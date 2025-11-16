Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА

15:11 17.11.2025

Президент Садыр Жапаров принял участие и выступил на Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте

16.11.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 ноября в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан принял участие и выступил на Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г. Ташкент.



В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



