Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации

12:11 18.11.2025

Кого пригласили в Россию кроме стран-членов организации



Михаил Салтыков

Анастасия Костина

18 ноября 2025



В Москве под председательством России 18 ноября откроется заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча призвана придать новую динамику сотрудничеству внутри объединения и закрепить решения, принятые лидерами стран на уровне глав государств, подчеркнул в беседе с "Известиями" генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. По его словам, российская сторона традиционно обеспечивает системное и последовательное председательство, что позволяет поддерживать преемственность и стабильность механизмов ШОС. Организация, объединяющая сегодня около 60% территории Евразии и более 3,4 млрд человек, продолжает расширять присутствие в мире.



В Москве под председательством российской стороны 18 ноября откроется очередное заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС. Все страны объединения примут участие в мероприятии на уровне премьер-министров, их заместителей либо министров иностранных дел, заявил "Известиям" генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.



По словам генсека организации, приглашены и высокопоставленные представители Бахрейна, Египта, Катара, Кувейта, Монголии, Туркменистана, а также руководители исполнительных органов ряда международных организаций.



- Россия обладает обширным опытом председательства на правительственном уровне в ШОС, традиционно подходя к этой ответственной миссии системно и последовательно. Безусловно, это помогает обеспечить преемственность и стабильность функционирования механизмов организации, - рассказал Нурлан Ермекбаев.



Важность московского заседания подтверждают и двусторонние контакты, которые проходят на его полях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже встретился с премьер-министрами Госсовета КНР Ли Цяном, Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, прибывшими в Москву для участия в работе Совета глав правительств ШОС. По итогам заседания планируется подписание совместного коммюнике.



Нурлан Ермекбаев отметил, что в приоритете для стран ШОС остается укрепление практического взаимодействия в экономике, торговле и гуманитарной сфере. По его словам, сформирована насыщенная повестка, отражающая текущие приоритеты экономического развития стран-участниц.



- На предстоящей встрече будет идти речь о реализации решений, принятых на уровне лидеров наших стран, в том числе на саммите в Тяньцзине 1 сентября текущего года. Убежден, что результаты заседания наполнят сотрудничество дополнительным практическим содержанием. Это позволит укрепить долгосрочную устойчивость экономик региона, откроет новые возможности для эффективной кооперации государств ШОС, - указал генсек.



Напомним, саммит, прошедший в Тяньцзине, собрал лидеров более 20 стран и представителей международных организаций. По его итогам было подписано 15 новых документов, а ключевым моментом стало принятие Тяньцзиньской декларации. Создание специализированного банка развития, открытие новых центров по противодействию угрозам безопасности и утверждение стратегии на 2026–2035 годы свидетельствуют о стремлении стран-членов превратить ШОС из преимущественно консультативной структуры в полноценную платформу с конкретными инструментами сотрудничества.



По мнению заместителя директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александра Королева, наиболее перспективными направлениями сотрудничества в рамках ШОС сегодня являются энергетика, продовольственная безопасность и развитие финансово-цифровой инфраструктуры.



В энергетической сфере потенциал связан не только с традиционными ресурсами, но и с ростом проектов в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродного топлива, полагает эксперт. По словам Королева, в организации представлены как крупнейшие экспортеры энергии, такие как Россия и Китай, так и страны-импортеры, что создает основу для долгосрочной кооперации.



Расширение ШОС



Отдельный блок посвящен развитию самой организации. Генсек напомнил, что вступление Белоруссии в ШОС в 2024 году стало значимым шагом в расширении объединения, которое изначально создавалось как открытая площадка для государств, разделяющих принципы "шанхайского духа".



- В соответствии со сложившейся практикой, председательство в ШОС при вступлении новых государств-членов меняется с завершением ротационного цикла. Таким образом, Республика Беларусь, став полноправным членом ШОС в 2024 году, уже включена в список председательства в организации. Минск будет участвовать в эстафете председательствования, которая начнется в Совете глав правительств с 2028 года, в Совете глав государств - с 2030 года, - пояснил Нурлан Ермекбаев.



Глава представительства ЛАГ в России Валид Хамид Шилтаг ранее указывал "Известиям", что арабские государства рассчитывают на более заметную роль в работе ШОС. По его словам, углубление взаимодействия с объединением открывает для стран Ближнего Востока новые каналы международной дипломатии и дополнительные экономические возможности - прежде всего благодаря масштабу и многопрофильности сотрудничества внутри организации.



В самой ШОС подтверждают, что настроены на расширение контактов с арабским миром. Заместитель генерального секретаря объединения Ахмад Саидмуродзода отмечал, что структура видит потенциал в формировании устойчивого партнерства с ЛАГ, в том числе в вопросах реагирования на вызовы, связанные с изменением климата. Первым шагом в этом направлении стала состоявшаяся 3 октября в Астане, в рамках Kazakhstan Energy Week, встреча представителей ШОС и Арабской лиги, посвященная устойчивой энергетике. Она стала крупнейшим мероприятием такого формата и обозначила взаимный интерес сторон к тематике "зеленого перехода" и долгосрочной кооперации.



Интерес государств Ближнего Востока к сотрудничеству с ШОС растет по мере того, как организация продолжает расширяться и усиливать свое влияние. Основанная в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном - она пережила несколько этапов роста. В 2017 году к объединению присоединились Индия и Пакистан, в 2023-м членство получил Иран, а в 2024 году - Белоруссия. На уровне партнеров по диалогу структура также стала ближе к арабскому региону: статус получили Египет, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а Алжир подал соответствующую заявку.



- Происходящие процессы свидетельствуют и об усилении роли самой ШОС. После последнего саммита в Тяньцзине многие государства все более отчетливо осознали, что организация развивается не только как структура, ориентированная на политические вопросы и безопасность, как это воспринималось раньше. ШОС постепенно превращается и в гуманитарную платформу, привлекательную для обсуждения широкого круга значимых тем, - считает Александр Королев.



Сегодня ШОС объединяет государства, на территории которых проживает более 3,4 млрд человек - почти половина населения Земли. Организация охватывает около 60% территории Евразии, а совокупный ВВП ее членов превышает $23 трлн. Такие параметры, подчеркивают в странах региона, делают ШОС одним из ключевых центров притяжения для государств мира, включая арабские страны, стремящиеся к укреплению экономических связей и более активному участию в международных процессах.



***



По состоянию на ноябрь 2025 года в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в разных статусах входят следующие страны:



Государства-члены:

Беларусь (с 2024 года).

Индия (с 2017 года).

Иран (с 2023 года).

Казахстан (страна-основатель).

Китай (страна-основатель).

Кыргызстан (страна-основатель).

Пакистан (с 2017 года).

Россия (страна-основатель).

Таджикистан (страна-основатель).

Узбекистан (страна-основатель).



Государства-наблюдатели:

Афганистан (членство де-юре, фактически не участвует).

Монголия.



Партнеры по диалогу:

Азербайджан.

Армения.

Бахрейн.

Египет.

Камбоджа.

Катар.

Кувейт.

Мальдивы.

Мьянма.

Непал.

Объединенные Арабские Эмираты.

Саудовская Аравия.

Шри-Ланка.

Турция.