Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне

23:36 18.11.2025

Андрей Бирюков и Юлия Федоринова

18 ноября 2025



Выводы от Bloomberg AI:

- Узбекистан, вероятно, проведет первичное публичное размещение акций своего национального инвестиционного фонда UzNIF, что станет первым листингом страны на Лондонской фондовой бирже.

- Работа по IPO Навоийского горно-металлургического комбината замедлилась, и маловероятно, что Навои сможет начать IPO в Лондоне до конца этого года.

- Портфель UzNIF сократился до 15 компаний, а общие активы под управлением увеличились до 1,93 млрд долларов, что сделало его более привлекательным для инвесторов.



