Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов

19:22 17.11.2025

"Крупный бизнес шел решать свои вопросы": депутатов маслихатов предложили отстранить от госзакупок

7 ноября 2025



Что произошло



Ранее в маслихаты часто избирались представители крупного бизнеса, которые отстаивали собственные интересы, сказал депутат Айдос Сарым на заседании общественной палаты. По его словам, ситуация постепенно меняется, однако с этим мнением согласились не все участники встречи.



