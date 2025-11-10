Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа

21:39 16.11.2025

Сооснователь ИИ-стартапа Fireflies рассказал, что первое время выполнял работу за нейросеть



По его словам, у основателей не было денег даже на жилье, поэтому им пришлось выполнять роль ботов.



Сооснователь стартапа по ИИ-суммаризации видеовстреч Fireflies (светлячки) Сэм Удотонг (Sam Udotong) поделился историей основания своей компании и рассказал, что на первых порах никакого заявленного в рекламе ИИ не существовало.



Удотонг заявил, что обещанная функциональность по созданию сводок по мотивам сказанного на совещаниях реализовывалась вручную: один из сооснователей подключался к звонку клиента от имени бота и молча писал конспект разговора от руки.



