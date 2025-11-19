Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
10:02 19.11.2025

Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада
Япония, Великобритания и Германия потеряли от тарифов больше, чем развивающиеся страны

Дмитрий Мигунов
19 ноября 2025

Экономика Японии претерпела резкое сокращение в III квартале текущего года. ВВП страны упал из-за американских пошлин, нанесших серьезный ущерб третьей экономике мира, преимущественно экспортно ориентированной. Но схожая картина, пусть и не столь драматичная, наблюдается сейчас и в некоторых других странах G7. Как пошлины имени Дональда Трампа сказались на экономическом здоровье коллективного Запада - в материале "Известий".

Япония под водой

ВВП Японии в июле–сентябре по последним подсчетам сократился на 0,4% к предыдущему кварталу. Если пересчитать эти цифры на весь год, получится около 1,8%. Это снижение хотя и оказалось меньше, чем ожидали аналитики, произошло впервые за полтора года, что подчеркивает экстренность ситуации. Что особенно важно, спад произошел в критический момент, когда страна ожидает обнародования планов новых государственных расходов, а Банк Японии рассматривает возможность повышения процентных ставок.

Спад в значительной степени был вызван снижением чистого экспорта товаров и услуг, вызванным неопределенностью вокруг пошлин, введенных Трампом. К слову, в предыдущем квартале, непосредственно после объявления Трампом о пошлинах в "день освобождения", экспорт резко вырос, так как компании наращивали поставки в США в упреждающем порядке.

В конечном итоге Токио и Вашингтон достигли сделки со сниженной пошлиной в 15% на японский экспорт (по сравнению с угрожавшим уровнем в 25%), а также с обязательством Японии по инвестициям в США на сумму $550 млрд. Из этого списка был произведен ряд исключений, и 15% выглядят относительно терпимо, но все же это значительно хуже, чем было в период до тарифов.

Теперь финансовая политика Японии будет учитывать этот факт в своих расчетах. Впервые за долгое время в стране раскручивается инфляция, что заставляет задумываться о повышении ставок. Но в такой негативной обстановке ужесточение ДКП могут отложить в долгий ящик, что грозит дополнительными неприятными последствиями для потребителей. Если же японское государство попытается сделать ставку на экспортеров и слабую иену (для компенсации эффекта пошлин), то это может вызвать новую волну гнева от Вашингтона. В 1980-е слабая иена уже вызывала резкую реакцию по другую сторону Тихого океана, что привело к подписанию соглашений "Плаза", буквально заставивших Токио укрепить свою национальную валюту. Как говорится, чем больше перемен, тем сильнее все остается по-прежнему.

Германский мультикризис

Япония оказалась не одинока в своих проблемах с экономическим ростом на фоне новых американских тарифов. Возьмем, например, Германию, где рост ВВП в III квартале оказался нулевым. Это - после спада в 0,3% в предыдущий трехмесячный период. ФРГ прошла на волосок от очередной рецессии, но такой слабый показатель за последние полгода вряд ли дает повод для оптимизма.

Изначально ожидалось, что эффект пошлин мог сказаться на Германии раньше, и в III квартале должен был случиться "отскок", пусть и небольшой. Но его не произошло. Данные по отраслям показывают по-прежнему бедственное положение в промышленности, где одно производство сокращается за другим, а некоторые и вовсе закрываются. Безработица, проблема для Германии не очень свойственная (это еще один признак, который объединяет ее с Россией, помимо низкого госдолга), сейчас находится на десятилетнем максимуме.

Конечно, большинство возникших у Германии сложностей являются долгосрочными и связаны с начавшимся еще в 2019 году падением производительности, потере российских энергоресурсов и рынка, а также обостряющейся конкуренцией с Китаем, с которым немецкий бизнес все чаще занимает одну и ту же нишу. Но пошлины в 15%, установленные для всего Евросоюза, безусловно, подливают масла в огонь.

Немногим лучше ситуация в Великобритании. Там ВВП вырос на 0,1% в III квартале. Для островного государства в рамках "особых отношений" с США пошлины установлены на минимальном уровне в 10%, но королевству это не помогло. Характерно, что производственный сектор в стране сократился за указанный период на полпроцента. Финальный рост получился только потому, что доля промышленности в Великобритании является чуть ли не самой низкой среди всех развитых стран.

Положительный рост в Соединенном Королевстве сохраняется исключительно за счет постоянного роста населения, вызванного массовой иммиграцией. ВВП на душу в последние годы стагнирует или даже сокращается. В некотором смысле ситуация даже хуже, чем в Германии.

Наконец, Италия в минувшем квартале также пережила нулевой рост. И для этой страны с особой ставкой на промышленность и экспорт пошлины также оказались крайне болезненными. Американский рынок для Италии крайне важен, учитывая тесные связи между государствами, в том числе из-за огромной итальянской диаспоры в США. Теперь же экономические связи ослаблены, и итальянцам придется постараться, чтобы компенсировать выбывающие доходы за счет других рынков. Опять же не стоит забывать, что доступ к российскому рынку из-за санкций у Италии страдает.

Китай и Индия в порядке

Одним из редких исключений из общего правила стала Франция, где ВВП в последнем квартале подрос на 0,5%. Интересно, что во многом это было обеспечено как раз за счет экспорта, подросшего на 2,2%. Впрочем, насколько этот подъем был долговременным, еще предстоит оценить: какие-то выводы можно будет сделать только через квартал-другой. Пока же положительные новости из экономики могут частично подсластить пилюлю французского политического кризиса, разворачивающегося в последние месяцы.

В итоге можно констатировать, что на данный момент основной ущерб от пошлин, введенных Дональдом Трампом, понесли ближайшие союзники США по G7. Несмотря на крайне воинственную риторику в отношении Китая и грозные предупреждения в адрес Индии (в обоих случаях пошлины были выставлены на гораздо более высокий уровень в сравнении с Японией или ЕС), эффект на ситуации в национальных экономиках этих стран пока не чувствуется. ВВП КНР поднялся на 4,8% в годовом исчислении, причем экспорт оставался на высоте. Впрочем, говорить о "расцеплении" китайской и американской экономик пока рановато. Скорее китайские товары просто нашли обходные пути.

Что касается Индии, то она продолжает бить рекорды - в минувшем квартале ВВП вырос сразу на 7%. Эти показатели уже приближаются к результатам Китая 20-летней давности. Судя по всему, на развитии страны тарифы пока не очень сильно сказываются. С другой стороны, экспортеры вполне могут "ужаться" по цене, чтобы сохранить сильные позиции на американском рынке.

В ближайшие недели Верховный суд США может решить судьбу "пошлин Трампа". Если политические последствия судьи будут в какой-то мере принимать во внимание, то ущерб, который понесли традиционные партнеры Америки, а также крайне скромный эффект для всех остальных, в том числе и конкурентов, может склонить часу весов в пользу отмены тарифов. Что, впрочем, не означает, что они не вернутся в том или ином виде.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763535720


