Понедельник, 17.11.2025
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 17.11.2025

ВСУ вынуждены отступать за Гайчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников, Даниил Воробьев

СВО

Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур, заставляя ВСУ оставить свои позиции. ВС РФ продолжили атаковать малочисленные "точки жесткости" противника и освободили Ровнополье, открывающее путь к дороге, по которой идет снабжение украинских войск в Гуляйполе. Тем временем наши подразделения взяли под контроль восточную прибрежную полосу к северу от города-спутника Купянска, затруднив эвакуацию ВСУ. На Краснолиманском участке ВС РФ ведут бой за последнюю преграду перед Святогорском.



Южно-Донбасское направление

Части группировки "Восток" ВС РФ достигли успехов в боях в междуречье рек Янчур и Гайчур, взяв село Успеновка. Русские штурмовики атакуют малочисленные "точки жесткости", которые ВСУ могут использовать для подготовки обороны вдоль Гайчура. Между тем ВС РФ освободили населенный пункт Ровнополье. Овладев селом, русские войска поставят под огневой контроль главную дорогу, которая снабжает гарнизон противника в Гуляйполе. Войска продвинулись к берегам реки Волчья, овладев одноименным хутором, что создает возможность для атаки на Просяную – важный логистический узел для украинских войск.

С потерей полосы обороны по Янчуру и под давлением наших войск на ключевые позиции ВСУ вынуждены отступать за Гайчур. ВС РФ теперь могут выбрать направление для наступления из нескольких вариантов. Русская армия может атаковать Гуляйпольский укрепрайон с северо-востока и юга, либо севернее Гуляйполя через Гайчур, чтобы окружить противника или блокировать его в населенных пунктах за Волчьей. Существуют и другие сценарии, однако в интересах успеха наших войск озвучивать неочевидную для ВСУ информацию не стоит.

Купянское направление

6-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ добилась важных результатов в боях на Купянском направлении, сохранив контроль над поселком Садовое и его округой. На восточном берегу Оскола русским штурмовым отрядам удалось выйти по ж/д путям на дистанцию в 1-1,5 км к Купянску-Узловому с севера – под нашим контролем оказались станции Оливино и Парк Восточного прибытия. ВСУ контратакуют на станции Купянск-Сортировочная, пытаясь не допустить сближения русских штурмовиков с Купянском-Узловым. Взятие под контроль ВС РФ восточной прибрежной полосы к северу от города-спутника Купянска поставило идеи противника использовать переправу у разрушенного ж/д моста под вопрос.

По косвенным признакам, в числе которых – попытка развернуть у насыпной переправы ТММ-3 (тяжелый механизированный мост), который был уничтожен, неприятель не может в полной мере использовать щебневую насыпь. Наши военные отмечают попытки пехоты противника на подручных средствах переправиться на западный берег. При этом эвакуация техники просто невозможна. Таким образом все украинские части после переправы на западный берег Оскола становятся "безлошадными".

Покровское направление

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии со свежими силами добивают остатки сопротивления ВСУ в Покровске, "раздавая билеты в лагерь военнопленных" солдатам гарнизона Мирнограда. Параллельно 51-я гвардейская ОА отражает атаки сводной группировки ВСУ, НГУ и спецподразделений на фронте протяженностью около 10 км. Маневренная оборона развернута от села Новое Шахово до города Родинское. Он остается основным направлением удара, где противник пытается атаковать из района Шахово в направлении Владимировки, но терпит неудачу и несет серьезные потери.

Несмотря на то, что штурмовые подразделения противника смогли войти в город, им не удается достичь успеха из-за недостатка сил. Каждая новая попытка деблокировать гарнизон Мирнограда сталкивается с провалом из-за понятного замысла и утраты эффекта неожиданности. Туманная погода позволила ВС РФ подтянуть подкрепления в район Покровска и Родинского, что ослабило численное преимущество украинской армии на этом участке фронта. Тем не менее Киев хочет развить локальный успех в атаках, стремясь перебить медийный и политический кризис, вызванного "делом Миндича".

Краснолиманское направление

Русские войска продолжают наступление после ликвидации сельского укрепрайона в Шандриголово и ведут бои за Яровую – последнюю преграду перед Святогорском. Успех в этом направлении приведет к необходимости ВСУ отступить за реку Северский Донец на новый оборонительный рубеж. Наши подразделения готовятся к штурму сел Коровий Яр и Александровка, имеющих критическое значение для логистики украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища.

Особое упорство в защите двух сел будет проявлять 3-й ОШБр, ранее отмечавшаяся на Краснолиманском направлении. Если противник потеряет вышеупомянутые села, то он эвакуирует личный состав на лодках, но потеряет возможность вывезти технику и тяжелое вооружение. Основная точка переправы через реку находится у разрушенного моста к юго-западу от Боровой, однако наши операторы БПЛА и артиллерия не позволят ВСУ осуществить эвакуацию.

Вчера, 14 ноября, Readovka подготовила рекомендации о том, как обезопасить себя и своих близких после резонансной трагедии в подмосковном Красногорске.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763327100


