 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.11.2025
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:21 18.11.2025

Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего

Кирилл Стрельников
18.11.2025

Забавно наблюдать за тем, как в последние сутки в геополитическом инфополе насмерть сошлись команды плохих и хороших полицейских, чья задача была впечатлить одного-единственного зрителя - президента России Владимира Путина.

Вскидывая в ноябрьское небо розовые помпоны, одна команда пыталась создать впечатление, что долгожданный мир очень близок и достаточно сделать пару-тройку уступок, как на Россию спикируют ангелы из Нобелевского комитета с грузом позолоченных медалек. Например, глава МИД Турции Фидан заявил, что "Россия и Украина близки к завершению конфликта, но им нужно помочь"; бывший глава британской MI6 Мур рассказал, что "Зеленский де-факто готов отдать до 20 процентов своей страны", а венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что "конфликт на Украине может скоро завершиться при условии единой политики Запада, которая будет направлена на урегулирование конфликта" (а не на продолжение боевых действий).

Другая команда, грозно надувая щеки и прыгая через скакалку, делала вид, что сейчас они как разойдутся и как покажут, просто сейчас их держат семеро. Например, появилась информация, что Дональд Трамп якобы пообещал, что на любую страну, которая сотрудничает с Россией и ведет с ней бизнес, будут наложены "самые серьезные санкции" (в частности, пошлины до 500 процентов). При этом рестрикции, ранее наложенные на крупные российские нефтегазовые компании, "привели к росту цен на топливо в самих Соединенных Штатах" (Bloomberg), и параллельно с этим Евросоюз в текущем году не уменьшил, а увеличил закупки российского газа до 10,6 миллиарда евро. По мнению экспертов, любые шаги в этом направлении гарантируют, что США ждут серьезнейшие проблемы как снаружи, так и внутри, но пусть пробуют.

Попугать Россию решил и смелый министр бороны ФРГ Писториус, который заявил, что "военное столкновение НАТО и России может произойти в ближайшие годы", а именно чуть ли не в 2028-м. Непонятно, почему мы должны бояться этого больше, чем европейцы, где количество желающих воевать с Россией бьет антирекорды, но это неважно.

Повторить Хеллоуин попробовали и Макрон с Зеленским, подписав мощнейшее соглашение "об усилении Украины", где Франция обещает поставить Киеву аж сотню истребителей Rafale, которые, ясное дело, должны качнуть весы, перетянуть канат и ознаменовать перелом. Правда, та же история была с восемью десятками американских F-16, а потом с сотней шведских Gripen - денег нет, но даже если бы были, быстро сделать их нереально, а пустить в ход и того пуще. В частности, при условии, что все будет идеально для Киева, первый Rafale там сможет появиться в лучшем случае в 2036 году. Но очень страшно, вопросов нет.

На самом деле все эти игры резко усилились на фоне того, что на Западе как-то вдруг осознали, что никакой мифической "патовой ситуации" на Украине нет. Даже главные глашатаи украинских перемог, как, например, одиозный Репке из немецкого Bild, забились в падучей: "Украина движется к стратегическому поражению от вторгшейся российской армии"; "В ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой антирекорд потерь территорий - таким образом, ежемесячная утрата земель, сопоставимая по площади с федеральной землей Берлин, стала реальной перспективой".

По всей видимости, в высоких европейских кабинетах также почитали сводки и ужаснулись, после чего издание The Conversation опубликовало утечку. Оказывается, "откладывая решение об использовании замороженных активов России для Украины, Европа втайне подстраховывается", потому что "некоторые лидеры ЕС больше не верят в возможность победы Украины". Иными словами, "дискуссия о замороженных активах в ЕС стала лакмусовой бумажкой для уверенности Брюсселя в долгосрочной жизнеспособности Украины". Лакмусовая бумажка не врет: в победу Киева в Европе больше всерьез не верит никто.

Дошло до того, что вчера издание Responsible Statecraft опубликовало материал под названием "Предложение Трампа Путину, которое он не сможет не принять". По сути, это инструкция для американской администрации, которая, по мнению экспертов, упустила "краткое окно возможностей, когда можно было просто уйти с Украины без последствий", и теперь администрации Трампа "нужна новая стратегия".

База этой стратегии - "осознание того, что невозможно оказать такое давление, чтобы заставить президента России Владимира Путина остановить войну, пока он хотя бы минимально не достиг своих целей". Почему? Потому что "Россия практически невосприимчива к западным санкциям и военным потерям", а украинская оборона может рухнуть в любой момент ("месяцы или даже недели"). В связи с этим остались "два худших сценария: либо коллапс Украины, либо эскалация, которая втянет США в войну глубже", при этом "Россия вполне способна достичь военных целей без участия Соединенных Штатов, захватив, например, весь Донбасс силой".

Единственный рабочий вариант - дать Путину "морковку" в виде роли США как гаранта того, что "НАТО больше не будет расширяться на восток" и что будут выполнены обещания смягчить санкции против российской экономики после окончания конфликта.

С учетом описанных выше шатаний есть полное ощущение того, что "на той стороне" от отчаяния включили "режим вентилятора": накидывай все подряд - авось что-нибудь прилипнет.

Спасибо за варианты, но мы уж как-нибудь сами теперь. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рабочем порядке сообщил, что "встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будут выполнены условия для нее".

Будем на связи.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763457660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о республиканском бюджете и бюджетном трансферте рассмотрит Сенат
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по развитию передовых технологий в медицине
- Исполнение поручений Президента: Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы соцподдержки населения
- Роман Скляр провел совещание по снижению аварийности и смертности на дорогах
- Кадровые перестановки
- "Это была и атака на нашу инфраструктуру" - глава Минэнерго Казахстана об ударах по КТК
- О мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков
- АФМ начато расследование в отношении блогера "Mellstroy"
- Виновные в убийстве приговорены к пожизненному лишению свободы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  