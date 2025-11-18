ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?

11:45 18.11.2025

Премьер-министр Японии выступила с инициативой пересмотра трех неядерных принципов государственной политики



Премьер Японии С. Такаити предложила пересмотреть три неядерных принципа государственной политики, принятые в 1967 году. Об этом сообщила газета Mainichi. Речь идет о принципах, которые запрещают Японии владеть ядерным оружием, производить и размещать его на своей территории.



С чем связана инициатива главы японского правительства?



