ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября

00:05 19.11.2025

ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 ноября в разрезе СВО. Русские войска совершили глубокий охват Северского оборонительного района ВСУ. На Украине предложили "чипировать" солдат, чтобы отлавливать дезертиров по сигналу GPS. Банковая придумала новою схему заманивания дезертиров обратно в армию.



