REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
09:40 18.11.2025

"Я слышала характерный вой". В Прибалтике волки ищут более доступную добычу

Виктор Лавриненко
13 ноября 2025

Природа не терпит пустоты: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей. Волки, уничтожив большинство косуль и кабанов, зарятся на домашних животных и наносят большие убытки скотоводам, а медведи разгуливают по улицам городов Евросоюза, из которых буквально сбегает население.

Демографическая ситуация в Эстонии, Литве и Латвии ухудшается давно и последовательно, города пустеют, улицы становятся мертвыми. Поэтому разгул опасных зверей, занимающих новые территории, ничуть не удивляет.

Дикие гости

Каждый год Эстония выплачивает своим жителям около 400 000 евро в качестве компенсации ущерба от проделок хищников. Для столь маленькой страны это очень много. Рубрики происшествий в местных СМИ регулярно сообщают о все новых атаках волков.

Один из последних инцидентов произошел в деревне Муукси, где серые наведались на одну из ферм. Хозяйка фермы Марит Мюрк держит тридцать лошадей и несколько коров. "Мои лошади носились по загону, коровы мычали, я слышала характерный вой", - рассказала она.

Примечательно, что раньше стай волков в этом районе не наблюдалось, так как неподалеку находится столичный город Таллин. Но все когда-нибудь происходит впервые.

происшествия
Эстонцы вымирают, нервничают, вооружаются и ходят по родным лесам с опаской

В последнее время особенно сильно страдают от волков жители юга Эстонии, чьи фермы находятся в окрестностях национального парка Соомаа. Крестьянин Тийт Соа жалуется: "Волки загрызли примерно сотню телят. Ситуация катастрофическая - они не остановятся".

Заводчик скота Андрес Хейн сообщил, что его стадо уже фактически уничтожено: "Около тридцати коров уже съедены, и они продолжат есть дальше".

Фермер из Пярнумаа Сийм Суйтсмарт рассказал, что каждое лето отправляет свой скот на пойменные луга Соомаа. Раньше там нападений волков не происходило, но все в одночасье изменилось.

"Мы привезли коров в конце мая на пойму реки Халлисте, они пробыли там три дня. Один теленок был съеден, а через несколько дней произошли новые нападения", - рассказал Суйтсмарт.

Скотоводы ждут от государства решительных мер.

Соа вместе с товарищами по несчастью уже почти год пишет в разные инстанции, указывая, что меры по "защите экосистем" зашли слишком далеко: хищных животных пора отстреливать.

По данным департамента окружающей среды, в районе Соомаа обитают три волчьи стаи, одна из них - прямо на территории национального парка. Проблему усугубляют три фактора: сложный ландшафт, запрет на охоту внутри парка и запрет на отстрел волков в соседних охотничьих угодьях.

И все же в сентябре одного волка удалось застрелить по спецразрешению. Охотник Аймар Арро рассказал, что ради этого он просидел в засаде почти двадцать часов.

Местные считают, что нужно разрешить отстрел волков также в охотничьих угодьях, прилегающих к национальному парку. "Ведомства должны решить, что сейчас важнее - уход за лугами или разведение волков", - негодует Суйтсмарт.

политика
Полное разочарование: эстонцы бегут из страны и не хотят рожать детей

По словам Саа, рост нападений на домашний скот связан с нехваткой дичи в лесах, которую хищники уже изрядно повыели. Эколог Танель Тюрна из государственного департамента окружающей среды отмечает, что в лесах из-за различных болезней и роста числа хищников резко сократилась численность косуль. Меньше стало и лосей, поэтому голодные волки ищут более доступную добычу на фермах.

При этом Тюрна полагает, что волков в Соомаа следует считать частью национального парка и поэтому их тоже нужно "защищать".

Отдельная проблема - косолапые. В 2020 году охотники сообщали, что в Эстонии насчитывается 1000 медведей, а сейчас их уже 1400 - и это, опять же, огромное количество для маленькой республики.

Медведям стало тесно в лесах, и они постоянно выходят на улицы городов. Так, 10 мая появилось видео с медвежонком, свободно бегающим в курортном городке Нарва-Йыэсуу. Появление диких животных как здесь, так и в Нарве не редкость. Частыми гостями являются лисы, а также лоси и косули.

Население живо интересуется: а что делать при появлении медведя? "У меня нет дельного совета, разве что обратиться в департамент окружающей среды за разрешением на отстрел", - жалуется член правления общества охотников в уезде Ляэне-Лахемаа Тыну Тамм.

"До того как суд приостановил охоту на медведей, было отстреляно двадцать восемь особей. Сейчас у нас выдано около десяти разрешений на проблемных животных. Охота на волков идет, но и она оспаривается в суде", - сетует генеральный директор эстонского агентства окружающей среды Райнер Вакра.

Вильнюс против медведя

Специалисты замечают, что в 2025 году в Литве куда чаще стали замечать медведей. Раньше считалось, что эти звери в республике давно уже не живут - последнего представителя местной медвежьей популяции застрелили в далеком 1883 году.

Но демографический кризис вкупе с обезлюживанием делают свое дело - косолапые вернулись в Литву и с каждым годом чувствуют себя все более уверенно.

14 июня жители пригородов Вильнюса стали делиться тревожной вестью о появлении медведя. "Мы с мужем ехали в сторону Вильнюса и увидели, как мишка перебегает дорогу", - рассказала прессе литовка Лина. Вскоре после этого медведь был замечен на улице Жибуре прямо между домами.

Днем позже он бродил по улице Укмергес - это уже значительно ближе к центру города. В соцсетях стали появляться призывы передвигаться как можно осторожнее.

Общество охотников и рыболовов Литвы призвало ответственные учреждения немедленно убрать зверя со столичных улиц. Там предположили, что животное испытывает стресс от непривычной обстановки, что делает его опасным вдвойне.

общество
Прибалтийский поезд несется к демографической пропасти, набирая ход

Простые горожане тоже потребовали поскорее "прекратить безобразие" - поднять беспилотники, найти медведя, усыпить его и вернуть в естественную среду обитания. Но мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас фактически расписался в своем бессилии и лишь поручил выяснить, сколько дронов есть в распоряжении города.

В министерстве окружающей среды потребовали уничтожить Топтыгина - мол, застрелить его будет проще всего. Однако в обществе охотников решили проявить гуманность и наотрез отказались стрелять в животное.

Параллельно оказалось, что во всей Литве нет ни одного специалиста, который смог бы грамотно дистанционно усыпить медведя.

Пока шли дискуссии, медведь ушел из города добровольно.

Литовские специалисты рассказали, что медведи приходят в Литву отнюдь не из Белоруссии, как считает местная публика. Литовско-белорусскую границу нынче пересечь зверю практически невозможно, поскольку там установлены заборы и заграждения из колючей проволоки, в которых периодически гибнут лоси.

Нет, медведи приходят в Литву с севера, из Латвии и Эстонии. Там проблема депопуляции стоит еще острее, чем в Литве, - и медведи расплодились во множестве.

Загрызут - тогда и приходите

В Латвии жителей, проживающих вне городов, призывают к бдительности. "Вероятность встретить медведя сегодня в два-три раза выше, чем десять-пятнадцать лет назад", - рассказал зоолог Янис Озолиньш.

Он советует грибникам и ягодникам не ходить в лес в одиночку, не оставаться там на ночь и производить как можно больше звуков, чтобы медведь заранее услышал человека и обошел его стороной.

В начале ноября жители латгальской деревни Сприндас обратились к властям с просьбой застрелить медведя, который бродит по окрестностям.

Ранее местный житель Иван Горшанов вышел из дома, чтобы проводить сына-второклассника к школьному автобусу. От дома до остановки им нужно было пройти полтора километра. Заметив медведя на середине пути, отец с сыном укрылись в ближайшем доме.

Однако в государственном Управлении защиты природы (DAP) коллективное заявление крестьян отвергли - там сочли, что "угрозы для жизни людей в Сприндас в настоящий момент нет".

В DAP уверяют, что "обычно приближения медведей к людям носят случайный характер - чаще всего их привлекает легкая добыча: разбросанные фрукты и овощи, незащищенные ульи".

В итоге люди теперь боятся выходить из дома, а ночью вынуждены сторожить дворы, жечь костры и включать на максимальную громкость радио. Они возмущаются черствостью чиновников, исповедующих принцип: вот когда загрызут, тогда и приходите.

общество
Латвия ускоренно вымирает, но это еще не кризис. Кризис будет через 5 лет

Зато полиция не замедлила задержать охотника, которого обвинили в незаконном убийстве медведя в Огрском крае. Охотники отмечают, что численность этих животных в Латвии увеличивается: по разным оценкам, насчитывается от 130 до 300 особей.

В июле министр сельского хозяйства Армандс Краузе призвал ставить на первое место человека. По его мнению, DAP следует разрешить охотиться на всех диких животных, которые появляются вблизи домов, домашних животных или пчелиных пасек, создавая угрозу для жизни людей.

"Я серьезно призываю все общество не жить в иллюзии, что медведь - это милый пушистый зверек", - эмоционально сказал министр.

Но пока что к его просьбе не прислушались: в DAP считают, что говорить о введении квот на охоту на медведей пока преждевременно. При этом в прошлом году в Латвии за ущерб, нанесенный медведями, было выплачено 8 тысяч евро компенсаций.

А вот охота на волков в Латвии разрешена - в этом году можно отстрелить 370 особей.

В последнее время республику постигла и новая напасть - золотистый шакал. Это инвазивный вид, попавший в Латвию относительно недавно, предположительно, с юго-востока, через Украину и северную Белоруссию. Впервые он обнаружен в декабре 2013 года в окрестностях Елгавы, а теперь его встречают все чаще.

Прибалтийский расцвет популяции шакалов, равно как и волков и медведей, напрямую связан с демографическим кризисом: чем меньше людей, тем больше зверей.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763448000


