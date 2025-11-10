|Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
21:39 16.11.2025
Сооснователь ИИ-стартапа Fireflies рассказал, что первое время выполнял работу за нейросеть
По его словам, у основателей не было денег даже на жилье, поэтому им пришлось выполнять роль ботов.
Сооснователь стартапа по ИИ-суммаризации видеовстреч Fireflies (светлячки) Сэм Удотонг (Sam Udotong) поделился историей основания своей компании и рассказал, что на первых порах никакого заявленного в рекламе ИИ не существовало.
Удотонг заявил, что обещанная функциональность по созданию сводок по мотивам сказанного на совещаниях реализовывалась вручную: один из сооснователей подключался к звонку клиента от имени бота и молча писал конспект разговора от руки.
Подписка на услугу стоила 100 долларов в месяц, которые в основном тратились на оплату гостиницы. Только спустя год работы команда смогла накопить капитал и вложить его в настоящую автоматизацию сервиса.
В комментариях к посту множество пользователей возмутилось историей, посчитав это обманом и нарушением неприкосновенности частной жизни. Будут ли у признания юридические последствия - неизвестно.