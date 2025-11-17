ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте

01:51 17.11.2025

Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте

Азербайджан стал полноправным членом Консультативных встреч глав государств ЦА



17.11.2025 | Обзор событий



Главы государств Центральной Азии подписали ряд базовых документов по итогам VII Консультативной встречи, которая прошла 16 ноября в Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, с участием президентов пяти государств ЦА и президента Азербайджана, принятого в данный формат на правах полноправного члена. Ранее Баку принимал участие в заседаниях в качестве приглашенной стороны.



По информации пресс-службы главы Узбекистана, на Консультативной встрече в Ташкенте подписано Совместное заявление по итогам встречи, а также обращение к государствам – членам ООН в поддержку кандидатуры Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 гг.



