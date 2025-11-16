|"Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
16 ноября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Новом Ташкенте появится новый жилой массив, который получит название "Астана" в честь столицы Казахстана. Такое решение было объявлено после второго заседания Высшего межгосударственного совета, а также на церемонии запуска крупных кооперационных проектов при участии Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
За короткое время с начала реализации проекта Нового Ташкента освоено более 2 миллионов квадратных метров строительных площадей. Стартовали работы в более чем 20 тысячах квартир, сформирована десятки километров благоустроенной прибрежной зоны, высажено свыше одного миллиона деревьев и саженцев. В городе одновременно реализуется свыше ста проектов общей стоимостью более 5 миллиардов долларов.
На фоне этих масштабных преобразований объявлено о создании в Новом Ташкенте нового квартала "Астана", который построит одна из крупнейших строительных компаний Казахстана. Для первой очереди проекта выделено 10,5 гектара земли, общая стоимость составляет 200 миллионов долларов. Площадь застройки - 25 660 квадратных метров, в рамках проекта будет возведено 3 162 современных квартиры.
Архитектурная концепция "Астаны" будет выдержана в современном стиле с акцентом на экологичность и комфортную среду для жителей, полностью гармонируя с градостроительной стратегией Нового Ташкента. Проект подчеркивает растущие масштабы сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, демонстрируя практические результаты экономического партнерства и создавая новую точку сближения двух братских народов.