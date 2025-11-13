СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине

16:33 19.11.2025

Пресс-бюро СВР России, 19 Ноября



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально "бьют в набат", предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине. В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима. Большое внимание уделяется всепоглощающей коррупции на Украине, в которой бесследно растворяются щедрые пожертвования зарубежных доноров.



Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта. Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан "чувствуют себя преданными" после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу "Миндича и компании". Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС. Кроме того, среди украинцев широко распространилось мнение о том, что им не стоит рассчитывать на существенную помощь от Европы. Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева. Помимо Венгрии и Словакии к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния. Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается. Украинцы все меньше воспринимают европейских партнеров как источник спасения и поддержки.



Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное. Однако даже самое изощренное самовнушение не в состоянии предотвратить неизбежное столкновение с реальностью. Чем позже в Европе это поймут, тем болезненнее оно будет.