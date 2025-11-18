 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.11.2025
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
12:11 18.11.2025

Смена алгоритма: заседание ШОС в Москве придает новый импульс сотрудничеству
Кого пригласили в Россию кроме стран-членов организации

Михаил Салтыков
Анастасия Костина
18 ноября 2025

В Москве под председательством России 18 ноября откроется заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча призвана придать новую динамику сотрудничеству внутри объединения и закрепить решения, принятые лидерами стран на уровне глав государств, подчеркнул в беседе с "Известиями" генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. По его словам, российская сторона традиционно обеспечивает системное и последовательное председательство, что позволяет поддерживать преемственность и стабильность механизмов ШОС. Организация, объединяющая сегодня около 60% территории Евразии и более 3,4 млрд человек, продолжает расширять присутствие в мире.

Генсек ШОС назвал ориентиры объединения

В Москве под председательством российской стороны 18 ноября откроется очередное заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС. Все страны объединения примут участие в мероприятии на уровне премьер-министров, их заместителей либо министров иностранных дел, заявил "Известиям" генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

По словам генсека организации, приглашены и высокопоставленные представители Бахрейна, Египта, Катара, Кувейта, Монголии, Туркменистана, а также руководители исполнительных органов ряда международных организаций.

- Россия обладает обширным опытом председательства на правительственном уровне в ШОС, традиционно подходя к этой ответственной миссии системно и последовательно. Безусловно, это помогает обеспечить преемственность и стабильность функционирования механизмов организации, - рассказал Нурлан Ермекбаев.

Важность московского заседания подтверждают и двусторонние контакты, которые проходят на его полях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже встретился с премьер-министрами Госсовета КНР Ли Цяном, Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, прибывшими в Москву для участия в работе Совета глав правительств ШОС. По итогам заседания планируется подписание совместного коммюнике.

Нурлан Ермекбаев отметил, что в приоритете для стран ШОС остается укрепление практического взаимодействия в экономике, торговле и гуманитарной сфере. По его словам, сформирована насыщенная повестка, отражающая текущие приоритеты экономического развития стран-участниц.

- На предстоящей встрече будет идти речь о реализации решений, принятых на уровне лидеров наших стран, в том числе на саммите в Тяньцзине 1 сентября текущего года. Убежден, что результаты заседания наполнят сотрудничество дополнительным практическим содержанием. Это позволит укрепить долгосрочную устойчивость экономик региона, откроет новые возможности для эффективной кооперации государств ШОС, - указал генсек.

Восточные связки: арабские страны хотят больше работать с ШОС
Почему это сигнал для США и что от этого выиграет Россия

Напомним, саммит, прошедший в Тяньцзине, собрал лидеров более 20 стран и представителей международных организаций. По его итогам было подписано 15 новых документов, а ключевым моментом стало принятие Тяньцзиньской декларации. Создание специализированного банка развития, открытие новых центров по противодействию угрозам безопасности и утверждение стратегии на 2026–2035 годы свидетельствуют о стремлении стран-членов превратить ШОС из преимущественно консультативной структуры в полноценную платформу с конкретными инструментами сотрудничества.

По мнению заместителя директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александра Королева, наиболее перспективными направлениями сотрудничества в рамках ШОС сегодня являются энергетика, продовольственная безопасность и развитие финансово-цифровой инфраструктуры.

В энергетической сфере потенциал связан не только с традиционными ресурсами, но и с ростом проектов в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродного топлива, полагает эксперт. По словам Королева, в организации представлены как крупнейшие экспортеры энергии, такие как Россия и Китай, так и страны-импортеры, что создает основу для долгосрочной кооперации.

Расширение ШОС

Отдельный блок посвящен развитию самой организации. Генсек напомнил, что вступление Белоруссии в ШОС в 2024 году стало значимым шагом в расширении объединения, которое изначально создавалось как открытая площадка для государств, разделяющих принципы "шанхайского духа".

- В соответствии со сложившейся практикой, председательство в ШОС при вступлении новых государств-членов меняется с завершением ротационного цикла. Таким образом, Республика Беларусь, став полноправным членом ШОС в 2024 году, уже включена в список председательства в организации. Минск будет участвовать в эстафете председательствования, которая начнется в Совете глав правительств с 2028 года, в Совете глав государств - с 2030 года, - пояснил Нурлан Ермекбаев.

Глава представительства ЛАГ в России Валид Хамид Шилтаг ранее указывал "Известиям", что арабские государства рассчитывают на более заметную роль в работе ШОС. По его словам, углубление взаимодействия с объединением открывает для стран Ближнего Востока новые каналы международной дипломатии и дополнительные экономические возможности - прежде всего благодаря масштабу и многопрофильности сотрудничества внутри организации.

В самой ШОС подтверждают, что настроены на расширение контактов с арабским миром. Заместитель генерального секретаря объединения Ахмад Саидмуродзода отмечал, что структура видит потенциал в формировании устойчивого партнерства с ЛАГ, в том числе в вопросах реагирования на вызовы, связанные с изменением климата. Первым шагом в этом направлении стала состоявшаяся 3 октября в Астане, в рамках Kazakhstan Energy Week, встреча представителей ШОС и Арабской лиги, посвященная устойчивой энергетике. Она стала крупнейшим мероприятием такого формата и обозначила взаимный интерес сторон к тематике "зеленого перехода" и долгосрочной кооперации.

"Есть заявки от 19 стран на изменение статуса либо присоединение к ШОС"
Генсек организации Нурлан Ермекбаев - о перспективах ее расширения, сотрудничестве с ОДКБ и переговорах о создании Большого Евразийского партнерства

Интерес государств Ближнего Востока к сотрудничеству с ШОС растет по мере того, как организация продолжает расширяться и усиливать свое влияние. Основанная в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном - она пережила несколько этапов роста. В 2017 году к объединению присоединились Индия и Пакистан, в 2023-м членство получил Иран, а в 2024 году - Белоруссия. На уровне партнеров по диалогу структура также стала ближе к арабскому региону: статус получили Египет, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а Алжир подал соответствующую заявку.

- Происходящие процессы свидетельствуют и об усилении роли самой ШОС. После последнего саммита в Тяньцзине многие государства все более отчетливо осознали, что организация развивается не только как структура, ориентированная на политические вопросы и безопасность, как это воспринималось раньше. ШОС постепенно превращается и в гуманитарную платформу, привлекательную для обсуждения широкого круга значимых тем, - считает Александр Королев.

Сегодня ШОС объединяет государства, на территории которых проживает более 3,4 млрд человек - почти половина населения Земли. Организация охватывает около 60% территории Евразии, а совокупный ВВП ее членов превышает $23 трлн. Такие параметры, подчеркивают в странах региона, делают ШОС одним из ключевых центров притяжения для государств мира, включая арабские страны, стремящиеся к укреплению экономических связей и более активному участию в международных процессах.

***

По состоянию на ноябрь 2025 года в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в разных статусах входят следующие страны:

Государства-члены:
Беларусь (с 2024 года).
Индия (с 2017 года).
Иран (с 2023 года).
Казахстан (страна-основатель).
Китай (страна-основатель).
Кыргызстан (страна-основатель).
Пакистан (с 2017 года).
Россия (страна-основатель).
Таджикистан (страна-основатель).
Узбекистан (страна-основатель).

Государства-наблюдатели:
Афганистан (членство де-юре, фактически не участвует).
Монголия.

Партнеры по диалогу:
Азербайджан.
Армения.
Бахрейн.
Египет.
Камбоджа.
Катар.
Кувейт.
Мальдивы.
Мьянма.
Непал.
Объединенные Арабские Эмираты.
Саудовская Аравия.
Шри-Ланка.
Турция.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763457060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о республиканском бюджете и бюджетном трансферте рассмотрит Сенат
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по развитию передовых технологий в медицине
- Исполнение поручений Президента: Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы соцподдержки населения
- Роман Скляр провел совещание по снижению аварийности и смертности на дорогах
- Кадровые перестановки
- "Это была и атака на нашу инфраструктуру" - глава Минэнерго Казахстана об ударах по КТК
- О мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков
- АФМ начато расследование в отношении блогера "Mellstroy"
- Виновные в убийстве приговорены к пожизненному лишению свободы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  