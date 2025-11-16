|ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
17:22 16.11.2025
Почему сырая нефть дешевеет, а цены на бензин растут
16.11.2025 13:57
Настали хорошие времена для нефтеперерабатывающих заводов, но не для тех, кто приезжает на заправки
В Европе, США и Азии гигантские заводы делают то же, что и всегда: превращают сырую нефть в жизненно необходимое топливо и продают его с прибылью. Но кое-что в нынешней ситуации отличается - это мировые поставки. Из-за бесконечных украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру, перебоев на ключевых заводах в Азии и Африке и остановок в Европе и США с мировых рынков исчезли миллионы баррелей дизеля и бензина.
Кроме того, американские санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти", а также новые европейские ограничения на топливо, произведенное из российской нефти, уже нарушили цепочки поставок. Трейдеры не понимают, к чему готовиться, но опасаются, что ни к чему хорошему.
В результате сырая нефть на мировых рынках дешевеет, а цены на заправках продолжают расти. Вряд ли такой расклад входит в планы американской администрации, которая считает "доступную энергию" одним из своих ключевых приоритетов.
"НПЗ работают с гигантской рентабельностью", - отмечает Юджин Линделл, глава отдела продуктов нефтепереработки в консалтинговой компании FGE NexantECA. "Нефтеперерабатывающая отрасль во всем мире получила простой сигнал: работай на пределе".
По данным, собранным агентством Bloomberg, рентабельность НПЗ в США, Европе и Азии достигла максимальных значений для этого времени года по меньшей мере с 2018 года. Высокие прибыли толкают вверх стоимость акций: ценные бумаги производителей, включая Valero Energy Corp. и Turkiye Petrol Rafinerileri AS, стремительно дорожают, а Orlen SA сначала года выросли более чем на 100%.
НПЗ сокращают производство - цены растут
Прогнозируемый переизбыток предложения давит на сырую нефть, но разрушенные цепочки поставок в мировой системе нефтепереработки не дают снижаться ценам на бензин, дизель и авиационное топливо. НПЗ неплохо зарабатывают, но снижение цен на нефть не доходит до заправок.
В этом месяце перерабатывающие заводы в Саратове, Орске и Волгограде произвели меньше топлива из-за атак со стороны Украины. В октябре, согласно прогнозам, российский экспорт нефтепродуктов приблизился к многолетним минимумам - и это еще до того, как дроны повредили ключевые мощности в Туапсе.
В других региона поставки также сокращаются. Крупнейший НПЗ Кувейта, Al-Zour, способный перерабатывать 615 тыс. баррелей в день, в последнее время работает на треть своей мощности; недавно перезапущенный завод по производству бензина на НПЗ в Нигерии в ближайшие недели планирует закрыться на техобслуживание примерно на 50 дней.
Между тем НПЗ в США за последние недели перерабатывали на 1 млн баррелей в день меньше, чем в то же время годом ранее. Это резко контрастирует с пиком, достигнутым в летние месяцы, когда объемы нефтепереработки находились вблизи сезонных пиков с 2019 года. За последние годы в США, как и в Европе, закрылось много НПЗ.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на объемы нефтепереработки повлияли незапланированные перебои в октябре. Они еще сильнее давят на рынок и ведут к росту маржи для переработчиков. В этих условиях агентство пересмотрело прогнозы по производству на чувствительных к марже НПЗ в Европе и Азии на ближайший и последующие месяцы.
В США средняя цена на дизель выросла с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом; цены на бензин почти не изменились и в четверг составили $3.08 за галлон ($0.813 за литр). Между тем фьючерсы на сырую нефть с момента второй инаугурации Трампа снизились на 20% на фоне повсеместно ожидаемого профицита предложения).
Санкционная неопределенность усугубляет проблему
Опасения трейдеров только усиливают давление на рынок, уже страдающий от реальных проблем.
"Высокая маржа нефтепереработчиков, по крайней мере, частично связана с неопределенностью вокруг американских санкций против „Роснефти" и „Лукойла", а также с европейским запретом на российские нефтепродукты, который вступит в силу в январе", - считает Ребекка Бабин, старший трейдер на рынке энергоносителей в CIBC Private Wealth Group.
По оценкам FGE, "Лукойл" и "Роснефть" в совокупности экспортируют более 800 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Морская торговля нефтепродуктами - по данным крупнейшего в мире судоходного брокера Clarkson Research Services Ltd. - достигает 22 млн баррелей в день.
Любой крупный сбой приведет к серьезному шоку на мировых рынках топлива, хотя пока до конца неясно, сколько на самом деле баррелей исчезнет с рынка. Россия уже доказала, что умеет разбираться с санкциями. Кроме того не понятно, что будет с НПЗ, которые связаны с "Лукойлом", но находятся за пределами России, включая болгарский завод, а также заводы на территории Нидерландов и Румынии.
Плюс надо учесть европейские ограничения, которые вступают в силу 21 января и запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. Как они повлияют на поставки дизеля в Европу из Индии и Турции, пока не понятно. Но обе страны активно покупают нефть в России.
"Санкции против „Роснефти" и „Лукойла" в комплекте с новым пакетом санкций ЕС, усиливают давление на Россию", - отмечает Кэролин Киссэн, заместитель декана Центра глобальных дел Нью‑Йоркского университета. "Украина же усиливает атаки на российскую инфраструктуру - это прямой удар по рынку нефтепродуктов".
Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg