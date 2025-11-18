|Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
23:36 18.11.2025
Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне раньше золотодобытчика
Андрей Бирюков и Юлия Федоринова
18 ноября 2025
Сохранять
Выводы от Bloomberg AI:
- Узбекистан, вероятно, проведет первичное публичное размещение акций своего национального инвестиционного фонда UzNIF, что станет первым листингом страны на Лондонской фондовой бирже.
- Работа по IPO Навоийского горно-металлургического комбината замедлилась, и маловероятно, что Навои сможет начать IPO в Лондоне до конца этого года.
- Портфель UzNIF сократился до 15 компаний, а общие активы под управлением увеличились до 1,93 млрд долларов, что сделало его более привлекательным для инвесторов.
По словам источников, инвестиционный фонд UzNIF готовит документы для первых продаж акций в Лондоне и Ташкенте, которые могут начаться уже в первом квартале следующего года.
Тем временем, работа по подготовке к IPO Навоийского горно-металлургического комбината , одного из крупнейших в мире золотодобывающих предприятий, замедлилась, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку обсуждения не являются публичными. По их словам, Навоийский горно-металлургический комбинат вряд ли сможет выйти на IPO в Лондоне до конца этого года, как это предусмотрено апрельским указом президента .
Первичное публичное размещение акций (IPO) является частью планов президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по ускорению масштабной приватизации для привлечения иностранного капитала. В апрельском указе содержится список крупных компаний страны, которые планируют выйти на биржу в этом и следующем году. Несколько компаний с ограниченным участием, таких как финтех-платформа и платформа электронной коммерции Uzum и интегрированный логистический оператор Centrum, также рассматривают возможность выхода на биржу. Первое IPO узбекских компаний в Лондоне поможет установить ориентир для оценки других кандидатов из этой страны.
Как сообщало агентство Bloomberg News в сентябре, UzNIF, управляемый Franklin Templeton, выбрал банки для участия в организации потенциального размещения. В том же месяце Мирзиеев поддержал предложение правительства о реструктуризации портфеля фонда, чтобы сделать его более привлекательным для инвесторов.
Портфель фонда сократился с первоначальных 18 до 15 компаний после того, как правительство вернуло себе доли в "Узбекистон Почта", "Узбекских аэропортах" и двух более мелких кредиторах. Взамен фонд получил дополнительные акции в некоторых уже принадлежащих ему активах и 30% акций "Узпромстройбанка", второго по величине кредитора страны. Согласно указу президента и информации на сайте фонда , эти изменения увеличили общий объем активов под управлением UzNIF до 1,93 млрд долларов США.
Министерство экономики и финансов, курирующее приватизацию в Узбекистане, и Аппарат президента не предоставили комментариев. Представитель Franklin Templeton заявил, что UzNIF по-прежнему нацелен на листинг в первой половине года, как указано в указе президента, при этом в настоящее время проводится обновление чистой стоимости активов фонда, окончательная оценка которой ожидается в ближайшее время.
Золотодобытчик
По словам некоторых источников, в связи с IPO Navoi Mining узбекские власти обеспокоены тем, что сделка может сократить значительные дивиденды, которые золотодобывающая компания приносит в государственный бюджет. Мирзиеев должен принять окончательное решение о том, стоит ли проводить продажу и когда это делать, но пока не обозначил свою позицию, сообщили источники.
Компания имеет стратегически важное значение для Узбекистана, поскольку продажи золота составляют значительную часть экспорта страны, а металл составляет около 80% ее международных резервов. В первой половине 2025 года компания почти удвоила прибыль, доведя ее до 1,5 млрд долларов США, на фоне резкого роста цен на золото. В 2024 году компания объявила о выплате дивидендов в размере 1,7 млрд долларов США, что составляет около 7,5% годовой выручки страны.
Пресс-служба Навоийской компании заявила, что не может прокомментировать сроки IPO. UzAssets, курирующая подготовку крупных государственных компаний, включая Навоийскую, подтвердила, что золотодобывающая компания все еще готовится к листингу, но не уточнила сроки. На конференции в Ташкенте на прошлой неделе генеральный директор UzAssets Бобур Абдиназаров заявил, что "государству еще предстоит оценить оптимальные сроки и рыночную конъюнктуру, прежде чем приступить к работе", добавив, что некоторые банки ожидают, что цены на золото достигнут от 5000 до 6000 долларов за унцию.
В прошлом месяце цена на золото достигла рекордных 4381,52 доллара, что является лучшим годовым приростом с 1979 года. Как сообщало агентство Bloomberg News в августе, финансируемая государством компания Navoi Mining сотрудничает с Citigroup Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. для организации возможного размещения акций. По словам источников, знакомых с ситуацией, компания стремится оценить свою стоимость примерно в 20 миллиардов долларов, включая задолженность.
"Навои - жемчужина Узбекистана, как в стратегическом, так и в политическом плане, поэтому они, вероятно, приберегут его на потом, когда глубина рынка и прозрачность оценки улучшатся", - сказал Луис Саенс, партнер кипрской компании Roemer Capital, у которой также есть офис в Ташкенте. "Узниф, с другой стороны, лучше подходит для более раннего этапа: это более чистая, перспективная история роста с меньшей чувствительностью, которая помогает наращивать историю".