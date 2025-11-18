 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
08:58 19.11.2025

Каллас против Урсулы: Евросоюз раздирает схватка двух прожженных блондинок за власть
Николай Межевич: Одна - бродячая кошка, другая - старая рысь. Их силы несоразмерны

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Николай Межевич
18 ноября 2025

Сразу несколько западных изданий, не сговариваясь, опубликовали статьи о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас не на шутку подрались на политическом ринге.

"Эта история достойна "Игры престолов", - написало издание Le Monde.

Изложение истории в исполнении СМИ такое: Каллас хочет прибрать к своим эстонским рукам власть в ЕС, а Урсула сопротивляется.



В России к Кае Каллас отношение двоякое. С одной стороны, всем известно, что ее муж - русский, и он помогает нашей стране в схемах "параллельного инжиниринга". Да и сама Каллас в прошлом, находясь на работе в Эстонии, помогала России обходить санкции.

С другой стороны - сейчас Каллас является абсолютным чемпионом Европы по русофобским высказываниям.

За кого нам "болеть" в битве двух этих женщин - Каи и Урсулы? "Свободная пресса" попросила, чтобы на этот вопрос ответил президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

"СП": Николай Маратович, западные СМИ все придумали, или женщины действительно начали разборку между собой?

- У них было несколько столкновений, но они напоминают дискуссию в ставке Гитлера, когда генералы и фельдмаршалы уговаривали своего вождя, на каком из направлений или флангов нужно отступить в первую очередь. ЕС терпит бедствие.

Я бы не стал усматривать в конфликтах Урсулы и Каи что-то серьезное.

"СП": Но Кая подсиживает Урсулу?

- У них разные весовые категории. Кая - это что-то вроде домашней кошки, которая в силу тяжелой жизни стала бродячей по Европе. А Урсула - опытная старая рысь, и она эту кошку порвет, когда сочтет это нужным.

Их силы несоразмерны. Не бывает конфликта у генерала с солдатом.

"СП": Это на плацу не бывает, а за пределами части, когда никто не видит, солдат запросто может навалять генералу.

- Но в этом случае солдата ждет тяжелая участь, а генерал после своего позора быстро окажется в роли прапорщика.

Если Кая будет тем солдатом, то ее сошлют обратно в Эстонию. А там ей ловить нечего, кроме должности профессора в университете в Тарту и подозреваемой по ряду дел.

"СП": Насколько велика власть чиновников Евросоюза. Они действительно главнее, чем Мерц и Макрон?

- Серьезным человеком считается тот, кто делит деньги. А Урсула фон дер Ляйен делит деньги. Она, может быть, и не главнее Макрона, но - более серьезный человек.

А Кая Каллас деньги не делит совсем. Это она в Эстонии раньше делила. А нынче зарплату для Каи платит Урсула.

"СП": Вы преподавали в университете Тарту в те годы, когда Каллас была там студенткой. Запомнили ее?

- Нет, не запомнил.

"СП": Говорят, что в то время она плохо знала эстонский и говорила только по-русски.

- Вполне возможно. Она из того поколения, которое русский язык знает как родной.

"СП": В этом смысле она - наш человек?

- Нет, она не наш человек. Генерал Власов тоже говорил по-русски.

"СП": Ваш прогноз: Урсула выкинет Каю из Еврокомиссии?

- Я думаю, что они разберутся и даже помирятся на условиях строгой подчиненности.

"СП": А у самой Урсулы есть преемник или преемница на посту главы Евросоюза?

- Я пока не вижу. В ее директорате есть несколько очень важных людей, но на должность главы ЕС берут политическую фигуру. А сколько бы вы ни сидели "серым кардиналом" в директорате - вы в политические назначенцы не выходите. В комиссары вы не проходите.

"СП": Эстония выиграла от того, что ее представительница Каллас стала значительной фигурой в ЕС?

- Нет. Была иллюзия, что без Каллас Эстонии станет лучше, но не свершилось.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763531880


