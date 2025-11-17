ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП

21:04 17.11.2025

На совокупную долю США и Китая приходятся 51,3% всего мирового госдолга.



По данным МВФ, мировой госдолг составляет около $111 трлн. В реальном выражении это меньше, чем на ковидных максимумах, однако все равно очень много относительно мирового ВВП.



В текущем году мировой госдолг вырос на $8,3 трлн, а его отношение к мировому ВВП достигло 94,7% (+30 б.п.). На совокупную долю США и Китая приходятся 51,3% всего мирового госдолга.



Госдолг США превысил $38 трлн, а его отношение к ВВП страны составляет 125%. В последние пять лет объем чистых выплат по госдолгу США почти утроился и, по прогнозам, еще удвоится к 2035 году, достигнув $1,8 трлн в год.



Второе место по размеру госдолга с результатом $18,7 трлн занимает Китай. В текущем году показатель прибавил $2,2 трлн на фоне стимулирования и сокращения выручки от продажи земли.



Госдолг Японии на уровне $9,8 трлн эквивалентен 230% ВВП страны. Несмотря на это новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити предлагает программу стимулов и субсидий объемом $92,2 млрд.



