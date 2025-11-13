|ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
00:05 19.11.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 ноября в разрезе СВО. Русские войска совершили глубокий охват Северского оборонительного района ВСУ. На Украине предложили "чипировать" солдат, чтобы отлавливать дезертиров по сигналу GPS. Банковая придумала новою схему заманивания дезертиров обратно в армию.
Удар стилетом
3-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ сумела рывком прорвать позиции ВСУ в районе поселка Платоновка. Этим русские штурмовики фактически лишили противника смысла продолжать оборону Ямполя, которая уже стоила ему высоких потерь среди пехотных подразделений. Все из-за того, что трасса Т-05-13, соединяющая украинский гарнизон Северска с тылами, оказывается перерезанной. В таком случае оборона Ямполя уже не просто бессмысленна, а расточительна для неприятеля ввиду непосредственной угрозы самому Красному Лиману.
Теперь логистика ВСУ в интересах северского гарнизона сузилась до коридора шириной порядка 5 км. В него входят сельские дороги в полях между трассой Т-05-13 и селами Резниковка и Свято-Покровское. Через эти населенные пункты проходит последняя асфальтированная дорога, по которой в Северск могут попадать грузы и подкрепления. И у украинских войск в данном секторе большие проблемы – до этой асфальтированной трассы нашим передовым силам из района Звановки осталось меньше 3 км. Но ключевая проблема для противника заключается в том, что указанная дорога, даже формально находясь под контролем ВСУ, является зоной охоты наших операторов БПЛА и артиллеристов. Неприятель ввиду этого должен активно пользоваться альтернативными маршрутами. А учитывая погодные условия, пропускная способность неасфальтированных логистических артерий невелика, да и опять же активность русских дронов делает каждый рейс предельно рискованным. Разумеется, с точки зрения боеспособности украинский гарнизон Северска не является слабым или сидящим на "голодном пайке", городские и крупные сельские укрепрайоны ВСУ изобилуют складами в подвалах, коллекторах и прочих укрытых местах. Но тем не менее для неприятеля ключевой является возможность в случае чего немедленно отступать. Угроза окружения остается для ВСУ крайне больной темой. В этой связи противник будет всячески упорствовать в обороне "бутылочного горла", образовавшегося после утраты Платоновки.
Стоит также обратить внимание на состав обороняющихся украинских соединений. Непосредственно Северск и его предместья – это зона ответственности 54-й ОМБр. Звановку, которую линия фронта делит пополам, удерживают подразделения 10-й ОГШБр, в зону их ответственности также входят рубежи по реке Бахмутка и село Свято-Покровское. Площади южнее поселка Платоновка защищает личный состав 81-й аэромобильной бригады при поддержке сил подразделений 3-го ПО ГПСУ (развернут в мотопехотную бригаду "Помста"). Проще говоря, сектор сильно насыщен боеспособными подразделениями неприятеля, однако 3-я армия ВС РФ уже неоднократно показывала, кто все-таки сильней.
Диктатура "погонщиков"
На Украине в эфире государственного телевидения прозвучала идея "чипировать" военнослужащих для того, чтобы оперативно отлавливать дезертиров и возвращать их в части.
"В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих? Чтобы можно было найти по GPS и вернуть", – предложил неизвестный украинский военнослужащий в эфире телеканала "Киев 24".
Степень цинизма и жестокости по отношению к своим же согражданам просто зашкаливает. Но эта форма садизма, предложенная военным незалежной, может быть объяснена просто. Стоит внимательно присмотреться к кадру с говорящим "захыстныком" и можно прийти к тривиальным выводам – автор "гениального" предложения сидит в дорогом автомобиле с ухоженной бородой. Ситуация, когда "штурмовик барбершопов или ресторанов" призывает "клеймить" тех, кто не хочет ради таких, как он, идти в один конец, стала уже стандартной картиной. Если бы автор предложения чипировать солдат для дальнейшего их отлова по сигналу GPS приближался бы к фронту хотя бы ближе, чем на 50 км, то он бы знал простую вещь. Источник сигнала GPS могли бы отслеживать и наши войска. И всякое передвижение, местонахождение и прочее было бы как на ладони у ВС РФ со всеми вытекающими для неприятеля. Мало того, что спикер на украинском ТВ расписался в том, что он самозванец, а не военный, чье мнение не стоит и копейки, он своим посылом просто признался в том, что он еще и дурак.
"Обижали там, приходи, обидят тут"
В украинских пропагандистских и околовоенных ресурсах в Telegram распространяется агитационный материал, специально обращенный к дезертирам. В нем самовольно оставившим свои части предлагается вернуться на службу в подразделения другого ведомства – ГПСУ (госпогранслужба). Некоторые украинские погранотряды ведут боевые действия на ряде направлений СВО, будучи развернутыми в бригады мотопехоты.
Логика в этой ситуации примитивная. В общевойсковых соединениях ВСУ и частях НГУ систематически обирают солдат, унижают и избивают их за неповиновение, а также частенько безрассудно отправляют на заведомо невыполнимые задачи. Всякий оказавшийся в учебном центре ВСУ скорее узнает список "мясных бригад", в одну из которых он попадет, чем обучится чему-то полезному для боевых условий. И авторы идеи вернуть дезертиров обратно в окопы не придумали ничего умнее, как сменить обертку у одной и той же "конфеты" и заманить образумившихся в воинские части формально другого подчинения.
Вчера, 17 ноября, главным событием дня стало начало ключевого этапа боев на Покровском направлении.