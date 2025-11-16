 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
19:06 17.11.2025

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
16.11.2025

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиееву за радушный прием, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.

Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.



Уважаемые главы государств!

Считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего в ООН.

Уважаемые главы государств!

Огромный потенциал центрально­азиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона.

Среди стратегических сфер выделяю транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию.

Сегодня Центральная Азия рассмат­ривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвес­тиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого, полагаем, следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг.

Уверен, что сложение потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортно-­логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств.

Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического парт­нерства. Речь идет не только о трубопроводных проектах.

Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надежная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.

В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе, более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли.

Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности.

В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе, в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание. Приветствуем присутствие в экологической повестке в Центральной Азии учреждений ООН, создание здесь ее специализированных офисов. Убеждены в необходимости формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии все большего международного внимания.

Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества.

Уважаемые главы государств!

Принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплоченности, укрепления экономического партнерства, привлекательности региона для серьезных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.

В заключение хотел бы пожелать братским народам наших стран мира, благополучия и процветания.

(г. Ташкент, 16 ноября 2025 года)

***

Президент Туркменистана награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик"
https://president.uz/
17.11.2025

В резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония вручения Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена "Олий Даражали Дўстлик".

Вручая высокую награду, глава нашего государства отметил, что это решение отражает искреннее уважение и признание народом Узбекистана заслуг Президента Туркменистана в укреплении дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства двух братских стран.

– Вы достойно продолжаете дело Вашего отца – Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В стране реализуются масштабные проекты, создающие надежную основу обеспечения благополучной жизни людей, – подчеркнул глава государства.

Текущий год ознаменован проведением в Туркменистане крупных мероприятий, посвященных "Международному году мира и доверия" и 30-летию Нейтралитета страны.

С удовлетворением отмечен вклад Сердара Бердымухамедова в расширение многоплановых узбекско-туркменских отношений. Прежде всего это всестороннее развитие торгово-экономических и кооперационных связей. Запущен грандиозный проект – зона приграничной торговли "Шават-Дашогуз". Развивается взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, транспорта и логистики.

Подчеркнуто, что эта награда станет символом крепкой дружбы и добрососедства. В свою очередь Президент Туркменистана выразил признательность лидеру и народу Узбекистана за высокое признание, а также приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства двух стран.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763395560


