Об участие Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

18:50 17.11.2025

Участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии



16.11.2025

Узбекистан



16 ноября в Ташкенте Республики Узбекистан состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.



Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил с речью на данной встрече.



На встрече был обсужден широкий круг актуальных вопросов взаимоотношений стран региона, перспективы расширения сотрудничества в направлении обеспечения устойчивого экономического развития, укрепления основы дружественных и добрососедских отношений, а также вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарного пространства.



