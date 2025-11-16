"Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта

07:20 17.11.2025

16 ноября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Новом Ташкенте появится новый жилой массив, который получит название "Астана" в честь столицы Казахстана. Такое решение было объявлено после второго заседания Высшего межгосударственного совета, а также на церемонии запуска крупных кооперационных проектов при участии Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



За короткое время с начала реализации проекта Нового Ташкента освоено более 2 миллионов квадратных метров строительных площадей. Стартовали работы в более чем 20 тысячах квартир, сформирована десятки километров благоустроенной прибрежной зоны, высажено свыше одного миллиона деревьев и саженцев. В городе одновременно реализуется свыше ста проектов общей стоимостью более 5 миллиардов долларов.



