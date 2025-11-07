 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 17.11.2025
Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:22 17.11.2025

"Крупный бизнес шел решать свои вопросы": депутатов маслихатов предложили отстранить от госзакупок
Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
7 ноября 2025

Что произошло

Ранее в маслихаты часто избирались представители крупного бизнеса, которые отстаивали собственные интересы, сказал депутат Айдос Сарым на заседании общественной палаты. По его словам, ситуация постепенно меняется, однако с этим мнением согласились не все участники встречи.



Детали

Член общественной палаты при мажилисе и политолог Данияр Ашимбаев отметил, что большинство депутатов маслихатов имеют бизнес в Казахстане и "особо ничем не занимаются".

"По функционалу маслихатов есть вечная проблема: депутаты, если говорить честно, из уважения скажу, что в Алматы по-другому, но в целом по Казахстану они особо ничем не занимаются. Например, не могут избрать председателя комиссии, потому что у всех есть бизнес. Я давно предлагал ввести уголовную ответственность, чтобы депутаты не имели права участвовать в госзакупках и тендерах местных акиматов. Возможно, тогда отпадут лишние кандидаты, и избираться будут только те, кто хочет не зарабатывать на депутатстве, а реально работать", – сказал Данияр Ашимбаев.

Ответ депутата

Мажилисмен Айдос Сарым подчеркнул, что решить проблему можно только при наличии здоровой политической конкуренции между партиями. По его словам, в этом случае партии будут выдвигать более профессиональных депутатов, которые действительно будут работать на благо своих районов и областей.

"Давайте не будем скрывать, что раньше крупный бизнес шел в маслихаты, чтобы решать вопросы, быть поближе к исполнительной власти и за счет этого продвигать свои интересы", – сказал Айдос Сарым.

В ответ политолог Данияр Ашимбаев заметил, что и сейчас депутаты нередко идут в маслихаты именно с такими целями. Однако Айдос Сарым с ним не согласился, отметив, что "сейчас уже другие времена". После этого кто-то из присутствующих громко добавил: "Люди те же".

"Давайте не будем иронизировать, коллеги. Действительно, профессионализация и ответственность партий за своих кандидатов должны развиваться параллельно", – подвел итог дискуссии Айдос Сарым.

Что еще

Кроме того, Данияр Ашимбаев отметил, что из-за одновременного проведения выборов в маслихаты и мажилис деятельность местных представительных органов остается в тени.

"Выборы в маслихат подсчитываются на два-три дня дольше, чем выборы в мажилис. При этом часто возникают очень странные парадоксы с цифрами. Поэтому, возможно, в новый закон о выборах стоит включить норму о раздельном проведении выборов в маслихаты и мажилис", – предложил политолог.

Можно ли отозвать мандат депутата

В Казахстане уже три года избиратели формально могут отозвать мандат у депутата, если недовольны его работой. Такая норма появилась после поправок в Конституцию. Но на практике механизм не работает: за все это время по стране было всего пять попыток лишения депутатского мандата, и ни одна из них не умела успеха. Люди либо не знали, как это правильно сделать, либо отзывали свои заявления.

Редакция BES.media направила официальные запросы в территориальные избирательные комиссии (ТИК) областей. По ответам ТИК можно сделать вывод, что подобная практика явно не пользуется популярностью.

Контекст

В сентябре депутаты приняли в работу проект поправок в Закон "О выборах в Республике Казахстан". Мажилисмен Снежанна Имашева отметила, что основная цель проекта – запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты мажилиса более чем в одном избирательном округе.

"Запрет на одновременное представление одного лица по одномандатным округам маслихата или мажилиса, создание избирательного фонда кандидата в акимы, усиление требований к кандидатам в президенты, депутатам, акимам, членам ЦИК по отсутствию судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям, регламентация агитационных вопросов", – перечислила цели законопроекта депутат.

Сопутствующий законопроект также направлен на совершенствование процедуры проведения выборов и введение административной ответственности за несоблюдение норм.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Депутаты маслихата призваны влиять на принятие решений властей на местном уровне, определяющих качество жизни и развитие инфраструктуры, образования и здравоохранения. Маслихаты должны представлять интересы населения, содействовать демократическому развитию, контролировать работу местных властей и способствовать прозрачности утверждения бюджета.

При этом в Казахстане регулярно появляются новости о том, как депутаты выигрывают конкурсы государственных закупок и зарабатывают на этом.

Зарема Абдрахметова

Источник - BES.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763396520


