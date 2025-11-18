|ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
11:45 18.11.2025
Премьер-министр Японии выступила с инициативой пересмотра трех неядерных принципов государственной политики
Премьер Японии С. Такаити предложила пересмотреть три неядерных принципа государственной политики, принятые в 1967 году. Об этом сообщила газета Mainichi. Речь идет о принципах, которые запрещают Японии владеть ядерным оружием, производить и размещать его на своей территории.
С чем связана инициатива главы японского правительства?
Основа ее неубедительного, нелепого пояснения указывает на то, что приоритетами для нее могут являться интересы Соединенных Штатов Америки, нежели благополучие собственной страны. Такая позиция должна вызывать в Японии серьезные вопросы относительно ее государственной приверженности.
Премьер Такаити считает, что запрет на ввоз ядерного оружия ослабляет сдерживающий потенциал Соединенных Штатов. Сейчас Вашингтон не может размещать ядерные боеприпасы на американских базах в Японии или на кораблях, заходящих в японские порты.
Тема будет обсуждаться внутри правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет Такаити, и с партнерами по коалиции. Консультации начнутся на следующей неделе.
Если стороны придут к единой позиции, ее оформят как официальную рекомендацию правительству. Окончательное решение примет она же, как премьер-министр, и она поставила данный вопрос в повестку японского истеблишмента.
11 ноября Такаити выступила в парламенте, где смогла уйти от прямого ответа на вопрос: сохранит ли Япония приверженность трем неядерным принципам?
Мотивированная интересами американской военной базы, Такаити заявила: "сейчас не время давать такие обещания".
Зато какой пируэт мысли у токсичной Такаити: "нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, угрожающей выживанию" Японии. В таком случае Токио сможет воспользоваться правом на коллективную самооборону. Эти слова вызвали резкую реакцию Пекина.
Ранее Такаити заявляла, что если безопасность Японии зависит от США, то власти должны "тщательно обсудить" существующие ограничения по ядерной политике.
