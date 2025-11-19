СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией

09:53 19.11.2025 "И уточнить текст капитуляции": Загадочная встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции

Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Блинов

Лариса Шеслер

19 ноября 2025



Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию сегодня, 19 ноября. Он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского, передает агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник.



Ранее Зеленский сообщил, что намерен отправиться в Турцию для "активизации переговоров". По его словам, у Киева есть "наработанные решения", которые он намерен представить партнерам.



Напомним, в конце прошлой недели глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что военный конфликт России и Украины приблизился к завершению, и не исключил вероятность нового раунда переговоров, который может состояться в Турции.



Вместе с тем Фидан указал, что для запуска кампании по урегулированию необходимо участие посредников: "Мы работаем над этим, скоро увидите результаты".



Посредник - это Уиткофф? Но о каком посредничестве речь, если российская сторона на переговорах не представлена? Или Уиткофф пока инструктирует Зеленского, передает наставления от президента США?



Эта версия особенно актуальна на фоне коррупционного скандала, который, по мнению многих экспертов может похоронить Зеленского. Так что Трамп сейчас держит в руках иглу, на конце которой смерть киевского кащея, а потому может диктовать любые требования, в том числе, относительно продолжения конфликта с Россией. Или же Зеленский сам хочет через Уиткоффа передать Трампу условия, на которые он готов пойти ради сохранения власти?



- Зеленский собирается продемонстрировать готовность к переговорам, однако это не является единственной целью его визита в Турцию, - считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



- Скорее всего, он хочет объясниться с американцами по поводу разгоревшегося коррупционного скандала, и оговорить возможные пути выхода из него.



"СП": При чем тут Уиткофф? И почему нельзя с ним встретиться в Киеве?



- Я думаю, что сложность предполагаемых обсуждений исключает возможность их проведения в Киеве. Уиткоффу совершенно не нужно, чтобы каждое предложение или слово было сразу предметом внимания всех сторон коррупционного скандала, включая СБУ.



Кроме того, я думаю, Уиткофф привезет очередные проекты и предложения Трампа по замораживанию конфликта, и даст заключение по предложениям украинской стороны.



"СП": А нет ли тут стремления отвлечь внимание СМИ от коррупционного скандала, уехать из страны, пока все не уляжется?



- Я не думаю, что краткосрочный визит Зеленского и очередные предложения по замораживанию конфликта отвлекут внимание общества от грандиозного скандала, затронувшего всю украинскую элиту и все общество.



Этот скандал также является очень горячей темой в западных СМИ, и служит некоторым поводом для сокращения помощи Украине. Это также нельзя заслонить темой переговоров с Уиткоффом или темой обмена заключенными.



"СП": По-вашему, удастся ли Зеленскому о чем-то договориться с Уиткоффом? По словам Зеленского, у украинской стороны есть "наработанные решения", которые та "намерена представить партнерам". О чем он?



- Я полагаю, что речь идет о очередных хотелках Зеленского по поставкам американского вооружения и оборудования.



Зеленский все время хочет убедить Трампа, что можно принудить Путина к переговорам угрозой применения американского оружия. Просьбы о поставках он сопровождает явно неадекватными предложениями по условиям заморозки конфликта, как, например, передача ЗАЭС Украине, полный возврат Херсонской и Запорожской области Киеву и т. п.



Подобные планы он не раз уже передавал в администрацию Трампа, явно понимая нереалистичность таких предложений.



"СП": А российская сторона примет их договоренности? Или эти переговоры для них не более, чем имитация миротворческой деятельности?



- Все действия Зеленского - это действительно имитация готовности к переговорам, поскольку он уже один раз наткнулся на гнев Трампа и упреки в недоговороспособности.



Теперь ему нужно с одной стороны демонстрировать возможность вести диалог с Россией, а с другой - ни в коем случае не совершать реальные шаги к окончанию конфликта. Для него военный конфликт - единственный режим, при котором он сохраняет свою власть и иммунитет от обвинений в коррупции.



"СП": СМИ тут уже предрекают Зеленскому полный крах. А он, как ни в чем ни бывало изображает политический процесс. Долго ему это будет удаваться? Что для него сейчас является самой большой опасностью? "Миндичгейт", неудачи на фронте или что его покровители в Европе и США кинут его?



- Коррупционный скандал, безусловно, очень сильно пошатнул его позиции в глазах западных кураторов.



Он удержит власть - даже если падут Славянск, Краматорск и Запорожье. А вот потеря поддержки со стороны ЕС и Штатов может стать фатальной для него. Но пока, на мой взгляд, до краха ему далеко.



Дело в том, что пока Запад не видит альтернативы Зеленскому, и даже "запасной" Залужный не меняет картину.



Зеленский довольно предсказуем и удобен. Европа тоже хочет воевать с Россией, но исключительно руками Украины, и в этом Зеленский для нее очень выгоден.



- Текущая ситуация с коррупционным скандалом, безусловно, тема номер один для Зеленского, поскольку она привела к пересмотру взаимоотношений с ним европейских спонсоров войны, - согласен доцент Финансового университета при Правительстве Росси Владимир Блинов.



- В этих условиях не раз озвученные требования Трампа о территориальных уступках приобретают особую значимость, поскольку хоть США и оказались в стороне от нагнетателей военной истерии, но по факту за всем внутриполитическим укладом Украины стоят американские спецслужбы.



В этих условиях отмахиваться от шагающего не в ногу с западным миром Трампа становится уже чревато собственным политическим будущим. Да, Лондон, Париж и Берлин помогают поставками, но из-за несогласия с США можно получить удар в спину от внутриполитических оппонентов.



Национальное антикоррупционное бюро Украины по мнению многих экспертов выполняет заказ Вашингтона, что превращает Трампа уже не столько в странного западного лидера, от чьего мнения уместно отмахиваться, а в подлинного хозяина украинского политикума.



Теперь Зеленскому необходимо срочно менять ставку в игре, и встреча с Уиткоффом может оказаться как раз этим верным, но запоздалым решением.



"СП": А каким образом он может поменять ставку? Что он готов предложить Трампу через Уиткоффа?



- Об этом никто знать не может, но вполне вероятно он даст понять, что готов пойти на уступки в деле заключения мира с Россией. Возможно, в обмен даже не на сохранение своего поста, а на гарантии безопасности после ухода с должности. Как бы то ни было, это лишь предположение, а фактическое положение вещей может быть гораздо сложнее.



"СП": А каких уступок, по-вашему, от него хочет Трамп? Каким минимумом он удовлетворится?



- Трампу главное - завершить конфликт на Украине, для это важно, чтобы Путин и Зеленский подписали соглашение, которое будет исполняться. Как минимум, здесь идет речь о признании Украиной российскими те регионы, которые включены в состав России. Правда, здесь все, конечно же, должно опираться на поддержку других зависимых от США украинских политиков, поскольку одной подписью уже нелегитимного президента будет обойтись сложно.



Если у США найдутся ресурсы продавить мирное соглашение, означающее поражение Киева, значит, подобное может состояться. Удар по Зеленскому может быть началом подобного плана. На втором этапе должны появиться аргументы, позволяющие сделать сговорчивыми парламентские партии Украины. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763535180





