 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.11.2025
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
17:22 16.11.2025

Почему сырая нефть дешевеет, а цены на бензин растут
16.11.2025 13:57

Настали хорошие времена для нефтеперерабатывающих заводов, но не для тех, кто приезжает на заправки

В Европе, США и Азии гигантские заводы делают то же, что и всегда: превращают сырую нефть в жизненно необходимое топливо и продают его с прибылью. Но кое-что в нынешней ситуации отличается - это мировые поставки. Из-за бесконечных украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру, перебоев на ключевых заводах в Азии и Африке и остановок в Европе и США с мировых рынков исчезли миллионы баррелей дизеля и бензина.



Кроме того, американские санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти", а также новые европейские ограничения на топливо, произведенное из российской нефти, уже нарушили цепочки поставок. Трейдеры не понимают, к чему готовиться, но опасаются, что ни к чему хорошему.

В результате сырая нефть на мировых рынках дешевеет, а цены на заправках продолжают расти. Вряд ли такой расклад входит в планы американской администрации, которая считает "доступную энергию" одним из своих ключевых приоритетов.

"НПЗ работают с гигантской рентабельностью", - отмечает Юджин Линделл, глава отдела продуктов нефтепереработки в консалтинговой компании FGE NexantECA. "Нефтеперерабатывающая отрасль во всем мире получила простой сигнал: работай на пределе".

По данным, собранным агентством Bloomberg, рентабельность НПЗ в США, Европе и Азии достигла максимальных значений для этого времени года по меньшей мере с 2018 года. Высокие прибыли толкают вверх стоимость акций: ценные бумаги производителей, включая Valero Energy Corp. и Turkiye Petrol Rafinerileri AS, стремительно дорожают, а Orlen SA сначала года выросли более чем на 100%.

НПЗ сокращают производство - цены растут

Прогнозируемый переизбыток предложения давит на сырую нефть, но разрушенные цепочки поставок в мировой системе нефтепереработки не дают снижаться ценам на бензин, дизель и авиационное топливо. НПЗ неплохо зарабатывают, но снижение цен на нефть не доходит до заправок.

В этом месяце перерабатывающие заводы в Саратове, Орске и Волгограде произвели меньше топлива из-за атак со стороны Украины. В октябре, согласно прогнозам, российский экспорт нефтепродуктов приблизился к многолетним минимумам - и это еще до того, как дроны повредили ключевые мощности в Туапсе.

В других региона поставки также сокращаются. Крупнейший НПЗ Кувейта, Al-Zour, способный перерабатывать 615 тыс. баррелей в день, в последнее время работает на треть своей мощности; недавно перезапущенный завод по производству бензина на НПЗ в Нигерии в ближайшие недели планирует закрыться на техобслуживание примерно на 50 дней.

Между тем НПЗ в США за последние недели перерабатывали на 1 млн баррелей в день меньше, чем в то же время годом ранее. Это резко контрастирует с пиком, достигнутым в летние месяцы, когда объемы нефтепереработки находились вблизи сезонных пиков с 2019 года. За последние годы в США, как и в Европе, закрылось много НПЗ.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на объемы нефтепереработки повлияли незапланированные перебои в октябре. Они еще сильнее давят на рынок и ведут к росту маржи для переработчиков. В этих условиях агентство пересмотрело прогнозы по производству на чувствительных к марже НПЗ в Европе и Азии на ближайший и последующие месяцы.

В США средняя цена на дизель выросла с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом; цены на бензин почти не изменились и в четверг составили $3.08 за галлон ($0.813 за литр). Между тем фьючерсы на сырую нефть с момента второй инаугурации Трампа снизились на 20% на фоне повсеместно ожидаемого профицита предложения).

Санкционная неопределенность усугубляет проблему

Опасения трейдеров только усиливают давление на рынок, уже страдающий от реальных проблем.

"Высокая маржа нефтепереработчиков, по крайней мере, частично связана с неопределенностью вокруг американских санкций против „Роснефти" и „Лукойла", а также с европейским запретом на российские нефтепродукты, который вступит в силу в январе", - считает Ребекка Бабин, старший трейдер на рынке энергоносителей в CIBC Private Wealth Group.

По оценкам FGE, "Лукойл" и "Роснефть" в совокупности экспортируют более 800 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Морская торговля нефтепродуктами - по данным крупнейшего в мире судоходного брокера Clarkson Research Services Ltd. - достигает 22 млн баррелей в день.

Любой крупный сбой приведет к серьезному шоку на мировых рынках топлива, хотя пока до конца неясно, сколько на самом деле баррелей исчезнет с рынка. Россия уже доказала, что умеет разбираться с санкциями. Кроме того не понятно, что будет с НПЗ, которые связаны с "Лукойлом", но находятся за пределами России, включая болгарский завод, а также заводы на территории Нидерландов и Румынии.

Плюс надо учесть европейские ограничения, которые вступают в силу 21 января и запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. Как они повлияют на поставки дизеля в Европу из Индии и Турции, пока не понятно. Но обе страны активно покупают нефть в России.

"Санкции против „Роснефти" и „Лукойла" в комплекте с новым пакетом санкций ЕС, усиливают давление на Россию", - отмечает Кэролин Киссэн, заместитель декана Центра глобальных дел Нью‑Йоркского университета. "Украина же усиливает атаки на российскую инфраструктуру - это прямой удар по рынку нефтепродуктов".

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763302920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  