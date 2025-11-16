 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 17.11.2025
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
Архив
При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
03:03 17.11.2025

При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

Tекст: Дмитрий Бавырин
16 ноября 2025

Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством.

Попытка Лондона поговорить с Москвой вызвала переполох в континентальной Европе, утверждает The Financial Times. История Великобритании намекает на причины европейских обеспокоенностей.

Союзники по украинскому проекту боятся, что британцы проведут сепаратные переговоры с общим противником, в данном случае – с Россией. Потому что подобные внешнеполитические хитрости свойственны британским властям. Они всегда заслуживают подозрений в интриганстве, даже если впоследствии подозрения не подтверждаются, как это было в годы великой войны, когда Черчилля подозревали в закулисных контактах с Гитлером.

Ранее европейских "ястребов" точно так же "предали" США, но не скрытно, в британском духе, а открыто: просто взяли и восстановили контакты с Россией по официальным каналам, потому что так захотел президент Дональд Трамп. Логично предположить, что Лондон побежит за Вашингтоном, как всегда бегал последние полвека, и попытается вылезти из украинской авантюры, оставив Киев на попечении Евросоюза.

Конечно, эта авантюра – во многом британских рук дело. Но в своем нынешнем состоянии прежде великая империя политику противостояния с Россией попросту не тянет.

Переговорщик у британцев подобрался как будто серьезный – советник правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, у которого за плечами урегулирование сложного конфликта в Северной Ирландии.

Однако у "ястребов" нет такого повода для беспокойства. У британцев много поводов, поскольку действительно не тянет. У их союзников в Брюсселе, Берлине, Варшаве, Париже и всякой Прибалтике, в общем-то, тоже, поскольку украинский проект прогорает в целом – фронт трещит, а гетман пищит. Но разлада по российскому вопросу в их альянсе пока что нет. Британия не планирует договариваться с Россией, как такую политику ни называй – рационализмом или предательством.

В Москве и Лондоне удивительно единодушны в том, что никакого канала связи создано не было: Джонатан Пауэлл единожды пообщался с помощником президента России Юрием Ушаковым – и разговор не задался.

"В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источники The Financial Times говорят о том же: Пауэлл пытался донести до Москвы позицию Лондона. Таким образом, этот разговор могут представить себе даже те, кто в нем не участвовал, потому что позиция британцев и прочих прибалтов хорошо известна, ведь они повторяют ее всем, кому почему-то не лень слушать.

Европа продолжит поддерживать Украину в любом случае. Пускай отошли чуть в сторону США ("ястребы" надеются, что это временно). Пускай у Владимира Зеленского все плохо (на нем свет клином не сошелся, а у Британии в запасе есть Валерий Залужный). Пускай отступают ВСУ (до Киева еще далеко). Пускай заканчиваются средства (всегда остается вариант украсть российские). Лондон, Брюссель и компания стараются не отступить от своего и не дать России победить, а если победа все равно будет за ней, то не признают ее результатов.

Допустим. И что с того?

Особенность российской политики в том, что она никак не зависит от оценки со стороны Запада – положительной или отрицательной.

Мы уже побили все горшки, нас больше ничто не связывает, а то единственное общее, что нам осталось ценить, это отсутствие прямых боестолкновений между Россией и НАТО.

То, что Лондон получает от конфликта вокруг Украины не прибыль, как США, а убытки, порождает ресентимент и желание высказаться. Пусть высказывают американцам на их общем английском языке. А в России эти угрозы пополам с нытьем хорошо известны, их незачем слушать даже в том случае, если за такое платят деньги, а британцы ничего не предлагают. Они просто напоминают о своем существовании и о своем склочном характере.

Российская школа дипломатии базируется на принципе, что разговаривать лучше, чем не разговаривать. Поэтому Лондону можно ответить зеркально: назначить уполномоченного, который будет доносить до британцев позицию России при любой удобной возможности.

Позиция эта, если ее суммировать, в том, что Великобритания принесла человечеству неисчислимые бедствия. Она вторгалась на территорию большей части современных стран. Она уничтожала одни народы и эксплуатировала другие. Она несла миру расизм, работорговлю, наркоманию и инфекции, пока этот мир не мотнул шеей и не избавился от британского влияния всюду, где смог. Но это не означает, будто все прощено и забыто.

Британская нация должна заплатить за свои многочисленные преступления и вернуть все украденное, награбленное, присвоенное.

Греции – мраморы Элгина. Китаю – сокровища Тайного города. Индии – алмаз "Кохинур", вмонтированный в корону Елизаветы. Аргентине – Мальвинские острова, которые почему-то называют Фолклендами на английский манер.

Британская государственность обязана ответить за зверства над народом кикуйю в Кении. За голодомор в Бенгалии и картофельный голод в Ирландии. За опиумные и многие другие войны. За концлагеря для буров и тактику выжженной земли – бесчеловечную практику, которую несправедливо ассоциируют только с нацистами.

Британии не место на Бермудах, Питкэрне, Ангилье, Терксе и Кайкосе, Каймане, Монтсеррате, острове Святой Елены, в кипрских Акротири и Декелии, в ирландском Ольстере, а также на Гибралтаре, в Шотландии и Уэльсе, хотя с этим пускай разбираются внутри НАТО.

Москвы, казалось бы, вообще все это не касается, это заведомо чужие дела. Но так мог бы выглядеть настоящий "зеркальный ответ". Ведь Британия вмешивается в заведомо чужие дела, пример чему – и конфликт вокруг Украины и спор о принадлежности Крыма, куда британцев сроду никто не звал, но они там почему-то появлялись на разных поворотах истории – и до сих пор хотят, пусть даже напрасно.

Снобы в Лондоне, не до конца осознавая, как сильно изменился мир, предъявляют России какие-то претензии, в чем-то ее обвиняют, негодуют, требуют и почему-то считают, что мы им что-то должны (как минимум вести себя в соответствии с их картиной мира), хотя это они нам много чего должны – от замороженных в 2022 году активов до золотых монет и слитков, отправленных правительством Николая II для закупки оружия во время Первой мировой войны. Оружие поставлено не было, а самого Николая британский монарх Георг V предал и отказался принять его семью у себя после революции, чем обрек на гибель. Георг был Николаю кузеном, но оставался прежде всего британцем и поступал по-британски.

Разумеется, собственные деньги и исторические счета для России в приоритете, но в современном мире важно напоминать о том, что это всего лишь часть неисчислимых международных преступлений Великобритании. Напоминать об этом можно в самых разных странах и на разных языках, включая языки пропаганды и искусства.

Британцы давно занимаются подобным в рамках продвижения своих национальных интересов, не гнушаясь при выборе методов и не жалея средств, но нам лучше оставаться в рамках законов совести, благо история британской внешней политики достаточно чудовищна для того, чтобы ничего не приукрашивать, не надумывать и не изобретать.

Базовое понимание гуманизма рисует перспективу, где государство-рецидивист сжалось до размеров Англии, отдав Лондон в качестве репарации ранее угнетаемым народам – пакистанцам, индийцам, арабам. Строго говоря, именно так все и происходит, но недостаточно быстро для того, чтобы у британцев иссякли силы, время и желание душнить по телефону и доносить до России свою лежалую позицию.

Знаем мы их позицию. А позиция России в том, что Британия за все ответит, вплоть до гибели птицы додо.

Вот и поговорили.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763337780


