|Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
00:05 18.11.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 ноября в разрезе СВО. ВСУ сконцентрировали внимание на городе Родинское, началась решающая попытка деблокады Мирнограда. На Украине запланировали использовать "цифровые рычаги" как средство для мобилизации. В сети появилось видео, в очередной раз демонстрирующее воинскую порядочность русского солдата.
Момент истины
Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу. Окруженный украинский гарнизон Мирнограда оставил южную часть города и сконцентрировался в основной его части. Противник пошел на это во избежание расчленения своих сил внутри "котла", попутно усилив позиции. Такой ход также сокращает для ВСУ обороняемую площадь, повышая "живучесть" гарнизона. Противник пока не рассматривает вариант полной капитуляции в Мирнограде, хотя уже сейчас фиксируются случаи сдачи в плен подразделений на отдельных позициях. Вероятно, гарнизон все еще надеется на деблокаду.
В свою очередь, сводная группировка ВСУ и НГУ продолжает атаковать Родинское и населенные пункты севернее. Неприятелю удалось зацепиться за северные окраины города и занять хутор Сухецкое. Однако из-за серьезных потерь украинскому командованию пришлось отказаться от плана давить на позиции 51-й гвардейской ОА ВС РФ широким фронтом. Таким образом ВСУ сконцентрировали усилия сугубо против Родинского и площадей чуть севернее. Противник пытается охватить город, вынудив русские подразделения оставить его вместе с соседним селом Красный Лиман. Реализация данного плана позволит создать заветный коридор на выход из Мирнограда на север. На это указывают все вышеописанные действия неприятеля. Он начал заключительный этап операции по деблокированию своих побратимов. Момент истины наступил.
Однако у подхода, используемого противником, есть серьезнейший изъян. Он заключается в том, что работа средств поражения ВС РФ, в свою очередь, сосредотачивается на узком секторе активности украинской армии, удары наносятся и по маршрутам, по которым ВСУ вводят в бой все новые и новые силы. Таким образом, в некотором роде можно констатировать, что Киев решил вымостить дорогу трупами, но добиться деблокирования Мирнограда. Однако готовность войск незалежной идти на такие жертвы не гарантирует успеха, а в случае провала операции последствия станут вдвое тяжелее. Но для командования противника цель оправдывает средства, "дело Миндича" требует от Зеленского хоть какого-нибудь успеха и при том немедленно.
"Большой брат" придет за уклонистами
На Украине Министерство цифровой трансформации интегрирует систему "Горизонт" (обрiй), на которую возлагается задача стать инструментом учета безработных. Эта система объединит в себе информацию об образовании, данные из службы занятости и прочее, что позволит создать "карточку" на каждого "пригодного" украинца.
"Если человек имеет квалификацию, но не работает, у государства есть инструменты, чтобы выяснить, почему. Есть реестры социальных выплат и права собственности. Может возникнуть вопрос: либо работай, либо не рассчитывай на помощь и будущую пенсию. […] Когда будет сформирована база данных незанятых работников, Государственная служба занятости сможет предлагать их на открытые вакансии. А в дальнейшем бизнес может взаимодействовать со службой, чтобы быстрее находить нужных работников", – сказал президент Конфедерации работодателей Украины Мирошниченко.
Возникает вопрос, а что это за "открытые вакансии", куда власти будут предлагать неработающих? Стоит предположить, что Киев намеревается сделать все, чтобы вывести из тени максимально возможное количество украинцев именно мужского пола. А, как известно, в незалежной для мужчин "всегда открытая вакансия" только одна – пушечное мясо для ВСУ. Едва ли Банковая заинтересована в трудоустройстве граждан в белом секторе экономики, в условиях, когда именно она же выбила из нее мужчин в рамках повальной мобилизации лиц от 25 лет.
"Если 50 млрд долларов поступают в казну для различных целей, таких как покрытие дефицита бюджета, приобретение оборудования и выплата зарплат, то как можно говорить о проблемах в экономике? На самом деле экономика не функционирует должным образом. Она не может функционировать, если, как я уже упоминал, объективные показатели указывают на то, что экономика сократилась как минимум вдвое", – констатировал бывший глава правительства Украины Николай Азаров.
Таким образом, когда экономика незалежной сократилась, едва ли можно говорить о том, что Киев собирается применять цифровой инструмент в качестве "посредника" между работой и сотрудником. Все нужно сугубо ради мобилизации.
Нельзя пройти и мимо того обстоятельства, что летом и осенью ВС РФ наносили удары по украинским военкоматам. А факт того, что картотеки учета подлежащих мобилизации частично уничтожены, мог привести режим Зеленского к необходимости восстановить базу данных, но уже в другом виде. Но теперь, по задумке Банковой, сами украинцы должны "вручить себя в руки правительства", искренне полагая, что государство о них позаботится, а не отправит умирать.
С гражданскими не воюем
В сети время от времени появляются видео, как FPV-дроны ВС РФ в режиме свободной охоты в прифронтовых населенных пунктах ищут цели для удара – солдат противника, технику, склады или какую-либо аппаратуру. Однако во время охоты иногда попадаются гражданские люди, которые простым сигналом дают понять издалека, что они обычные мирные жители – просто перекрестившись. Сегодня в сети появилось очередное доказательство того, что русская армия – порядочная армия. Наш дрон во время поиска в селе Гришино на Покровском направлении пропустил гражданского. Таких видео на самом деле много. Даже известен случай, когда русские операторы БПЛА пощадили солдат противника, когда те хоронили своего сослуживца.
А вот украинская сторона может "похвастаться" только тем, что для нее убийства гражданских не проблема. Отлично известны эпизоды, когда мирные люди становились жертвами "захыстныков". ВСУ замарались кровью жителей многих городов Донбасса и не только. Самые известные случаи расправы над мирными людьми: Мариуполь – убийство гражданских на блокпостах, Курахово – расстрелы гражданских при отступлении, Волчанск – сброс мины с дрона по гражданским, Купянск – хладнокровное убийство с применением FPV гражданского, пытающегося выйти из зоны боев. При этом у ВС РФ есть все видеодоказательства того, что наши операторы БПЛА не трогают мирных людей. А вот ВСУ никогда не предоставляли аналогичных доказательств.
