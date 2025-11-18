 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
11:45 18.11.2025

Ядерная Такаити стремится к атомному реваншу?
Премьер-министр Японии выступила с инициативой пересмотра трех неядерных принципов государственной политики

18.11.2025

Премьер Японии С. Такаити предложила пересмотреть три неядерных принципа государственной политики, принятые в 1967 году. Об этом сообщила газета Mainichi. Речь идет о принципах, которые запрещают Японии владеть ядерным оружием, производить и размещать его на своей территории.

С чем связана инициатива главы японского правительства?



Основа ее неубедительного, нелепого пояснения указывает на то, что приоритетами для нее могут являться интересы Соединенных Штатов Америки, нежели благополучие собственной страны. Такая позиция должна вызывать в Японии серьезные вопросы относительно ее государственной приверженности.

Премьер Такаити считает, что запрет на ввоз ядерного оружия ослабляет сдерживающий потенциал Соединенных Штатов. Сейчас Вашингтон не может размещать ядерные боеприпасы на американских базах в Японии или на кораблях, заходящих в японские порты.

Тема будет обсуждаться внутри правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет Такаити, и с партнерами по коалиции. Консультации начнутся на следующей неделе.

Если стороны придут к единой позиции, ее оформят как официальную рекомендацию правительству. Окончательное решение примет она же, как премьер-министр, и она поставила данный вопрос в повестку японского истеблишмента.

11 ноября Такаити выступила в парламенте, где смогла уйти от прямого ответа на вопрос: сохранит ли Япония приверженность трем неядерным принципам?

Мотивированная интересами американской военной базы, Такаити заявила: "сейчас не время давать такие обещания".

Зато какой пируэт мысли у токсичной Такаити: "нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, угрожающей выживанию" Японии. В таком случае Токио сможет воспользоваться правом на коллективную самооборону. Эти слова вызвали резкую реакцию Пекина.



Ранее Такаити заявляла, что если безопасность Японии зависит от США, то власти должны "тщательно обсудить" существующие ограничения по ядерной политике.

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763455500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о республиканском бюджете и бюджетном трансферте рассмотрит Сенат
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по развитию передовых технологий в медицине
- Исполнение поручений Президента: Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы соцподдержки населения
- Роман Скляр провел совещание по снижению аварийности и смертности на дорогах
- Кадровые перестановки
- "Это была и атака на нашу инфраструктуру" - глава Минэнерго Казахстана об ударах по КТК
- О мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков
- АФМ начато расследование в отношении блогера "Mellstroy"
- Виновные в убийстве приговорены к пожизненному лишению свободы
