Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября

00:05 18.11.2025

Начался решающий этап боев, который определит судьбу украинских войск, окруженных в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 17 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 ноября в разрезе СВО. ВСУ сконцентрировали внимание на городе Родинское, началась решающая попытка деблокады Мирнограда. На Украине запланировали использовать "цифровые рычаги" как средство для мобилизации. В сети появилось видео, в очередной раз демонстрирующее воинскую порядочность русского солдата.



