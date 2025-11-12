Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов

18:40 17.11.2025 Ключ с правом передачи

12.11.2025



Почему одни мечтают о процветании, а другие его строят



По данным Международного валютного фонда, Казахстан – безусловный экономический лидер в Центральной Азии. Экономике РК принадлежит более половины совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) региона. Благодаря экспорту полезных ископаемых Казахстан занимает высокое место и в мировом экономическом рейтинге по показателю (ВВП), находясь в числе лучших среди стран СНГ. Реальный уровень благосостояния казахстанцев, измеряемый покупательной способностью, оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, по мнению нашего собеседника Айдархана Кусаинова, финансового аналитика.



Кирдык нечаянно нагрянет



– До конца года остается полтора месяца. Время подводить основные итоги. Например, по Стратегическому плану развития Республики Казахстан, завершаемому как раз в 2025-м. Главной его целью была заявлена новая модель экономического роста с семью системными реформами во всех ключевых аспектах жизни страны. От "нового человеческого капитала" до "госсектора как лидера изменений".



– Придется вас поправить. Не дожидаясь заявленного срока, этот план, как говорится, приказал долго жить. Сейчас о нем, по-моему, даже само правительство не помнит. В прошлом году на смену пришел Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года, который включает в себя 17 направлений. Он еще более амбициозный, чем предыдущий, обещает, что "результатом последовательных реформ станет поэтапный переход на качественно новую модель экономического роста, главенствующей задачей которой является реальное улучшение жизни граждан, устранение неравенства и защита окружающей среды". Проект разрабатывался келейно и, будучи предъявленным на ознакомление экспертами, встретил жесткую критику. Отозвали на доработку, которая ничего не дала, и без дальнейших обсуждений план был утвержден. Главное в том, что он практически невыполним.



– На чем основан ваш скепсис?



– Эксперты, и я в их числе, дружно сказали, если, не дай бог, этот план будет реализован, нашей экономике просто наступит, извините, кирдык. Объясню на понятном примере. Человек решил заняться спортом и поставил перед собой задачу довести массу тела до 200 кг и объем мышц до 50 кг. Любой тренер ему скажет: парень, ты превратишься в патологического толстяка! При невероятно раздутом сегменте торговли и транспорта, при удвоении роста ВВП экономика будет больной и уродливой, как Франкенштейн. Из этого следует, что разрабатывали по частям, по направлениям, а в целом вышла несогласованная несуразица.



Вообще планирование не самое сильное наше место. Пять лет назад от госпрограмм мы перешли к нацпроектам. Сейчас возвращаемся обратно. Какой смысл в этих пертурбациях, что стоит за игрой слов, никто из чиновников внятно не объяснит. Вся система госпланирования заведомо нерабочая. К ней привыкли и в правительстве, и в обществе, потому что не по одной программе нет ни результатов, ни спроса, ни ответственных. Принятие очередного циркуляра абсолютно ничего не означает, он все равно не будет исполнен, никто за этим и не следит. Навскидку возьмем Национальный проект развития агропромышленного комплекса 2021-2025 гг. О уровне реализации можно судить по долгу государства на сегодняшний день аграриям в 300 млрд тенге.



Слабая – не скрюченная



– Были планы по развитию предпринимательства поднять к нынешнему году долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 35%. Но утвержден новый Налоговый кодекс РК. И что теперь?



– Вопрос риторический. Ясно, что у нас низкие налоги, повышать их нужно со всей очевидностью, но в определенных фазах экономического цикла. Неправильно делать, как, во-первых, это выглядит в измененном Налоговом кодексе, и во-вторых, в текущий момент. Когда экономика в расширении, в развитии, растут доходы населения, благосостояние людей увеличивается, в этом есть логика. Вы процветаете, поделитесь, и будем богатеть еще больше. Но если все происходит в точности наоборот, падение уровня идет на всем вышеперечисленном, то налоговая реформа в таком виде абсолютно безответственная, нездоровая, противоречащая экономической логике.



Поднимая НДС, государство обкладывает налогом на потребление своих граждан и перекрывает потребительское кредитование.



НДС – налог на внутреннюю экономику, в конечном итоге на население. Поднимая НДС, государство обкладывает налогом на потребление своих граждан и перекрывает потребительское кредитование. Людям и так несладко, у них доходы падают, а им еще такой "подарочек". Это не экономический инструмент, а исключительно ради фискальных интересов. Бюджет не срастается, и нужно собрать налоги.



– Соберут?



– Очень сомневаюсь. Прогнозы НК опираются, в том числе, на нацпланы, которые по факту не оправдываются из-за ошибочной, тупиковой экономической политики. В прошлом году хотя экономика вроде выросла на пять процентов, в налогах образовалась гигантская дырка. Так не бывает. Значит, или рост был на бумаге, или сборы куда-то утекли… По бизнесу же удар будет одним из самых серьезных.



Что системно неправильно в Налоговом кодексе заложено, это по сути внедрение там кастовости. Если вы небольшое предприятие и хотите работать только с обычными потребителями, у вас льготная система налогообложения. Но крупный потребитель, который не на упрощенке, расходы по услуге от малого в зачет взять не может. Значит, они какому-нибудь фермеру будут отказывать. Либо будут от него требовать перехода в нормальный налоговый режим. Для небольших предприятий он непосильная нагрузка, расходы на бухгалтера и т. д. А с другой стороны, малый бизнес и так не жирует, ему каждый контракт дорог, тем более выгодный. Вот и думай…



– Что, если нашему МСБ замахнуться на бизнес-проекты по экспорту? Есть примеры, когда наши везут в Китай мед, кумыс, кондитерку.



– Экспорт и импортозамещение в целом удушается сильным тенге. Вы мне, конечно, возразите, что общество паникует из-за каждого повышения обменного курса доллара. Населению, да, твердый тенге – хорошо, импортерам тоже классно. Когда импорт дешевый, все покупают чужое, а не от внутренних производителей. Если не созданы макроэкономические условия, тема экспорта не более чем пустые разговоры. Все экономики мира стоят горой за слабую валюту. Понимаете, слабая не в бытовом смысле, типа что-то скрюченное. Она, как правило, нужна для развития производства. Китай развил свою производственную базу на слабом юане, и только выйдя в экономические лидеры, начал его укреплять – инвестировать, покупать активы за границей. Так его валюта стала резервной, скорее финансовым инструментом. Нам не нужно изобретать собственного пути, все уже открыто и проверено.



Без героизма и рекордизма



– По вашей логике, надо, чтобы импортный холодильник стал в два раза дороже?



– Но тогда обязательно найдутся свои головастые и рукастые ребята и освоят производство бытовой техники в Казахстане. Посмотрите на соседей. Кыргызские портнихи начинали с простого ширпотреба, а сейчас их швейные изделия на ура расходятся у нас. Более того, Кыргызстан сегодня – центр притяжения медицинского туризма, в их вузы молодежь приезжает на учебу из разных стран мира. Когда есть возможность пойти на фабрику, на завод, другое производство, имеет смысл учиться. Можете стать энергетиком, главным инженером, директором предприятия. А если у вас только торговые центры и рестораны, то где смысл просиживать штаны на студенческой лавке? Доставщику пиццы или таксисту оно зачем?



– Известное правило: критикуя – предлагай! Каким вы видите выход из водоворота проблем в отечественной экономике?



– Для этого нужно серьезное переосмысление всех предыдущих установок. В частности, по удвоению ВВП, на что правительство сейчас заточено, не обращая внимания на падающие доходы населения. Если хотя бы этот лозунг убрать, то появится пространство для осмысления реформирования экономики. Свои предложения еще в 2016 году я изложил в двух книгах: "Экономика Казахстана: мифы и реальность" и "Новая экономическая политика". Речь там идет о денежно-кредитной, налогово-бюджетной, антимонопольной, информационной и идеологической политике, о поддержке бизнеса. Как поменять систему госслужбы, господдержку, институты развития. О необходимости нормально, спокойно и устойчиво развиваться. Без рекордизма и героизма. Необходима политическая воля не для точечных мер, а для комплексного пересмотра всей парадигмы. То, о чем размышлял и к каким выводам пришел я еще девять лет назад, не только не устарело, но стало актуальнее в контексте происходящих в стране событий.



Светлана СИНИЦКАЯ Источник - АиФ Казахстан

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763394000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2025 года №1092

- Спикер Сената принял участие в пленарном заседании МПА СНГ в Душанбе

- Мажилис рассмотрит законопроект по защите трудовых прав

- О советском прошлом

- Редколлегия обсудила четвертый том отечественной истории "Казахское ханство"

- В Пекине обсуждены ключевые вопросы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая

- Глава МИД Казахстана принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии

- Новое назначение

- Единый маркетплейс креативных продуктов предложила создать Аида Балаева на встрече министров Центральной Азии

