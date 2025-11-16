Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"

19:06 17.11.2025

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

16.11.2025



Уважаемый Шавкат Миромонович,



Уважаемые главы государств,



Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиееву за радушный прием, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.



Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.



