|ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
01:51 17.11.2025
Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
Азербайджан стал полноправным членом Консультативных встреч глав государств ЦА
17.11.2025 | Обзор событий
Главы государств Центральной Азии подписали ряд базовых документов по итогам VII Консультативной встречи, которая прошла 16 ноября в Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, с участием президентов пяти государств ЦА и президента Азербайджана, принятого в данный формат на правах полноправного члена. Ранее Баку принимал участие в заседаниях в качестве приглашенной стороны.
По информации пресс-службы главы Узбекистана, на Консультативной встрече в Ташкенте подписано Совместное заявление по итогам встречи, а также обращение к государствам – членам ООН в поддержку кандидатуры Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 гг.
В рамках Совместного заявления президенты одобрили два стратегических документа: Концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, а также Каталог рисков безопасности региона и меры по их предотвращению на 2026–2028 гг.
Документы направлены на укрепление политического диалога в регионе, совершенствование механизмов коллективного реагирования на трансграничные угрозы и развитие устойчивого сотрудничества стран Центральной Азии.
С учетом влияния ситуации в Афганистане на безопасность и устойчивое развитие всего региона, подчеркнута важность интеграции этой страны в региональные инфраструктурные, энергетические и транспортные проекты. Президент Узбекистана выступил за превращение недавно проведенного "Ферганского форума мира" в регулярный международный форум.
Предложения Шавката Мирзиеева
Как председатель VII Консультативной встречи, узбекский лидер внес предложение преобразовать нынешние встречи из консультативной формы регионального диалога в стратегический формат "Сообщество Центральной Азии".
Далее предложения Шавката Мирзиеева касались развития экономического и гуманитарно-культурного взаимодействия. Им предложено принять всеобъемлющую региональную "Программу торгово-экономического взаимодействия стран Центральной Азии на период до 2035 года". По мнению Мирзиеева, это позволит создать благоприятные условия для значительного увеличения объемов торговли, а потенциал взаимной торговли и общего внешнеторгового оборота стран региона позволяет в среднесрочной перспективе увеличить их объемы минимум в 1,5 – 2 раза.
Ссылаясь на экспертные оценки, Шавкат Мирзиеев в выступлении отметил, что рынок электронной коммерции в Центральной Азии в ближайшее десятилетие может вырасти до 150 млрд долл. В связи с этим, по мнению лидера Узбекистана, целесообразно разработать Программу совместных мер по развитию электронной коммерции, которая позволит гармонизировать подходы стран данного формата, облегчит создание виртуальных торговых площадок и надежных цифровых платежных систем.
Президент Узбекистана также предложил консолидировать усилия для реализации стратегически значимых общерегиональных проектов по строительству и модернизации электростанций, линий передач, автомобильных и железных дорог, пунктов пропуска через границу, "зеленых коридоров", оптоволоконных линий и других. Для координации работы по этим направлениям, предложено создать Совет по инфраструктурному развитию на уровне заместителей премьер-министров.
По расширению культурно-гуманитарного сотрудничества, Мирзиеевым предложено регулярно проводить Международный конгресс по вопросам духовного наследия и просвещения, который впервые состоялся накануне саммита в Ташкенте.
В развитие этой темы глава Узбекистана выступил с инициативой принятия Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной вкладу видных ученых и мыслителей региона в развитие глобального просветительства.
Мирзиеев выступил за создание Совета старейшин из числа авторитетных общественных деятелей с богатым жизненном опытом, что будет способствовать усилению связи между поколениями, а также укреплению общерегиональной солидарности и идентичности.
В рамках научно-образовательной кооперации предложено создать Фонд научных исследований для финансирования межгосударственных проектов, поощрения академического сообщества и расширения возможностей по внедрению технологий искусственного интеллекта.
О чем говорил Ильхам Алиев
Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. С пропускной способностью 15 млн тонн на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией "Среднего коридора". Близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора.
Большой потенциал имеется у нашего сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Проект "Цифровой шелковый путь" включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря.
Проект строительства электрического кабеля по дну Каспия открывает большие перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки.
Тезисы Касым-Жомарта Токаева
Президент Казахстана призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По его словам, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства. Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.
Токаев обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.
Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки.
Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта, Токаевым предложено разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников, отметил глава РК.
Учитывая трансграничный характер водной проблематики, Токаев считает важным гармонизировать водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию.
Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле, одновременно с Региональным экологическим саммитом.
Токаев поздравил Главу Узбекистана с успешным проведением Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, подчеркнув важность сохранения общей историко-культурной идентичности, популяризации этнических видов ремесел и проведения регулярных совместных мероприятий. Им отмечены перспективы сотрудничества в сфере кинематографии и продвижения наследия Великого шелкового пути через создание современных туристических кластеров и использование новых технологий.
Председательство Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана в следующем 2026 году перешло к Республике Туркменистан.
Соб. корр. ФСК