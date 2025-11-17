 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 17.11.2025
Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
05:13 17.11.2025

Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг"
17.11.2025 | Алексей БАЛИЕВ

Объявленное на днях разблокирование железнодорожных и автомагистралей между Арменией и Азербайджаном создает новые маршрутные возможности с участием всех стран Закавказья, РФ и Ирана для международного грузового транзита. Потому в повестку, с учетом дальнейшего развития внутрирегиональных и международных грузоперевозок, заблаговременно выдвигаются восстановление других действовавших и создание новых магистралей. Что, в свою очередь, сформирует расширенный транзитный ареал РФ–Закавказье–Иран–Турция с совмещением всех действующих и новых маршрутов МТК "Север – Юг", предопределяемым растущей загрузкой всего ареала МТК.

В середине сентября спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Ереване договорились начать технические исследования для запуска железнодорожного сообщения Гюмри (Армения) – Карс (Турция) протяженностью примерно 200 км. Эта артерия, напомним, бездействует по решению Анкары с 1993 года, но с середины 2010-х стороны проводят консультации по восстановлению ее работы и частичной модернизации. С открытием транзита между Азербайджаном и Арменией, в том числе по кратчайшему соединительному участку Иджеван (северо-восток Армении) – Газах (северо-запад Азербайджана) протяженностью примерно 50 км, линия Гюмри – Карс станет частью опять же кратчайшего ж/д коридора РФ – Азербайджан – Армения – Турция – Балканы/Восточное Средиземноморье.

Причем, по информации Эртурула Алибейолу, главы торгово-промышленной палаты Карса, уже с начала консультаций по этой артерии "в торгово-промышленную палату Карса стали звонить все новые инвесторы и выражать желание инвестировать в проект восстановления магистрали".



Основные транзитные ж/д артерии Закавказья

По данным Мининфраструктуры Армении, стоимость ремонта армянского участка (22 км) железной дороги Гюмри–Карс в 2022-м оценивалась примерно в 17 млн долл., в 2025-м – 32 млн долл. Сообщается в этой связи, что инфраструктура данного участка пришла в запустение: шпалы прогнили, рельсы и другое оборудование заржавело, рельсовая и примыкающая территория заросла травой.

По имеющейся информации, не исключено, что модернизация всей этой артерии будет осуществляться совместно обеими сторонами. Тем более что, как заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании региональной консультативной платформы "3+3" в Стамбуле (октябрь 2024 г.), "введение в эксплуатацию железной дороги Гюмри–Карс, вместе с железнодорожной связью Армении и Азербайджана, обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом и Черным, Каспийским и Средиземным морями". Соответственно, "с Турцией ведется динамичный диалог, цель которого – установление дипломатических отношений, открытие границ и запуск коммуникаций".

Аналогичное мнение высказано президентом Турции Р. Эрдоганом в конце августа: "Расширение железнодорожных сетей между Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией окажет очень позитивное влияние на региональную торговлю в целом".

Плюс к тому линия Гюмри–Карс – это дополнительный маршрут к формируемому транзитному ж/д коридору Турция – порты Ирака ("Путь развития"), олицетворяющему собой дополнительный, юго-западный сектор МТК "Север – Юг". Причем этот новый сектор состыкован с иранскими МТК-портами (Хорремшехр и Абадан).

Дополнительный (юго-западный) сектор МТК "Север – Юг"

Разблокирование межгосударственных и транзитных артерий в Южном Закавказье, как сообщают местные источники, продвигает к строительству новую ирано-азербайджанскую ж/д линию Парсабад–Имишли (около 70 км), позволяющую по наименьшему расстоянию вывести западный прикаспийский сектор МТК "Север – Юг" к портам юго-западного Ирана (Абадан, Хорремшехр, Бандар–Дейлам). Напомним, в сентябре 2024 года российская компания "ВТБ-проектный офис" представила проект этой ж/д линии. Маршрут рассматривается как альтернатива участку в 160 км Решт – порт Астара, поскольку его реализация постоянно задерживается. А новый проект предусматривает ж/д колею в 1520 мм – единую для РФ, Азербайджана и Ирана. По предварительной информации, сооружение такой линии с вероятным участием РФ планируется с будущего года.

Новый участок западного прикаспийского сектора МТК

Плюс к тому разблокирование упомянутых артерий формирует общеевразийскую транзитную систему в буквальном смысле с дальним прицелом. По мнению гендиректора Южно-Кавказской железной дороги Алексея Мельникова (ЮКЖД – это российское концессионное управление ж/д Армении с 2008 г.), "теперь имеется возможность организовать отправку контейнерных поездов из Китая в Армению и через Армению". Скорее всего, А. Мельников имеет в виду транзит таких поездов через Среднюю Азию – Иран – Азербайджан. Или подразумевается также давний проект, исключающий транзит через Азербайджан – строительство железной дороги Армения (Мегри) – Иран (Меренд) около 250 км.

Напомним, что этот проект, частично обновленный к началу 2010-х, не был реализован в основном из-за разногласий по его финансированию. При том, что эта артерия впрямую включит Армению в МТК, создавая тем самым его дополнительный маршрут. И вдобавок обеспечивая кратчайшую связку портов Ирана с Черноморским бассейном.

Глава совета директоров ЮКЖД Александр Мишарин еще в середине августа 2018 г. вполне предметно высказался об этом проекте: "Прокладка железной дороги из Ирана в Армению технически вполне возможна. Просто над этим нужно работать, искать инвестиции". Осуществление такого проекта, завил он, "может стать одним из итогов следующих 10 лет".

Ж/д проект Армения – Иран

Примечательно также, что именно в период разблокирования южнокавказских магистралей РЖД 12 ноября продлили на 2026 год 50-процентную скидку с тарифов на экспортные перевозки из РФ товаров черной металлургии в направлении на Азербайджан и через Азербайджан в Грузию.

Словом, окончательное деблокирование стальных артерий в Южном Закавказье и их ответвлений позволяет сформировать обширную разветвленную систему связанных друг с другом маршрутов МТК "Север –Юг".

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763345580


