 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
22:34 18.11.2025

Ковентри: каждый спортсмен должен иметь право участвовать в соревнованиях

18 ноября 2025

Спорт должен оставаться нейтральной территорией, где атлеты могут соревноваться без политического вмешательства. Об этом 18 ноября заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, ее заявление опубликовано на сайте МОК.

"Спорт должен оставаться маяком надежды - местом, где люди могут собираться для мирного соревнования. Это сущность олимпизма: каждый имеющий право атлет, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства", - сказала она, обращаясь к представителям олимпийского движения и высокопоставленным чиновникам Европейского союза (ЕС).

Ковентри призвала страны-организаторы гарантировать доступ для всех участников. Она поделилась личным опытом, отметив, что, если бы ее подвергли санкциям из-за ситуации в Зимбабве, она не смогла бы выиграть олимпийские медали.

В своей речи президент МОК также подчеркнула принцип равенства в олимпийском движении, где каждый голос имеет одинаковый вес независимо от географического положения страны. На мероприятии присутствовал комиссар ЕС по межпоколенческой справедливости, молодежи, культуре и спорту Гленн Микаллеф, с которым Ковентри обсуждала роль спорта в европейском обществе.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МОК пренебрегает принципами олимпийского движения ради русофобии. По ее словам, МОК придумывает поводы, чтобы не допустить корреспондентов из России для освещения Олимпиады. Она также напомнила, что в 2024 году оргкомитет парижской Олимпиады отказал в доступе журналистам из России, ссылаясь на решение французских властей.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763494440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав Правительств стран ШОС в Москве
- Правительство расширяет контроль за ценами на продукты питания: будет проведен анализ продовольственной корзины
- В экономических бегах
- Пожар в Туркестанской области: Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии
- Зеленый коридор, бесшовный транзит и безбумажный документооборот: в Правительстве обсудили развитие транзитного потенциала
- Кто купит железные дороги Казахстана?
- Кадровые перестановки
- Филиал МГУ предложил расширить возможности подготовки госслужащих экономического блока
- Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного коридора через порты Балтии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  