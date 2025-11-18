Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич

08:58 19.11.2025

Каллас против Урсулы: Евросоюз раздирает схватка двух прожженных блондинок за власть

Николай Межевич: Одна - бродячая кошка, другая - старая рысь. Их силы несоразмерны



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Николай Межевич

18 ноября 2025



Сразу несколько западных изданий, не сговариваясь, опубликовали статьи о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас не на шутку подрались на политическом ринге.



"Эта история достойна "Игры престолов", - написало издание Le Monde.



Изложение истории в исполнении СМИ такое: Каллас хочет прибрать к своим эстонским рукам власть в ЕС, а Урсула сопротивляется.



