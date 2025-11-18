Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику

22:34 18.11.2025

Ковентри: каждый спортсмен должен иметь право участвовать в соревнованиях



18 ноября 2025



Спорт должен оставаться нейтральной территорией, где атлеты могут соревноваться без политического вмешательства. Об этом 18 ноября заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, ее заявление опубликовано на сайте МОК.



"Спорт должен оставаться маяком надежды - местом, где люди могут собираться для мирного соревнования. Это сущность олимпизма: каждый имеющий право атлет, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства", - сказала она, обращаясь к представителям олимпийского движения и высокопоставленным чиновникам Европейского союза (ЕС).



Ковентри призвала страны-организаторы гарантировать доступ для всех участников. Она поделилась личным опытом, отметив, что, если бы ее подвергли санкциям из-за ситуации в Зимбабве, она не смогла бы выиграть олимпийские медали.



В своей речи президент МОК также подчеркнула принцип равенства в олимпийском движении, где каждый голос имеет одинаковый вес независимо от географического положения страны. На мероприятии присутствовал комиссар ЕС по межпоколенческой справедливости, молодежи, культуре и спорту Гленн Микаллеф, с которым Ковентри обсуждала роль спорта в европейском обществе.



15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МОК пренебрегает принципами олимпийского движения ради русофобии. По ее словам, МОК придумывает поводы, чтобы не допустить корреспондентов из России для освещения Олимпиады. Она также напомнила, что в 2024 году оргкомитет парижской Олимпиады отказал в доступе журналистам из России, ссылаясь на решение французских властей.



