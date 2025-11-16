Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников

17.11.2025

Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины



Кирилл Стрельников

16.11.2025



Скандал по поводу интервью главы МИД России Сергея Лаврова итальянскому изданию Corriere della Sera получил интересное продолжение, намекающее на недалекую концовку.



Несколько дней назад МИД РФ и вышеупомянутое СМИ согласовали интервью с Лавровым. Формат простой: они присылают вопросы, мы даем ответы. Никаких космических технологий.



Вопросы пришли, ответы ушли. И что вы думаете? В редакции отказались разместить полную версию интервью: якобы слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных пояснений", а сам текст интервью "полон обвинений и пропагандистских тезисов". Например, итальянцы хотели вымарать вообще все упоминания о возрождении в Европе неонацизма и о том, что ЕС открыто ведет приготовления к новой большой войне против РФ и превращается в военный блок, хотя тут спорить вообще не о чем и интерпретировать нечего. Российский МИД совершено закономерно назвал подобную ситуацию вопиющим примером цензуры и прямым нарушением прав итальянских читателей.



В итальянском политикуме на этом фоне началась нешуточная грызня: например, Федерация национальной итальянской прессы (FNSI) выпустила официальное заявление, в котором поддержала "справедливый и смелый" выбор Corriere не публиковать интервью, в то время как другие признали ситуацию "большой ошибкой".



Вчера на волне общенационально-эмоциональных дебатов на сцену вышла итальянская газета La Verità и первой из итальянских СМИ опубликовала полное интервью с Сергеем Лавровым: "Мы публикуем ниже полный текст интервью, переведенный на итальянский язык, без какого-либо одобрения его содержания и без пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запросить интервью у неудобного собеседника, а затем не публиковать его слова только потому, что они неприятны, - это вызывает вопросы прозрачности. Мы считаем, что читатели имеют право знать и спорные взгляды, чтобы составить собственное мнение".



Да, можно похвалить La Verità за принципиальность, смелость и так далее, хотя скептики считают, что это в первую очередь прекрасная пиар-акция.



Тем не менее есть и еще одна версия.



Хотя итальянское правительство пока никак не прокомментировало инцидент, очевидно, что этот скандал именно сейчас итальянцам совершенно не нужен и издание La Verità невольно (а может, и вольно) оказало руководству страны большую услугу.



Дело в том, что итальянская политика вообще очень чувствительна к направлению ветра, а сейчас, когда буря крепчает, и того паче.



Например, многие удивляются, почему Италия вместе с Францией и Бельгией теперь категорически отказываются влезать в историю с захватом замороженных российских активов, хотя поначалу та же Мелони была вроде как обеими руками за. Активность Италии в этом вопросе не осталась незамеченной, и 20 октября посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что "любые несогласованные действия с замороженными российскими резервами будут квалифицироваться российской стороной как воровство", а ворам это "больно аукнется": "Соучастие же Италии в подобном финансовом преступлении рискует на долгие годы существенно затруднить возможность восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией".



И о чудо: на следующий день Мелони на выступлении в сенате вдруг начала говорить о "международном праве" в вопросе российских активов, а еще через два дня на саммите ЕС в Брюсселе Италия заблокировала решение об их "экспроприации".



Проснулась совесть? Вспыхнула любовь к России? Все проще.



В Италии (да и в остальной Европе) понимают, что Украина долго не протянет. Министр обороны Италии Крозетто прямо заявил, что Киеву пора уступить территории России и что "Украина не способна вернуть утраченные с 2014 года территории даже при поддержке всего Запада". А вице-премьер Сальвини отметил, что "Киеву пора думать о мире, поскольку положение на фронте выглядит не лучше, чем разрастающийся коррупционный кризис".



Что дальше? Жизнь продолжается, а географию и экономику никто не отменял. Италия и сейчас находится в серьезной экономической ситуации (огромный госдолг, ВВП стагнирует, производство падает, цены растут). А тут рядом - большой и ранее более чем благодарный российский рынок. До 2022 года в России работали порядка 500 итальянских компаний. Ныне официально действуют 146, а через дочерние структуры - 442, то есть итальянских компаний в России еще больше, чем до СВО. Даже сейчас доходы итальянцев в России превышают семь миллиардов евро в год, а послевоенные перспективы обещают в разы больше.



Именно поэтому в той же Италии изо всех сил латают потрескавшиеся мосты и делают все, чтобы в определенный момент сказать: "И снова здравствуйте! Обратите внимание - мы все время были за вас. Это было трудно, но мы терпели и верили. Где взять талончик на регистрацию бизнеса?"