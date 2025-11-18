Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников

12:21 18.11.2025

Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего



Кирилл Стрельников

18.11.2025



Забавно наблюдать за тем, как в последние сутки в геополитическом инфополе насмерть сошлись команды плохих и хороших полицейских, чья задача была впечатлить одного-единственного зрителя - президента России Владимира Путина.



Вскидывая в ноябрьское небо розовые помпоны, одна команда пыталась создать впечатление, что долгожданный мир очень близок и достаточно сделать пару-тройку уступок, как на Россию спикируют ангелы из Нобелевского комитета с грузом позолоченных медалек. Например, глава МИД Турции Фидан заявил, что "Россия и Украина близки к завершению конфликта, но им нужно помочь"; бывший глава британской MI6 Мур рассказал, что "Зеленский де-факто готов отдать до 20 процентов своей страны", а венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что "конфликт на Украине может скоро завершиться при условии единой политики Запада, которая будет направлена на урегулирование конфликта" (а не на продолжение боевых действий).



Другая команда, грозно надувая щеки и прыгая через скакалку, делала вид, что сейчас они как разойдутся и как покажут, просто сейчас их держат семеро. Например, появилась информация, что Дональд Трамп якобы пообещал, что на любую страну, которая сотрудничает с Россией и ведет с ней бизнес, будут наложены "самые серьезные санкции" (в частности, пошлины до 500 процентов). При этом рестрикции, ранее наложенные на крупные российские нефтегазовые компании, "привели к росту цен на топливо в самих Соединенных Штатах" (Bloomberg), и параллельно с этим Евросоюз в текущем году не уменьшил, а увеличил закупки российского газа до 10,6 миллиарда евро. По мнению экспертов, любые шаги в этом направлении гарантируют, что США ждут серьезнейшие проблемы как снаружи, так и внутри, но пусть пробуют.



Попугать Россию решил и смелый министр бороны ФРГ Писториус, который заявил, что "военное столкновение НАТО и России может произойти в ближайшие годы", а именно чуть ли не в 2028-м. Непонятно, почему мы должны бояться этого больше, чем европейцы, где количество желающих воевать с Россией бьет антирекорды, но это неважно.



Повторить Хеллоуин попробовали и Макрон с Зеленским, подписав мощнейшее соглашение "об усилении Украины", где Франция обещает поставить Киеву аж сотню истребителей Rafale, которые, ясное дело, должны качнуть весы, перетянуть канат и ознаменовать перелом. Правда, та же история была с восемью десятками американских F-16, а потом с сотней шведских Gripen - денег нет, но даже если бы были, быстро сделать их нереально, а пустить в ход и того пуще. В частности, при условии, что все будет идеально для Киева, первый Rafale там сможет появиться в лучшем случае в 2036 году. Но очень страшно, вопросов нет.



На самом деле все эти игры резко усилились на фоне того, что на Западе как-то вдруг осознали, что никакой мифической "патовой ситуации" на Украине нет. Даже главные глашатаи украинских перемог, как, например, одиозный Репке из немецкого Bild, забились в падучей: "Украина движется к стратегическому поражению от вторгшейся российской армии"; "В ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой антирекорд потерь территорий - таким образом, ежемесячная утрата земель, сопоставимая по площади с федеральной землей Берлин, стала реальной перспективой".



По всей видимости, в высоких европейских кабинетах также почитали сводки и ужаснулись, после чего издание The Conversation опубликовало утечку. Оказывается, "откладывая решение об использовании замороженных активов России для Украины, Европа втайне подстраховывается", потому что "некоторые лидеры ЕС больше не верят в возможность победы Украины". Иными словами, "дискуссия о замороженных активах в ЕС стала лакмусовой бумажкой для уверенности Брюсселя в долгосрочной жизнеспособности Украины". Лакмусовая бумажка не врет: в победу Киева в Европе больше всерьез не верит никто.



Дошло до того, что вчера издание Responsible Statecraft опубликовало материал под названием "Предложение Трампа Путину, которое он не сможет не принять". По сути, это инструкция для американской администрации, которая, по мнению экспертов, упустила "краткое окно возможностей, когда можно было просто уйти с Украины без последствий", и теперь администрации Трампа "нужна новая стратегия".



База этой стратегии - "осознание того, что невозможно оказать такое давление, чтобы заставить президента России Владимира Путина остановить войну, пока он хотя бы минимально не достиг своих целей". Почему? Потому что "Россия практически невосприимчива к западным санкциям и военным потерям", а украинская оборона может рухнуть в любой момент ("месяцы или даже недели"). В связи с этим остались "два худших сценария: либо коллапс Украины, либо эскалация, которая втянет США в войну глубже", при этом "Россия вполне способна достичь военных целей без участия Соединенных Штатов, захватив, например, весь Донбасс силой".



Единственный рабочий вариант - дать Путину "морковку" в виде роли США как гаранта того, что "НАТО больше не будет расширяться на восток" и что будут выполнены обещания смягчить санкции против российской экономики после окончания конфликта.



С учетом описанных выше шатаний есть полное ощущение того, что "на той стороне" от отчаяния включили "режим вентилятора": накидывай все подряд - авось что-нибудь прилипнет.



Спасибо за варианты, но мы уж как-нибудь сами теперь. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рабочем порядке сообщил, что "встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будут выполнены условия для нее".



Будем на связи.