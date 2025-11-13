 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.11.2025
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
00:05 19.11.2025

ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 ноября в разрезе СВО. Русские войска совершили глубокий охват Северского оборонительного района ВСУ. На Украине предложили "чипировать" солдат, чтобы отлавливать дезертиров по сигналу GPS. Банковая придумала новою схему заманивания дезертиров обратно в армию.



Удар стилетом

3-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ сумела рывком прорвать позиции ВСУ в районе поселка Платоновка. Этим русские штурмовики фактически лишили противника смысла продолжать оборону Ямполя, которая уже стоила ему высоких потерь среди пехотных подразделений. Все из-за того, что трасса Т-05-13, соединяющая украинский гарнизон Северска с тылами, оказывается перерезанной. В таком случае оборона Ямполя уже не просто бессмысленна, а расточительна для неприятеля ввиду непосредственной угрозы самому Красному Лиману.

Теперь логистика ВСУ в интересах северского гарнизона сузилась до коридора шириной порядка 5 км. В него входят сельские дороги в полях между трассой Т-05-13 и селами Резниковка и Свято-Покровское. Через эти населенные пункты проходит последняя асфальтированная дорога, по которой в Северск могут попадать грузы и подкрепления. И у украинских войск в данном секторе большие проблемы – до этой асфальтированной трассы нашим передовым силам из района Звановки осталось меньше 3 км. Но ключевая проблема для противника заключается в том, что указанная дорога, даже формально находясь под контролем ВСУ, является зоной охоты наших операторов БПЛА и артиллеристов. Неприятель ввиду этого должен активно пользоваться альтернативными маршрутами. А учитывая погодные условия, пропускная способность неасфальтированных логистических артерий невелика, да и опять же активность русских дронов делает каждый рейс предельно рискованным. Разумеется, с точки зрения боеспособности украинский гарнизон Северска не является слабым или сидящим на "голодном пайке", городские и крупные сельские укрепрайоны ВСУ изобилуют складами в подвалах, коллекторах и прочих укрытых местах. Но тем не менее для неприятеля ключевой является возможность в случае чего немедленно отступать. Угроза окружения остается для ВСУ крайне больной темой. В этой связи противник будет всячески упорствовать в обороне "бутылочного горла", образовавшегося после утраты Платоновки.

Стоит также обратить внимание на состав обороняющихся украинских соединений. Непосредственно Северск и его предместья – это зона ответственности 54-й ОМБр. Звановку, которую линия фронта делит пополам, удерживают подразделения 10-й ОГШБр, в зону их ответственности также входят рубежи по реке Бахмутка и село Свято-Покровское. Площади южнее поселка Платоновка защищает личный состав 81-й аэромобильной бригады при поддержке сил подразделений 3-го ПО ГПСУ (развернут в мотопехотную бригаду "Помста"). Проще говоря, сектор сильно насыщен боеспособными подразделениями неприятеля, однако 3-я армия ВС РФ уже неоднократно показывала, кто все-таки сильней.

Диктатура "погонщиков"

На Украине в эфире государственного телевидения прозвучала идея "чипировать" военнослужащих для того, чтобы оперативно отлавливать дезертиров и возвращать их в части.

"В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих? Чтобы можно было найти по GPS и вернуть", – предложил неизвестный украинский военнослужащий в эфире телеканала "Киев 24".

Степень цинизма и жестокости по отношению к своим же согражданам просто зашкаливает. Но эта форма садизма, предложенная военным незалежной, может быть объяснена просто. Стоит внимательно присмотреться к кадру с говорящим "захыстныком" и можно прийти к тривиальным выводам – автор "гениального" предложения сидит в дорогом автомобиле с ухоженной бородой. Ситуация, когда "штурмовик барбершопов или ресторанов" призывает "клеймить" тех, кто не хочет ради таких, как он, идти в один конец, стала уже стандартной картиной. Если бы автор предложения чипировать солдат для дальнейшего их отлова по сигналу GPS приближался бы к фронту хотя бы ближе, чем на 50 км, то он бы знал простую вещь. Источник сигнала GPS могли бы отслеживать и наши войска. И всякое передвижение, местонахождение и прочее было бы как на ладони у ВС РФ со всеми вытекающими для неприятеля. Мало того, что спикер на украинском ТВ расписался в том, что он самозванец, а не военный, чье мнение не стоит и копейки, он своим посылом просто признался в том, что он еще и дурак.

"Обижали там, приходи, обидят тут"

В украинских пропагандистских и околовоенных ресурсах в Telegram распространяется агитационный материал, специально обращенный к дезертирам. В нем самовольно оставившим свои части предлагается вернуться на службу в подразделения другого ведомства – ГПСУ (госпогранслужба). Некоторые украинские погранотряды ведут боевые действия на ряде направлений СВО, будучи развернутыми в бригады мотопехоты.

Логика в этой ситуации примитивная. В общевойсковых соединениях ВСУ и частях НГУ систематически обирают солдат, унижают и избивают их за неповиновение, а также частенько безрассудно отправляют на заведомо невыполнимые задачи. Всякий оказавшийся в учебном центре ВСУ скорее узнает список "мясных бригад", в одну из которых он попадет, чем обучится чему-то полезному для боевых условий. И авторы идеи вернуть дезертиров обратно в окопы не придумали ничего умнее, как сменить обертку у одной и той же "конфеты" и заманить образумившихся в воинские части формально другого подчинения.

Вчера, 17 ноября, главным событием дня стало начало ключевого этапа боев на Покровском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763499900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав Правительств стран ШОС в Москве
- Правительство расширяет контроль за ценами на продукты питания: будет проведен анализ продовольственной корзины
- В экономических бегах
- Пожар в Туркестанской области: Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии
- Зеленый коридор, бесшовный транзит и безбумажный документооборот: в Правительстве обсудили развитие транзитного потенциала
- Кто купит железные дороги Казахстана?
- Кадровые перестановки
- Филиал МГУ предложил расширить возможности подготовки госслужащих экономического блока
- Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного коридора через порты Балтии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  