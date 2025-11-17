Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев

17.11.2025 | Алексей БАЛИЕВ



Объявленное на днях разблокирование железнодорожных и автомагистралей между Арменией и Азербайджаном создает новые маршрутные возможности с участием всех стран Закавказья, РФ и Ирана для международного грузового транзита. Потому в повестку, с учетом дальнейшего развития внутрирегиональных и международных грузоперевозок, заблаговременно выдвигаются восстановление других действовавших и создание новых магистралей. Что, в свою очередь, сформирует расширенный транзитный ареал РФ–Закавказье–Иран–Турция с совмещением всех действующих и новых маршрутов МТК "Север – Юг", предопределяемым растущей загрузкой всего ареала МТК.



В середине сентября спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Ереване договорились начать технические исследования для запуска железнодорожного сообщения Гюмри (Армения) – Карс (Турция) протяженностью примерно 200 км. Эта артерия, напомним, бездействует по решению Анкары с 1993 года, но с середины 2010-х стороны проводят консультации по восстановлению ее работы и частичной модернизации. С открытием транзита между Азербайджаном и Арменией, в том числе по кратчайшему соединительному участку Иджеван (северо-восток Армении) – Газах (северо-запад Азербайджана) протяженностью примерно 50 км, линия Гюмри – Карс станет частью опять же кратчайшего ж/д коридора РФ – Азербайджан – Армения – Турция – Балканы/Восточное Средиземноморье.



Причем, по информации Эртурула Алибейолу, главы торгово-промышленной палаты Карса, уже с начала консультаций по этой артерии "в торгово-промышленную палату Карса стали звонить все новые инвесторы и выражать желание инвестировать в проект восстановления магистрали".



