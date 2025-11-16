Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту

16:46 16.11.2025

Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту



Tекст: Дарья Григоренко

16 ноября 2025



Экс первая леди США Мишель Обама заявила, что страна пока не готова к женщине-президенту.



В интервью актрисе Трейси Эллис Росс, посвященном выходу ее новой книги, Обама подчеркнула: "Даже не смотрите в мою сторону по поводу участия в выборах, потому что вы все врете. Вы не готовы к женщине. Не тратьте мое время", передает The New York Times.



