, предпочитая вместо этого сохранять так называемую стратегическую двусмысленность. США долгое время намеренно не давали однозначного ответа на вопрос о том, будут ли они развертывать свои вооруженные силы для защиты Тайваня.
Андрей Яшлавский