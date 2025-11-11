|Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 17.11.2025
ВСУ вынуждены отступать за Гайчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Михаил Пшеничников, Даниил Воробьев
СВО
Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур, заставляя ВСУ оставить свои позиции. ВС РФ продолжили атаковать малочисленные "точки жесткости" противника и освободили Ровнополье, открывающее путь к дороге, по которой идет снабжение украинских войск в Гуляйполе. Тем временем наши подразделения взяли под контроль восточную прибрежную полосу к северу от города-спутника Купянска, затруднив эвакуацию ВСУ. На Краснолиманском участке ВС РФ ведут бой за последнюю преграду перед Святогорском.
Южно-Донбасское направление
Части группировки "Восток" ВС РФ достигли успехов в боях в междуречье рек Янчур и Гайчур, взяв село Успеновка. Русские штурмовики атакуют малочисленные "точки жесткости", которые ВСУ могут использовать для подготовки обороны вдоль Гайчура. Между тем ВС РФ освободили населенный пункт Ровнополье. Овладев селом, русские войска поставят под огневой контроль главную дорогу, которая снабжает гарнизон противника в Гуляйполе. Войска продвинулись к берегам реки Волчья, овладев одноименным хутором, что создает возможность для атаки на Просяную – важный логистический узел для украинских войск.
С потерей полосы обороны по Янчуру и под давлением наших войск на ключевые позиции ВСУ вынуждены отступать за Гайчур. ВС РФ теперь могут выбрать направление для наступления из нескольких вариантов. Русская армия может атаковать Гуляйпольский укрепрайон с северо-востока и юга, либо севернее Гуляйполя через Гайчур, чтобы окружить противника или блокировать его в населенных пунктах за Волчьей. Существуют и другие сценарии, однако в интересах успеха наших войск озвучивать неочевидную для ВСУ информацию не стоит.
Купянское направление
6-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ добилась важных результатов в боях на Купянском направлении, сохранив контроль над поселком Садовое и его округой. На восточном берегу Оскола русским штурмовым отрядам удалось выйти по ж/д путям на дистанцию в 1-1,5 км к Купянску-Узловому с севера – под нашим контролем оказались станции Оливино и Парк Восточного прибытия. ВСУ контратакуют на станции Купянск-Сортировочная, пытаясь не допустить сближения русских штурмовиков с Купянском-Узловым. Взятие под контроль ВС РФ восточной прибрежной полосы к северу от города-спутника Купянска поставило идеи противника использовать переправу у разрушенного ж/д моста под вопрос.
По косвенным признакам, в числе которых – попытка развернуть у насыпной переправы ТММ-3 (тяжелый механизированный мост), который был уничтожен, неприятель не может в полной мере использовать щебневую насыпь. Наши военные отмечают попытки пехоты противника на подручных средствах переправиться на западный берег. При этом эвакуация техники просто невозможна. Таким образом все украинские части после переправы на западный берег Оскола становятся "безлошадными".
Покровское направление
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии со свежими силами добивают остатки сопротивления ВСУ в Покровске, "раздавая билеты в лагерь военнопленных" солдатам гарнизона Мирнограда. Параллельно 51-я гвардейская ОА отражает атаки сводной группировки ВСУ, НГУ и спецподразделений на фронте протяженностью около 10 км. Маневренная оборона развернута от села Новое Шахово до города Родинское. Он остается основным направлением удара, где противник пытается атаковать из района Шахово в направлении Владимировки, но терпит неудачу и несет серьезные потери.
Несмотря на то, что штурмовые подразделения противника смогли войти в город, им не удается достичь успеха из-за недостатка сил. Каждая новая попытка деблокировать гарнизон Мирнограда сталкивается с провалом из-за понятного замысла и утраты эффекта неожиданности. Туманная погода позволила ВС РФ подтянуть подкрепления в район Покровска и Родинского, что ослабило численное преимущество украинской армии на этом участке фронта. Тем не менее Киев хочет развить локальный успех в атаках, стремясь перебить медийный и политический кризис, вызванного "делом Миндича".
Краснолиманское направление
Русские войска продолжают наступление после ликвидации сельского укрепрайона в Шандриголово и ведут бои за Яровую – последнюю преграду перед Святогорском. Успех в этом направлении приведет к необходимости ВСУ отступить за реку Северский Донец на новый оборонительный рубеж. Наши подразделения готовятся к штурму сел Коровий Яр и Александровка, имеющих критическое значение для логистики украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища.
Особое упорство в защите двух сел будет проявлять 3-й ОШБр, ранее отмечавшаяся на Краснолиманском направлении. Если противник потеряет вышеупомянутые села, то он эвакуирует личный состав на лодках, но потеряет возможность вывезти технику и тяжелое вооружение. Основная точка переправы через реку находится у разрушенного моста к юго-западу от Боровой, однако наши операторы БПЛА и артиллерия не позволят ВСУ осуществить эвакуацию.
