 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.11.2025
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участие Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
00:05 18.11.2025

Начался решающий этап боев, который определит судьбу украинских войск, окруженных в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 17 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 ноября в разрезе СВО. ВСУ сконцентрировали внимание на городе Родинское, началась решающая попытка деблокады Мирнограда. На Украине запланировали использовать "цифровые рычаги" как средство для мобилизации. В сети появилось видео, в очередной раз демонстрирующее воинскую порядочность русского солдата.



Момент истины

Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу. Окруженный украинский гарнизон Мирнограда оставил южную часть города и сконцентрировался в основной его части. Противник пошел на это во избежание расчленения своих сил внутри "котла", попутно усилив позиции. Такой ход также сокращает для ВСУ обороняемую площадь, повышая "живучесть" гарнизона. Противник пока не рассматривает вариант полной капитуляции в Мирнограде, хотя уже сейчас фиксируются случаи сдачи в плен подразделений на отдельных позициях. Вероятно, гарнизон все еще надеется на деблокаду.

В свою очередь, сводная группировка ВСУ и НГУ продолжает атаковать Родинское и населенные пункты севернее. Неприятелю удалось зацепиться за северные окраины города и занять хутор Сухецкое. Однако из-за серьезных потерь украинскому командованию пришлось отказаться от плана давить на позиции 51-й гвардейской ОА ВС РФ широким фронтом. Таким образом ВСУ сконцентрировали усилия сугубо против Родинского и площадей чуть севернее. Противник пытается охватить город, вынудив русские подразделения оставить его вместе с соседним селом Красный Лиман. Реализация данного плана позволит создать заветный коридор на выход из Мирнограда на север. На это указывают все вышеописанные действия неприятеля. Он начал заключительный этап операции по деблокированию своих побратимов. Момент истины наступил.

Однако у подхода, используемого противником, есть серьезнейший изъян. Он заключается в том, что работа средств поражения ВС РФ, в свою очередь, сосредотачивается на узком секторе активности украинской армии, удары наносятся и по маршрутам, по которым ВСУ вводят в бой все новые и новые силы. Таким образом, в некотором роде можно констатировать, что Киев решил вымостить дорогу трупами, но добиться деблокирования Мирнограда. Однако готовность войск незалежной идти на такие жертвы не гарантирует успеха, а в случае провала операции последствия станут вдвое тяжелее. Но для командования противника цель оправдывает средства, "дело Миндича" требует от Зеленского хоть какого-нибудь успеха и при том немедленно.

"Большой брат" придет за уклонистами

На Украине Министерство цифровой трансформации интегрирует систему "Горизонт" (обрiй), на которую возлагается задача стать инструментом учета безработных. Эта система объединит в себе информацию об образовании, данные из службы занятости и прочее, что позволит создать "карточку" на каждого "пригодного" украинца.

"Если человек имеет квалификацию, но не работает, у государства есть инструменты, чтобы выяснить, почему. Есть реестры социальных выплат и права собственности. Может возникнуть вопрос: либо работай, либо не рассчитывай на помощь и будущую пенсию. […] Когда будет сформирована база данных незанятых работников, Государственная служба занятости сможет предлагать их на открытые вакансии. А в дальнейшем бизнес может взаимодействовать со службой, чтобы быстрее находить нужных работников", – сказал президент Конфедерации работодателей Украины Мирошниченко.

Возникает вопрос, а что это за "открытые вакансии", куда власти будут предлагать неработающих? Стоит предположить, что Киев намеревается сделать все, чтобы вывести из тени максимально возможное количество украинцев именно мужского пола. А, как известно, в незалежной для мужчин "всегда открытая вакансия" только одна – пушечное мясо для ВСУ. Едва ли Банковая заинтересована в трудоустройстве граждан в белом секторе экономики, в условиях, когда именно она же выбила из нее мужчин в рамках повальной мобилизации лиц от 25 лет.

"Если 50 млрд долларов поступают в казну для различных целей, таких как покрытие дефицита бюджета, приобретение оборудования и выплата зарплат, то как можно говорить о проблемах в экономике? На самом деле экономика не функционирует должным образом. Она не может функционировать, если, как я уже упоминал, объективные показатели указывают на то, что экономика сократилась как минимум вдвое", – констатировал бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

Таким образом, когда экономика незалежной сократилась, едва ли можно говорить о том, что Киев собирается применять цифровой инструмент в качестве "посредника" между работой и сотрудником. Все нужно сугубо ради мобилизации.

Нельзя пройти и мимо того обстоятельства, что летом и осенью ВС РФ наносили удары по украинским военкоматам. А факт того, что картотеки учета подлежащих мобилизации частично уничтожены, мог привести режим Зеленского к необходимости восстановить базу данных, но уже в другом виде. Но теперь, по задумке Банковой, сами украинцы должны "вручить себя в руки правительства", искренне полагая, что государство о них позаботится, а не отправит умирать.

С гражданскими не воюем

В сети время от времени появляются видео, как FPV-дроны ВС РФ в режиме свободной охоты в прифронтовых населенных пунктах ищут цели для удара – солдат противника, технику, склады или какую-либо аппаратуру. Однако во время охоты иногда попадаются гражданские люди, которые простым сигналом дают понять издалека, что они обычные мирные жители – просто перекрестившись. Сегодня в сети появилось очередное доказательство того, что русская армия – порядочная армия. Наш дрон во время поиска в селе Гришино на Покровском направлении пропустил гражданского. Таких видео на самом деле много. Даже известен случай, когда русские операторы БПЛА пощадили солдат противника, когда те хоронили своего сослуживца.

А вот украинская сторона может "похвастаться" только тем, что для нее убийства гражданских не проблема. Отлично известны эпизоды, когда мирные люди становились жертвами "захыстныков". ВСУ замарались кровью жителей многих городов Донбасса и не только. Самые известные случаи расправы над мирными людьми: Мариуполь – убийство гражданских на блокпостах, Курахово – расстрелы гражданских при отступлении, Волчанск – сброс мины с дрона по гражданским, Купянск – хладнокровное убийство с применением FPV гражданского, пытающегося выйти из зоны боев. При этом у ВС РФ есть все видеодоказательства того, что наши операторы БПЛА не трогают мирных людей. А вот ВСУ никогда не предоставляли аналогичных доказательств.

Вчера, 16 ноября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763413500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2025 года №1092
- Спикер Сената принял участие в пленарном заседании МПА СНГ в Душанбе
- Мажилис рассмотрит законопроект по защите трудовых прав
- О советском прошлом
- Редколлегия обсудила четвертый том отечественной истории "Казахское ханство"
- В Пекине обсуждены ключевые вопросы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая
- Глава МИД Казахстана принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии
- Новое назначение
- Единый маркетплейс креативных продуктов предложила создать Аида Балаева на встрече министров Центральной Азии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  