Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года

07.11.2025

Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Кулубаев Сейтек Долотбекович назначен мэром города Баткен Баткенской области Кыргызской Республики.



12.11.2025

Акылбек Кылычев назначен Послом Кыргызстана в Иране

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кылычев Акылбек Мукаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран и Постоянным представителем Кыргызской Республики в Организации экономического сотрудничества в городе Тегеран.



14.11.2025

Кудайберген Базарбаев освобожден от должности директора Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Базарбаев Кудайберген Базарбаевич освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства по делам государственной службы местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



14.11.2025

Дастан Дюшекеев освобожден от должности Посла Кыргызстана в Казахстане

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Дюшекеев Дастан Станбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан в связи с завершением срока дипломатической службы.



14.11.2025

Кудайберген Базарбаев назначен Послом Кыргызстана в Казахстане

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Базарбаев Кудайберген Базарбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан.