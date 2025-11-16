ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?

17:22 16.11.2025

Почему сырая нефть дешевеет, а цены на бензин растут

16.11.2025 13:57



Настали хорошие времена для нефтеперерабатывающих заводов, но не для тех, кто приезжает на заправки



В Европе, США и Азии гигантские заводы делают то же, что и всегда: превращают сырую нефть в жизненно необходимое топливо и продают его с прибылью. Но кое-что в нынешней ситуации отличается - это мировые поставки. Из-за бесконечных украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру, перебоев на ключевых заводах в Азии и Африке и остановок в Европе и США с мировых рынков исчезли миллионы баррелей дизеля и бензина.



