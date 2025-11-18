НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана

Подтверждение стратегической дружбы и партнерства

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию укрепил многолетние связи России и Казахстана



Лейли Ваисова

18.11.2025



11–12 ноября 2025 года состоялся двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. Особая важность визита главы соседнего дружественного государства была видна сразу. Сопровождение российскими истребителями Су-35 Министерства обороны РФ самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пути в Москву было "почетным караулом". У президентского борта в столичном аэропорту Внуково были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр. К моменту прибытия Токаева на улицах Москвы развесили флаги Казахстана и России, а на Останкинскую башню вывели их проекцию.



Сразу после прилета состоялась встреча Токаева со студентами МГИМО, изучающими казахский язык. Кстати, именно этот вуз окончил в свое время президент Казахстана. В тот же день в центральном районе российской столицы торжественно открыли Сквер дружбы между Казахстаном и Россией.







Вечером 11 ноября Путин и Токаев провели встречу тет-а-тет в Кремле, которая длилась почти два часа. По словам казахстанского лидера, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию.



Утром 12 ноября Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, а затем встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президентов с полным протоколом - прозвучали гимны двух стран, прошло представление членов делегаций.



А накануне визита в "Российской газете" была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева, которая вызвала большой общественный резонанс и задала определенный тон всей повестке визита. "Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества - осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба - это путеводная звезда для наших государств и народов", - написал Токаев в статье.



Казахстанский президент также высоко оценил деятельность российского коллеги, назвав Путина "государственным деятелем глобального масштаба", чье имя "воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире".



Ключевым событием визита стало подписание Декларации о переходе межгосударственных отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам главы крупнейшей центральноазиатской республики, "Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации". Помимо декларации, Россия и Казахстан подписали еще 13 межгосударственных документов - соглашения о сотрудничестве в сфере экономики, транспорта, образования, почтовой связи, экологии, а также технологического, атомного и санитарно-эпидемиологического надзора.



Новый уровень отношений



Успешный и значимый визит Касым-Жомарта Токаева в Москву, по оценке и президентов двух дружественных государств, и по оценке экспертов, останется в истории двух стран как очередной важнейший этап взаимодействия.



В своей речи президент Казахстана, в частности, сказал: "Потенциал казахстанско-российских отношений велик. В совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны не осуществили бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов. Это наглядный пример высокой ответственности сторон, их искренней готовности к совместной работе".



Подписанная президентами Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества - это внушительный по объему документ, который включает четыре стратегических направления: политика и безопасность, экономическое сотрудничество и интеграция, наукоемкие отрасли и гуманитарное сотрудничество.



В частности, в документе говорится: "Стороны будут поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях, доверительный диалог лидеров государств, глав правительств, руководителей органов центральной и региональной власти, интенсивные межпарламентские и общественные связи в качестве залога нерушимости привилегированных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан".



Также "стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации".



Одним из центральных пунктов повестки дня встречи президентов был вопрос энергетической безопасности и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса двух стран. Стороны подписали соглашение о значительном увеличении объемов поставок российского природного газа в Казахстан, достигнув договоренности о поставке около восьми миллиардов кубометров ежегодно. Эта мера направлена в первую очередь на обеспечение надежного газоснабжения промышленных предприятий и населения Казахстана, а также способствует ускоренному социально-экономическому развитию республики и повышает ее устойчивость к внешним вызовам в сфере энергетики.



Оба лидера подчеркнули важность инвестиций в модернизацию существующих систем доставки газа и строительство новой инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную транспортировку сырья потребителям внутри региона и другим странам Евразии и Европы. Также обсуждались перспективы создания совместного предприятия по переработке углеводородов, направленного на повышение конкурентоспособности казахстанской нефтегазовой отрасли и расширение рынков сбыта российской продукции.



Лидеры договорились усилить работу пограничных служб, обеспечить эффективную борьбу с трансграничной преступностью, террористическими группировками и нелегальной торговлей наркотиками. Для достижения этих целей планируется организовать регулярные совместные тренировки, обмен опытом и внедрение современных методов охраны государственных рубежей.



Культурное и образовательное сотрудничество всегда занимало важное место в отношениях между Россией и Казахстаном. Лидеры подтвердили намерение расширить программы академической мобильности студентов, поддержки научного потенциала, реализации творческих инициатив и проведения совместных мероприятий, направленных на укрепление культурного наследия и традиций народов двух стран.



Особую роль играют усилия по сохранению статуса русского языка в Казахстане - второго государственного языка республики, являющегося ключевым фактором интеграции и коммуникации в регионе. Государственная поддержка обучения русскому языку и проведению различных образовательных программ станет важным вкладом в сохранение единства культур и цивилизаций.



"В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвано внести созданная по инициативе Казахстана Международная организация по русскому языку. По линии среднего образования в Казахстане действует более тысячи школ с русским языком обучения, а треть всех обучающихся получают образование на русском языке", - уточнил Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Кремле.



В свою очередь Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за бережное отношение к русскому языку. "Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана. Согласно Конституции, русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал российский президент.



Кроме того, президенты заявили о готовности развивать туризм, спорт и искусство через различные форматы взаимодействия.



Эти договоренности заложили основу для дальнейшего укрепления стратегических связей между странами и создают условия для совместного решения глобальных и региональных проблем.



Президент России Владимир Путин в связи с визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подчеркнул значимость взаимоотношений двух стран, отметив: "Наш диалог позволяет решать самые разные вопросы, начиная от экономики и заканчивая культурным взаимодействием. Мы гордимся теми результатами, которых достигли вместе. Думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленную среднесрочную перспективу".



Касым-Жомарт Токаев добавил: "Казахстан высоко ценит многолетнее доверие и поддержку России. Сегодняшняя встреча подтверждает наше стремление развивать партнерские отношения, укреплять стабильность и безопасность региона".



"Знаковое событие в истории российско-казахстанских отношений"



Подводя итоги визиту, российские эксперты высоко оценили его значение. Так, историк и политолог Сергей Станкевич уверен, новая формула - "Всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество", закрепленная президентами, - ко многому обязывает. "Стратегические партнеры не просто торгуют, они долгосрочно и совместно работают на общие согласованные цели. А союзничество говорит о взаимной ответственности Казахстана и России за безопасность и благополучие друг друга", - считает эксперт.



Научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская считает, что Казахстан - ключевой партнер России в Центральной Азии "не формально, а по факту".



"Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву стал не просто очередным событием, а этапом институционализации стратегического курса. Очевидно, что сейчас происходит переход к формированию прагматичной и долгосрочной архитектуры сотрудничества. Визит подчеркнул переход от политико-ритуального диалога к экономически насыщенной модели взаимодействия", - сказала Сапрынская.



Директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко считает, что "Московская речь Касым-Жомарта Токаева является сильным дипломатическим жестом высшего уровня".



"Несомненно, это знаковое событие в постсоветской политической жизни, которое является важным рубежом в истории российско-казахстанских отношений. Эти отношения прошли путь от „просто дружбы" в 90-х годах к углубленному стратегическому партнерству и союзничеству. Это закономерный итог 33 лет интеграционных усилий Москвы и Астаны, сконцентрированных в рамках таких проектов как ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. И, безусловно, это, прежде всего, общий политический выбор лидеров России и Казахстана. Президент Казахстана продемонстрировал открытую и уверенную поддержку России в трудный для нее период. Уверен, Россия не забудет этого", - уверен политолог.



Эксперт Центра евразийских исследований Томского государственного университета Артем Данков, комментируя выступление Токаева о том, что Казахстан искренне заинтересован в процветании России, сказал: "Безусловно, в рамках национальных интересов Казахстана, чтобы сосед был стабильным, предсказуемым, тесно связанным экономическими связями. Говоря о планах на будущее, мы можем быть уверены в том, что эти планы будут реализованы именно потому, что таков предыдущий опыт взаимодействия на основе общей исторической памяти".



А доктор политических наук Института Европы РАН Наталья Гончарова убеждена: "Результатом переговоров стало укрепление позиций обоих государств в мире, поскольку именно Россия и Казахстан способны предложить устойчивые механизмы для разрешения многих текущих конфликтов". Источник - НГ

