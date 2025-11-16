 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.11.2025
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
07:08 17.11.2025

Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины

Кирилл Стрельников
16.11.2025

Скандал по поводу интервью главы МИД России Сергея Лаврова итальянскому изданию Corriere della Sera получил интересное продолжение, намекающее на недалекую концовку.

Несколько дней назад МИД РФ и вышеупомянутое СМИ согласовали интервью с Лавровым. Формат простой: они присылают вопросы, мы даем ответы. Никаких космических технологий.

Вопросы пришли, ответы ушли. И что вы думаете? В редакции отказались разместить полную версию интервью: якобы слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных пояснений", а сам текст интервью "полон обвинений и пропагандистских тезисов". Например, итальянцы хотели вымарать вообще все упоминания о возрождении в Европе неонацизма и о том, что ЕС открыто ведет приготовления к новой большой войне против РФ и превращается в военный блок, хотя тут спорить вообще не о чем и интерпретировать нечего. Российский МИД совершено закономерно назвал подобную ситуацию вопиющим примером цензуры и прямым нарушением прав итальянских читателей.

В итальянском политикуме на этом фоне началась нешуточная грызня: например, Федерация национальной итальянской прессы (FNSI) выпустила официальное заявление, в котором поддержала "справедливый и смелый" выбор Corriere не публиковать интервью, в то время как другие признали ситуацию "большой ошибкой".

Вчера на волне общенационально-эмоциональных дебатов на сцену вышла итальянская газета La Verità и первой из итальянских СМИ опубликовала полное интервью с Сергеем Лавровым: "Мы публикуем ниже полный текст интервью, переведенный на итальянский язык, без какого-либо одобрения его содержания и без пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запросить интервью у неудобного собеседника, а затем не публиковать его слова только потому, что они неприятны, - это вызывает вопросы прозрачности. Мы считаем, что читатели имеют право знать и спорные взгляды, чтобы составить собственное мнение".

Да, можно похвалить La Verità за принципиальность, смелость и так далее, хотя скептики считают, что это в первую очередь прекрасная пиар-акция.

Тем не менее есть и еще одна версия.

Хотя итальянское правительство пока никак не прокомментировало инцидент, очевидно, что этот скандал именно сейчас итальянцам совершенно не нужен и издание La Verità невольно (а может, и вольно) оказало руководству страны большую услугу.

Дело в том, что итальянская политика вообще очень чувствительна к направлению ветра, а сейчас, когда буря крепчает, и того паче.

Например, многие удивляются, почему Италия вместе с Францией и Бельгией теперь категорически отказываются влезать в историю с захватом замороженных российских активов, хотя поначалу та же Мелони была вроде как обеими руками за. Активность Италии в этом вопросе не осталась незамеченной, и 20 октября посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что "любые несогласованные действия с замороженными российскими резервами будут квалифицироваться российской стороной как воровство", а ворам это "больно аукнется": "Соучастие же Италии в подобном финансовом преступлении рискует на долгие годы существенно затруднить возможность восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией".

И о чудо: на следующий день Мелони на выступлении в сенате вдруг начала говорить о "международном праве" в вопросе российских активов, а еще через два дня на саммите ЕС в Брюсселе Италия заблокировала решение об их "экспроприации".

Проснулась совесть? Вспыхнула любовь к России? Все проще.

В Италии (да и в остальной Европе) понимают, что Украина долго не протянет. Министр обороны Италии Крозетто прямо заявил, что Киеву пора уступить территории России и что "Украина не способна вернуть утраченные с 2014 года территории даже при поддержке всего Запада". А вице-премьер Сальвини отметил, что "Киеву пора думать о мире, поскольку положение на фронте выглядит не лучше, чем разрастающийся коррупционный кризис".

Что дальше? Жизнь продолжается, а географию и экономику никто не отменял. Италия и сейчас находится в серьезной экономической ситуации (огромный госдолг, ВВП стагнирует, производство падает, цены растут). А тут рядом - большой и ранее более чем благодарный российский рынок. До 2022 года в России работали порядка 500 итальянских компаний. Ныне официально действуют 146, а через дочерние структуры - 442, то есть итальянских компаний в России еще больше, чем до СВО. Даже сейчас доходы итальянцев в России превышают семь миллиардов евро в год, а послевоенные перспективы обещают в разы больше.

Именно поэтому в той же Италии изо всех сил латают потрескавшиеся мосты и делают все, чтобы в определенный момент сказать: "И снова здравствуйте! Обратите внимание - мы все время были за вас. Это было трудно, но мы терпели и верили. Где взять талончик на регистрацию бизнеса?"

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763352480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  