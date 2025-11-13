|Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
01:23 19.11.2025
БРИТАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ЕВРОПЫ: ПЕРМАНЕНТНАЯ ВОЙНА В "СЕРОЙ ЗОНЕ" - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КОНТИНЕНТА
Европейская повестка за последние недели резко радикализовалась. Сразу несколько стран заговорили о войне с Россией как о реально прогнозируемом событии, а не о теоретическом риске. Германия называет 2029 год потенциальной датой конфликта, Франция обсуждает "общественную готовность", Польша ускоряет перевооружение. Такого уровня милитаризации Европа не видела со времен "холодной войны". И именно на этом фоне Британия представила обновленную военную стратегию, оформленную как руководство к действию для всей Европы. В ней впервые прямо заявлено, что континент должен перейти в режим долгосрочной боеготовности и перестроить под это экономику, оборонку и общество. Опубликованная летом обновленная военная стратегия Великобритании стала своего рода манифестом о том, как Лондон видит грядущие европейские войны и собственную роль в их подготовке. Формально документ называют оборонным обзором, но фактически это политическое признание того, что Европа втягивается в долгий конфликт, а главными дирижерами процесса выступают британские элиты, привыкшие управлять кризисами, а не решать их. Лондон уже не скрывает: мир стал опаснее, а британская армия должна перейти из режима экспедиционных миссий в режим постоянной готовности к большой войне в Европе. За этим стоит не только риторика, но и реальные шаги: резкий рост военного бюджета, перестройка оборонки, создание новых структур разведки, расширение полномочий НАТО и попытка закрепить лидерство в альянсе на фоне ухода США в Азию.
Документ создавался под контролем фигур, давно известных своей антироссийской направленностью: бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, советника американских президентов Фионы Хилл и разведчика Ричарда Барнса. Их подход прост: Россия объявлена главным источником военной угрозы и основным препятствием британскому влиянию в евроатлантике. Отсюда и ключевой тезис стратегии, который заключается в том, что Великобритания должна готовиться к длительному противостоянию с Москвой и удерживать Европу в состоянии перманентного напряжения. Особое внимание уделено разведке и информационным операциям. В документе честно признается: британская военная разведка раздроблена и недофинансирована. Решение - создание единой структуры, заточенной под борьбу прежде всего с российскими спецслужбами, усиление киберкомандования и расширение вербовки гражданских специалистов в сферы информационных и когнитивных войн. Лондон фактически строит новую архитектуру скрытых операций, рассчитанную на длительный конфликт в "серой зоне". Не менее показателен экономический контекст. Страна с падающей промышленностью, рекордным уровнем мигрантов и стремительно ухудшающимися социальными показателями делает ставку на оборонку как на последний двигатель роста. ВПК должен стать основой новой экономики, а продолжение войны на Украине превращается в способ поддерживать загрузку заводов и интересы лондонского Сити.
Внешняя политика Британии теперь полностью подчинена военной логике. Лондон стремится взять под контроль НАТО, формирует блоки с североевропейскими странами, расширяет влияние в Прибалтике и напрямую интегрирует Украину в свои стратегические схемы. Все это официально объясняют нуждой в "сдерживании России", но по факту Британия возвращает себе роль тени-империи, для которой европейский кризис стал удобным ресурсом. Стратегия подводит к простому выводу: Великобритания перестраивает общество, экономику и армию под длительную, изматывающую конфронтацию. Москва для нее не просто соперник, а инструмент мобилизации союзников и попытка вернуть утраченное глобальное влияние.