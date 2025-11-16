 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 17.11.2025
Об участие Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:50 17.11.2025

Участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

16.11.2025
Узбекистан

16 ноября в Ташкенте Республики Узбекистан состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил с речью на данной встрече.

На встрече был обсужден широкий круг актуальных вопросов взаимоотношений стран региона, перспективы расширения сотрудничества в направлении обеспечения устойчивого экономического развития, укрепления основы дружественных и добрососедских отношений, а также вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарного пространства.



Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в начале своего выступлении поблагодарил главу принимающей страны за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации встречи.

Также Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон поздравил уважаемого Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджанской Республики в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон высказался о роли и позиции консультативной встречи глав государств Центральной Азии и подчеркнул, что данная площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов.

"Укрепляются межгосударственные связи, мы активно поддерживаем контакты с внешними партнерами, - отметил в этой связи уважаемый Эмомали Рахмон.

Глава нашего государства оценил достигнутые за прошедшее время результаты, как благоприятную основу для расширения комплекса взаимовыгодного сотрудничества.

Было отмечено, что Таджикистан является сторонником дальнейшего развития конструктивного политического диалога и региональной интеграции в данном формате.

Уважаемый Эмомали Рахмон напомнил о подписании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии и заявил, что этот документ стал ярким подтверждением общей приверженности сторон последовательному продвижению повестки, основанной на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и доверия.

Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что сегодня Центральная Азия – это пространство интенсивного дипломатического диалога, созидательных инициатив и формирования новых кооперационных связей.

Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что обладая значительным потенциалом, наш регион выступает в качестве центра развития торговли, транзита, энергетики, науки и туризма.

По мнению уважаемого Эмомали Рахмона, прочную основу для этого создают достигнутые договоренности, которые нашли свое отражение в Концепции развития региональной кооперации "Центральная Азия–2040".

Относительно важности принятия Концепции обеспечения региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии было сказано, что данный документ открывает широкие возможности для сохранения устойчивой безопасности, углубления экономического взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на всестороннее развитие нашего региона.

Также было отмечено, что такая конструктивная тенденция к региональной кооперация позволяет нам эффективно реализовать потенциал нашего региона в интересах будущих поколений

Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон назвал экономическое развитие устойчивой основой будущего и счел необходимым расширение региональной экономики посредством сотрудничества и инноваций.

Уважаемый Эмомали Рахмон в ходе своего выступления подчеркнул, что необходимы совместные конструктивные шаги для развития производственной интеграции, развития регионального механизма промышленного сотрудничества, расширения сотрудничества в энергетическом секторе, реконструкции железнодорожных коридоров, расширения воздушного и мультимодельного транспорта.

В связи с этим уважаемый Эмомали Рахмон предложил создать единое транспортно-логистическое пространство Центральной Азии.

Было признано необходимым эффективное использование возможностей свободных экономических зон в странах региона.

Учитывая растущую значимость цифровой экономики и необходимость углубления регионального взаимодействия в этой сфере, Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон предложил создать Региональный центр искусственного интеллекта в Душанбе.

По мнению Главы государства, Центр призван сформировать исследовательские программы по применению искусственного интеллекта в ключевых областях взаимодействия.

Пользуясь возможностью, Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон еще раз выразил признательность за поддержку в принятии Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции, выдвинутой Таджикистаном под названием "Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии".

Наряду с этим, было признано целесообразным создать единую цифровую платформу для развития электронной торговли, которая в наши дни стала двигателем экономики.

Было подчеркнуто, что реализация данной инициативы не только укрепит экономическую интеграцию, но и будет содействовать усилению деловой активности и диверсификации взаимных торговых потоков в регионе.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон назвал сохранение устойчивой и предсказуемой региональной безопасности одним из основных приоритетов нашего сотрудничества, поскольку продолжают вызывать особую обеспокоенность угрозы терроризма, экстремизма, идеологии радикализма, киберпреступности и незаконного оборота наркотиков.

В этом контексте, было предложено уделить отдельное внимание вопросу повышения потенциала соответствующих структур и ведомств.

Последовательное развитие сотрудничества в области профессиональной подготовки кадров и экспертов для сферы безопасности было названо одним из важных элементов должного противодействия новым вызовам и угрозам.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что с учетом роста киберугроз необходимо усилить комплекс совместных мер по обеспечению кибербезопасности с использованием передовых технологий.

В ходе своего выступления Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон также выдвинул ряд предложений по наполнению новым содержанием процесс развития сотрудничества в сферах науки, образования и культуры.

Уважаемый Эмомали Рахмон, учитывая необходимость развития сотрудничества в этом направлении, предложил учредить международный инновационно-образовательный центр в Центральной Азии.

Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон, отметив большие возможности для укрепления добрососедских отношений и расширения сотрудничества в сферах туризма и спорта, подчеркнул, что для повышения авторитета и престижа региона необходимо широко использовать богатое культурно-историческое наследие.

Экологическая проблема была названа одним из важных направлений сотрудничества, поскольку изменение климата, таяние ледников и продолжительные пыльные бури оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность стран региона.

В завершение своей речи уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что будущее процветание Центральной Азии зависит от тесного взаимодействия, направленного, в первую очередь, на улучшение качества жизни наших граждан.

По итогам седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии главами государств было подписано Совместное заявление и другие важные документы.

В завершение саммита Президент Республики Узбекистан уважаемый Шавкат Мирзиеев от имени глав государств Центральной Азии и Азербайджана искренне поздравил Главу нашего государства уважаемого Эмомали Рахмона с Днем Президента Республики Таджикистан.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763394600


