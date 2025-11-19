Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев

10:15 19.11.2025

Искусственный интеллект – опасный подхалим



Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.



Сергей Худиев

публицист, богослов

19 ноября 2025



В Сети появляется нарастающее количество сообщений о том, что общение с искусственным интеллектом может серьезно разрушить психику. Родственники жертв подают в суды на Open AI, утверждая, что общение с чат-ботами довело их близких до психоза или даже самоубийства.



Например, родители молодого человека, который совершил самоубийство в возрасте 23 лет, говорят о том, что ChatGPT усугубил изоляцию их сына, побуждал его игнорировать близких и "подстрекал" его покончить с собой. В частности, он "неоднократно прославлял самоубийство", говорил молодому человеку, "чтобы он проявил силу в том, что решил покончить с собой, и придерживался своего плана", неоднократно "спрашивал его, готов ли он" и только один раз ссылался на горячую линию для самоубийц.



Конечно, можно сказать, что человек, страдающий душевным расстройством, может сломаться обо что угодно. Он может услышать тайные сигналы в прозвучавшей по радио песенке или в выпуске новостей. Вы не можете обезопасить человека, главная опасность для которого – он сам.



Однако все мы в том или ином отношении уязвимы, а ИИ создает свои – и довольно специфические – угрозы для душевного здоровья. Многие жертвы ИИ-психозов раньше не проявляли никаких признаков душевного нездоровья.



Как отмечают исследователи, общение с искусственным интеллектом порождает уникальный тип душевных болезней, ранее неизвестный в психиатрической практике. Выделяется три основных типа расстройств. Первый – убежденность человека в том, что при помощи ИИ он совершил какие-то великие открытия и проник в суть вещей. Второй – обожествление ИИ, когда человек приписывает ему сверхъестественные способности. Третий – формирование романтической привязанности к программам.



Люди ошибочно приписывают ИИ личность и ищут у него дружбы, утешения и совета, как если бы они имели дело с кем-то, способным на сочувствие и поддержку. Более того, они ищут совета и руководства – как если бы на ИИ можно было переложить бремя ответственности, предоставить ему возможность принимать окончательные решения.



Хотя сами создатели чат-ботов подчеркивают, что эти программы не обладают ничем похожим на сознание, волю или эмоции, люди постоянно пытаются использовать их в качестве заменителей друзей, исповедников или возлюбленных.



Есть ряд причин, по которым это происходит. Люди склонны приписывать личностные черты и осознанное поведение чему угодно. Машина "капризничает", компьютер "задумался", портрет "смотрит". Когда человек сталкивается с чем-то, имитирующим человеческую речь, соблазн увидеть там личность становится почти непреодолимым.



Бывает довольно трудно убедить людей, что ИИ – это всего лишь изощренный компилятор, который подытоживает для пользователя то, что было высказано другими людьми, что сам он ничего не создает, не осознает и не мыслит.



Как сказал известный философ сознания Дэниэл Деннет: "Искусственный интеллект в его текущем проявлении – паразит на человеческом интеллекте. Он довольно неразборчиво пожирает то, что было произведено создателями-людьми, и выжимает паттерны, которые он там находит".



Другая причина – ментальный мир современного человека сложился под влиянием научной фантастики, где разумные роботы – почти обязательная часть сюжета. А идея создания роботов-компаньонов, которые, например, могли бы (для начала) взять на себя заботу о пожилых людях, не только носится в воздухе, но и уже находится в процессе разработки.



Но самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует. Ему нетрудно имитировать внимание и сочувствие – столько сочувствия, сколько вы захотите.



Как отмечают некоторые исследователи, ИИ создает "эхо-камеру для одного человека". Само понятие "эхо-камера" взято из практики социальных сетей, когда человек окружает себя подписчиками близких ему взглядов, которые все время поддакивают ему и убеждают его в том, что он всегда и во всем прав. Это приводит к радикализации взглядов и полной неспособности понять людей других убеждений.



ИИ-системы программируются таким образом, чтобы предложить пользователю максимально комфортное общение – и побудить его покупать подписку. Поэтому они настроены соглашаться с человеком, поддерживать и одобрять его даже явно бредовые идеи. Электронный собеседник подбадривает пользователя, даже если тот идет к обрыву. Человека, который ведет себя таким образом, мы бы назвали "подхалимом", а подхалимы – это очень плохие друзья.



Для людей замкнутых, которым трудно завязывать отношения, дружба с чат-ботом может показаться очень привлекательной.



Однако такой заменитель только мешает общению с живыми людьми и усиливает одиночество.



Чем более совершенным будет становиться ИИ, тем большим соблазном будет становиться уход от реальных друзей к виртуальным. Дело тут вовсе не в какой-то злонамеренности самих программ – у них нет (и не появится) воли и намерений, – а в том, что люди склонны обращать во вред себе (и друг другу) любые свои технические достижения.



Эта проблема потребует (и уже требует) определенного уточнения этики. Мы уже привыкли к либеральной максиме "каждый волен делать что хочет, пока это не причиняет явного вреда другим".



Уход в виртуальный мир, к всегда мягким и приветливым искусственным голосам, кажется в рамках этой этики вполне приемлемым – "я же никому не делаю зла".



Но традиционная этика исходит из того, что у человека есть призвание, ему даны таланты, в использовании которых ему надлежит дать отчет. У человека есть долг перед Богом и ближними. Запереться в своей комнате с чат-ботами – значит, изменить своему долгу. Это пагубно для человека – и для общества в целом.



Нам заповедано любить ближних – а не чат-боты.