Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 17.11.2025

ВСУ вынуждены отступать за Гайчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников, Даниил Воробьев



СВО



Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур, заставляя ВСУ оставить свои позиции. ВС РФ продолжили атаковать малочисленные "точки жесткости" противника и освободили Ровнополье, открывающее путь к дороге, по которой идет снабжение украинских войск в Гуляйполе. Тем временем наши подразделения взяли под контроль восточную прибрежную полосу к северу от города-спутника Купянска, затруднив эвакуацию ВСУ. На Краснолиманском участке ВС РФ ведут бой за последнюю преграду перед Святогорском.



