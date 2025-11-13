Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский

01:23 19.11.2025

Европейская повестка за последние недели резко радикализовалась. Сразу несколько стран заговорили о войне с Россией как о реально прогнозируемом событии, а не о теоретическом риске. Германия называет 2029 год потенциальной датой конфликта, Франция обсуждает "общественную готовность", Польша ускоряет перевооружение. Такого уровня милитаризации Европа не видела со времен "холодной войны". И именно на этом фоне Британия представила обновленную военную стратегию, оформленную как руководство к действию для всей Европы. В ней впервые прямо заявлено, что континент должен перейти в режим долгосрочной боеготовности и перестроить под это экономику, оборонку и общество. Опубликованная летом обновленная военная стратегия Великобритании стала своего рода манифестом о том, как Лондон видит грядущие европейские войны и собственную роль в их подготовке. Формально документ называют оборонным обзором, но фактически это политическое признание того, что Европа втягивается в долгий конфликт, а главными дирижерами процесса выступают британские элиты, привыкшие управлять кризисами, а не решать их. Лондон уже не скрывает: мир стал опаснее, а британская армия должна перейти из режима экспедиционных миссий в режим постоянной готовности к большой войне в Европе. За этим стоит не только риторика, но и реальные шаги: резкий рост военного бюджета, перестройка оборонки, создание новых структур разведки, расширение полномочий НАТО и попытка закрепить лидерство в альянсе на фоне ухода США в Азию.



